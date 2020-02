Risultati Europa League Andata Sedicesimi 20-2-2020: ko Ajax, vincono Inter, Roma, Sporting, Eintracht, Shakhtar, Arsenal e Leverkusen

EUROPA LEAGUE ANDATA SEDICESIMI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Buone notizie per il calcio italiano in questa prima serata dedicata alle sfide d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che hanno regalato sicuramente qualche risultato clamoroso.

Infatti, nelle partite del pomeriggio, quasi tutte le big hanno fatto davvero una brutta figura, a partire dall’Ajax, sconfitta in Spagna contro un grandissimo Getafe, proseguendo con Siviglia e Manchester United, che non sono andate oltre il pareggio anche loro in trasferta sui campi del Cluj e Bruges.

Tutto secondo le aspettative, invece, per l’Inter, che non ha fatto il proprio dovere contro il Ludogorets, con tanto di primo gol per Christian Eriksen, così come sono stati rispettati i pronostici in Portogallo, dove lo Sporting Lisbona ha passeggiato contro il Basaksehir.

E’ successo di tutto, invece, nella super sfida tra Eintracht e Salisburgo a Francoforte, con i tedeschi ad avere la meglio con un super Daichi Kamada, autore di una bellissima tripletta, mentre lo Shakhtar Donetsk si è aggiudicato il primo scontro contro il Benfica, e Copenaghen e Celtic si sono divise la posta in palio in Danimarca.

Nelle gare della serata, il Basilea fa bella figura distruggendo l’Apoel a Nicosia, un risultato netto come quello del Wolverhampton, che in Inghilterra umilia l’Espanyol con un super Diogo Jota nell’incrocio tra due squadre che avevano fatto davvero molto bene nella fase a gironi.

C’è grande attesa anche per lo scontro diretto tra due possibili competitors per la vittoria finale, ma ad aggiudicarsi il primo set point è il Bayer Leverkusen, che ha la ragione sul Porto, seppur la qualificazione sia ancora in bilico, così come per l’Arsenal, che vince ad Atene di misura contro l’ostico Olympiakos.

Soffre tantissimo la Roma, che però conquista la vittoria contro un buonissimo e combattivo Gent, così come i Rangers, che vincono a Glasgow contro lo Sporting Braga grazie alla doppietta di Ionis Hagi al termine di una partita infinita.

Infine, il LASK Linz sfiora il colpaccio in Olanda, dove l’AZ Alkmaar riesce a pareggiare proprio all’ultimo e il Wolfsburg supera l’ostacolo Malmoe non senza difficoltà.

Risultati e marcatori:

Cluj-Siviglia 1-1: 58′ rig. Deac, 82′ En Nesyri (S)

Bruges-Manchester United 1-1: 15′ Dennis, 36′ Martial (M)

Copenhagen-Celtic 1-1: 14′ Edouard, 52′ N’Doye (Co)

Eintracht-Salisburgo 4-1: 12′, 43′ e 53′ Kamada, 56′ Kostic, 85′ Hwang (S)

Getafe-Ajax 2-0: 38′ Deyverson, 93′ Kenedy

Ludogorets-Inter 0-2: 71′ Eriksen, 94′ rig. Lukaku

Shakthar-Benfica 2-1: 58′ Alan Patrick, 62′ rig. Pizzi (B), 72′ Kovalenko

Sporting-Basaksehir 3-1: 3′ Coates, 44′ Sporar, 51′ Vietto, 76′ rig. Visca

AZ Alkmaar-LASK Linz 1-1: 26′ Raguz, 86′ rig. Koopmeiners

APOEL-Basilea 0-3: 16′ Petretta, 53′ Stocker, 66′ Arthur

Bayer Leverkusen-Porto 2-1: 29′ Alario, 57′ rig. Havertz, 73′ Luis Diaz (P)

Olympiacos-Arsenal 0-1: 81′ Lacazette

Rangers-Braga 3-2: 11′ Fransergio, 59′ Ruiz, 67′ e 82′ Hagi (R), 76′ Aribo (R)

Roma-Gent 1-0: 13′ Perez

Wolsfburg-Malmoe 2-1: 47′ rig. Thelin (M), 49′ Brekalo, 62′ Mehmedi

Wolverhampton-Espanyol 4-0: 15′, 67′ e 81′ Jota, 52′ Neves

Immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale dell’Europa League

©RIPRODUZIONE RISERVATA