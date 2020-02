Video Gol Highlights Roma-Gent 1-0: ci pensa Perez

Risultato Roma-Gent 1-0, Andata Sedicesimi di finale Europa League: decide un gol del neo acquisto Perez

La Roma batte il Gent allo Stadio Olimpico di Roma aggiudicandosi la sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Partita molto sofferta per i giallorossi, che hanno confermato il loro momento di difficoltà nel gioco, ma l’importante era conquistare la vittoria, che permetterà loro di difendere il vantaggio acquisito la prossima settimana in trasferta, magari dopo aver ritrovato qualche certezza psicologica.

La sintesi di Roma-Gent 1-0, Andata Sedicesimi di finale Europa League

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre prediligono il possesso palla e spesso si interscambiano il pallino del gioco, risultando aggressive in fase di pressing e compatte nel chiudere bene gli spazi.

Alla prima vera e propria occasione, al 13′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Perez, lanciato a porta da Dzeko, servito da Veretout dopo un recupero palla su errore degli avversari al limite dell’area di rigore.

Gli ospiti accusano il colpo, vanno in completa balia dei padroni di casa, che sono bravi a gestire il risultato e il momento addormentando il gioco con un possesso palla di grande qualità, ma nel finale rischiano tantissimo sulle giocate di Kums, Bezus e Odjidja, clamorosamente imprecisi da buona posizione.

Il secondo tempo si apre con la grande reazione degli ospiti, che provano a riprendersi dal momentaneo svantaggio attaccando a testa bassa i padroni di casa, che non riescono più ad allontanare gli avversari e, soprattutto, risultano abulici in fase offensiva.

Dopo una grandissima parata di Kaminski sul tentativo di Smalling sugli sviluppi di un calcio piazzato, gli ospiti sfiorano il pareggio con Odjdja due volte, sul quale ci sono due grandissimi interventi di Pau Lopez, e Depoitre, poco cinico da buona posizione.

I padroni di casa sono in grande difficoltà, non riescono proprio a trovare giocate offensive e provano a frenare gli avversari abbattendo i ritmi di gioco, affidandosi al solo Perez in contropiede e alle conclusioni di Kolarov, ma rischiando nel finale il possibile pareggio che gli ospiti meriterebbero sulla punizione di Odjidja.

Video Gol Highlights di Roma-Gent 1-0, Andata Sedicesimi di finale Champions League

Il tabellino di Roma-Gent 1-0, Andata Sedicesimi di finale Champions League Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (69′ Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini (79′ Mkhitaryan), Perotti (82′ Kluivert); Dzeko. All. Fonseca Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums (91′ Marreh), Owusu, Odjidja; Bezus (74′ Chakvetadze); Depoitre, David. All. Thorup Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria) Gol: 13′ Carles Perez Assist: Dzeko (R, 1-0) Ammoniti: Bezus, Smalling Note: –

