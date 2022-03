Video Gol Highlights Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1: Sintesi 17-3-2022

Video Gol e Highlights Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1, Ritorno Ottavi di finale Europa League: i bergamaschi di Gasperini qualificati ai quarti, decide Boga

L’Atalanta batte il Bayer Leverkusen alla Bay Arena di Leverkusen nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

E’ un risultato assolutamente fondamentale e vantaggioso per i bergamaschi, che si qualificano ai quarti di finale grazie alla vittoria per 3-2 di Bergamo eliminando così i tedeschi.

Sintesi di Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1

Non ci sono Baumgartlinger, Wirtz, Frimpong, Lunev e Schick per Gerardo Seoane, che schiera Fosu-Mensah e Hincapie sulle fasce, Tah e Tapsoba al centro della difesa a protezione di Hradecky, mentre in mediana spazio a Aranguiz e Palcios, mentre Diaby e, a sorpresa, Bakker sulle fasce, quest’ultimo spostato più avanti, così da permettere a Demirbay a giocare in coppia con Adli.

Out Ilicic e Duvan Zapata per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Demiral e Palomino davanti a Musso, mentre sulle fasce vengono scelti Hateboer e Zappacosta. Confermato Koopmeiners con Freuler e De Roon, mentre in attacco la coppia è formata da Malinovskyi e Muriel.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti provano a gestire il possesso palla, mentre i padroni di casa vivono di improvvise fiammate.

Inizio difficile per gli ospiti, che rischiano tantissimo sulle giocate di Diaby, clamorosamente poco cinico sotto porta.

Si infortuna Toloi, che viene sostituito da Djimsiti. L’uscita del capitano sembra responsabilizzare gli ospiti, che trovano finalmente le giuste distanze, chiudono tutti gli spazi e si fanno vedere in attacco con qualche bella giocata di Muriel e Malinovskyi, senza grande convinzione.

Il secondo tempo inizia come si era aperta la prima frazione di gioco, cioè con i padroni di casa super offensivi e gli ospiti completamente rintanati nella propria metà campo soffrendo tantissimo la grinta e la voglia avversaria.

E, infatti, a divorarsi ancora il gol è il solito Diaby, che non riesce a trovare la pronta al termine dell’ennesimo contropiede personale.

Dopo l’ammonizione di Fosu-Mensah, sostituito poi da Bellarabi, entrano Andrich, Azmoun e Boga al posto di Palacios, Demirbay e Malinovskyi, poi anche Pessina, Pezzella e Alario, che mandano in panchina Muriel, Zappacosta e Aranguiz.

E’ grande assalto nel finale per i padroni di casa, ma gli ospiti riescono a difendersi con il giusto ordine e addirittura segnano il gol vittoria al 92′ minuto con una bellissima giocata di Boga subito dopo il giallo comminato a Diaby.

Highlights e Video Gol di Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1:

Tabellino di Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1

Bayer Leverkusen (4-1-4-1): Hradecky 6; Fosu-Mensah 5,5 (16′ st Bellarabi 5), Tah 6, Tapsoba 6, Hincapie 5,5; Aranguiz 5,5 (37′ st Alario sv); Diaby 5, Palacios 5 (16′ st Andrich 6), Demirbay 5,5 (16′ st Azmoun 5), Bakker 5,5; Adli 5. A disp.: Grill, Lomb, Koussounou, Paulinho, Sinkgraven. All.: Seoane 5.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Toloi sv (10′ Djimsiti 6,5), Demiral 7,5, Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6, Zappacosta 6 (33′ st Pezzella sv); Koopmeiners 5,5; Malinovskyi 6 (20′ st Boga 7), Muriel 5,5 (33′ st Pessina sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Scalvini, Pasalic. All.: Gasperini 6,5.

Arbitro: Letexier (Francia)

Marcatori: 46′ st Boga

Ammoniti: Fosu-Mensah, Diaby, Andrich (L)

Espulsi: nessuno

