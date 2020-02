Video Gol Highlights Ludogorets-Inter 0-2: prima la rete di Eriksen e poi il rigore di Lukaku danno la vittoria ai nerazzurri!

Risultato di Ludogorets-Inter 0-2, andata sedicesimi di finale di Europa League: una rete di Eriksen e poi il rigore di Lukaku decidono la sfida per i nerazzurri!

Una partita che ha visto i nerazzurri in controllo delle ostilità, che non hanno premuto molto sull’acceleratore. Hanno fatto il minimo indispensabile per risparmiare energie e non correre pericoli. Al settantesimo della ripresa arriva il vantaggio con Eriksen e poi c’è un calcio di rigore nel recupero che dà il raddoppio definitivo ai nerazzurri, siglato da Lukaku!

Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di finale di Europa League

La sintesi di Ludogorets-Inter 0-2, andata sedicesimi di finale di Europa League:

Partita che inizia con i nerazzurri subito pericolosi! Su di un cross lungo dalla destra Biraghi arriva in corsa e colpisce con il sinistro trovando la deviazione in angolo!

Verso la mezz’ora del primo tempo azione che parte dalla destra con Moses, arriva sulla fascia opposta dove Biraghi conclude con il destro al volo. Il portiere Iliev è bravo a bloccare il suo tentativo!

Quindi tre minuti dopo appoggio di Martinez per Sanchez il quale vede in mezzo Eriksen. Il cross è preciso, ma il danese si allunga la sfera e viene recuperata dal portiere!

A cinque minuti dal termine, dopo una serie di rimpalli, Martinez effettua un tiro debole schiacciato che viene bloccato dal portiere!

Nella ripresa ancora i nerazzurri in avanti! Moses dalla destra effettua un passaggio al centro per Sanchez, il quale controlla, colpisce di tacco e con l’aiuto di una deviazione prende il palo!

Poi sale in cattedra il danese Eriksen! Prima tenta una conclusione al volo su cui si distende il portiere avversario!

Ma lo stesso Iliev non può nulla su di un’azione prolungata da sinistra verso destra, la sponda di testa di Lukaku verso Eriksen che con il destro piega le mani dell’estremo difensore! Vantaggio dei nerazzurri!

Due minuti dopo lo stesso centrocampista danese scuote la traversa con un tiro da lontano! Quindi a dieci minuti dal termine Vecino si libera bene e calcia dal limite, con intervento della difesa avversaria!

Sanchez si libera in area dal traffico della difesa, calcia in porta con il mancino, ma trova il muro della difesa bulgara!

Nel recupero per fallo di mano di Anicet in area viene concesso un calcio di rigore ai nerazzurri! Lukaku dal dischetto realizza senza problemi!

Video Gol Highlights

Il tabellino di Ludogorets-Inter 0-2, andata sedicesimi di finale di Europa League

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov (67° s.t. Badji), Anicet, Souza (90° s.t. Biton); Marcelinho, Swierczok (76° s.t. Tchibota), Wanderson. All. Vrba

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses (72° s.t. Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (81° s.t. Young); Sanchez, Lautaro Martinez (64° s.t. Lukaku). All. Conte

Arbitro: Del Cerro (Spagna)

Reti: 71° s.t. Eriksen (I), 95° s.t. Lukaku (I)

©RIPRODUZIONE RISERVATA