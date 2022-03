Risultati Ritorno Ottavi Europa League 17/3/2022: Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1

EUROPA LEAGUE RITORNO OTTAVI DI FINALE: RISULTATI, MARCATORI E QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Vittorie importanti nelle sfide di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che hanno sancito le squadre qualificate ai quarti di finale e quelle eliminate definitivamente dalla competizione.

Dopo la vittoria per 3-2 dell’andata, l’Atalanta vince anche in Germania eliminando il Bayer Leverkusen al termine di una partita davvero molto combattuta.

Ha rischiato tantissimo il Barcellona, ma riesce a superare l’ostacolo Galatasaray nella bolgia di Istanbul qualificandosi ai quarti di finale.

Non c’è stata la reazione del Monaco, che ha pareggiato contro lo Sporting Braga, che passa il turno forte della vittoria dell’andata, mentre non basta la vittoria alla Stella Rossa Belgrado dopo la sconfitta per 3-0 di Glasgow contro i Rangers.

Il Lipsia si era già qualificato a tavolino per l’esclusione dello Spartak Mosca a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Il pareggio basta e avanza al Lione, che elimina il Porto, giustiziere dei club italiani negli ultimi anni, regalandosi i quarti di finale.

Infine, a sorpresa viene eliminato il Siviglia dal West Ham ai tempi supplementari, così come il Betis Siviglia, visto che l’Eintracht Francoforte pareggia all’ultimo secondo e si qualifica ai quarti di finale.

Risultati e marcatori:

Galatasaray-Barcellona 1-2 (andata 0-0) – 28′ Marcao (G), 37′ Pedri (B), 50′ Aubameyang (B)

Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1 (andata 2-3) – 90’+1 Boga

Monaco-Sporting Braga 1-1 (andata 0-2) – 20′ Abel Ruiz (B), 90′ Disasi (M)

Stella Rossa-Rangers Glasgow 2-1 (andata 0-3) – 10′ Ivanic (S), 56′ Kent (R), 90’+3 Ben Nebouhane (S)

Spartak Mosca-Lipsia 0-3 a tavolino

Eintracht Francoforte-Betis 1-1 dts (andata 2-1) – 90′ Borja Iglesias, 121′ Hinteregger

West Ham-Siviglia 2-0 dts (andata 0-1) – 39′ Soucek, 112′ Yarmolenko

Lione-Porto 1-1 (andata 1-0) – 13′ Dembele (L), 27′ Pepe (P)

Qualificate ai quarti di finale di Europa League:

Barcellona

Atalanta

Sporting Braga

Rangers Glasgow

Lipsia

Lione

West Ham

Eintracht Francoforte

Eliminate:

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Monaco

Stella Rossa

Spartak Mosca

Porto

Siviglia

Betis Siviglia

