Risultati Europa League 1° Giornata e Classifiche Gironi 21/9/2023: Sheriff-Roma 1-2 e Atalanta-Rakow 2-0

EUROPA LEAGUE 1° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Tantissimi gol nella prima giornata della fase a gironi di Europa League, che regala grande spettacolo e divertimento.

Nel Gruppo A, il West Ham supera senza troppi patemi d’animo il Backa Topola, mentre l’Olympiacos perde in casa contro il Friburgo.

Nel Gruppo B, succede di tutto e di più tra Ajax e Marsiglia, mentre esordio negativo per il Brighton and Hove Albion, che perde clamorosamente i casa contro l’AEK Atene.

Nel Gruppo C, tutto fin troppo facile per lo Sparta Praga in casa contro l’Aris Limassol, mentre il Betis Siviglia fa una brutta figura a Glasgow contro i Rangers.

Nel Gruppo D, l’Atalanta passeggia in casa contro il Rakow, mentre lo Sporting Lisbona vince di misura in Austria contro lo Sturm Graz.

Nel Gruppo E, il Liverpool passeggia sul campo del LASK Linz, mentre non vanno oltre il pareggio Royal Union Saint-Gilloise e Tolosa.

Nel Gruppo F, clamorosa sconfitta del Villarreal sul campo del Panathinaikos, mentre troppo Rennes per il Maccabi Haifa.

Nel Gruppo G, solo vittorie in trasferta per la Roma, sull’ostico campo dello Sheriff Tiraspol, e Slavia Praga, in Svizzera contro il Servette.

Infine, nel Gruppo H, il Qarabag supera di misura il Molde, mentre il Bayer Leverkusen rifila un poker all’Hacken.

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo A

Olympiacos – Friburgo 2-3 (9′ Sallai (F), 40′ El Kaabi (O), 45’+7′ Grifo su rigore (F), 75′ El Kaabi (O), 86′ Philipp (F))

West Ham – TSC 3-1 (48′ Stanic (T), 66′ Petrovic autogol (W), 70′ Kudus (W), 82′ Soucek (W))

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo A

West Ham 3, Olympiacos 3, Friburgo 0, Backa Topola 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo B

Ajax – Marsiglia 3-3 (9′ Forbs (A), 20′ Berghuis (A), 23′ Clauss (M), 38′ Aubameyang (M), 52′ Taylor (A), 78′ Aubameyang (M))

Brighton – AEK 2-3 (11′ Sidibe (A), 30′ Joao Pedro su rigore (B), 40′ Gacinovic (A), 67′ Joao Pedro su rigore (B), 84′ Ponce)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo B

AEK Atene 3, Marsiglia 1, Ajax 1, Brighton and Hove Albion 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo C

Rangers – Betis Siviglia 1-0 (68′ Sima)

Sparta Praga – Aris 3-2 (11′ Kokorin su rigore (A), 20′ Krejci (S), 25′ Krejci (S), 67′ Vitik (S), 90′ Babicka (A))

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo C

Rangers Glasgow 3, Sparta Praga 3, Betis Siviglia 0, Aris Salonicco 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo D

Atalanta – Rakow 2-0 (49′ De Ketelaere, 66′ Ederson)

Sturm Graz – Sporting CP 1-2 (58′ Boving (ST), 76′ Gyokeres (SP), 84′ Diomande (SP))

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo D

Atalanta 3, Sporting Lisbona 3, Sturm Graz 0, Rakow 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo E

LASK – Liverpool 1-3 (14′ Flecker (LA), 56′ Nunez su rigore (LI), 63′ Diaz (LI), 88′ Salah (LI))

Union SG – Tolosa 1-1 (45’+2′ Dallinga su rigore (T), 69′ Amoura (U))

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo E

Liverpool 3, Tolosa 1, Royal Union Saint-Gilloise 1, LASK Linz 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo F

Panathinaikos – Villarreal 2-0 (38′ Ioannidis, 78′ Sporar)

Rennes – Maccabi Haifa 3-0 (1′ Blas, 31′ Truffert, 55′ Yildirim)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo F

Rennes 3, Panathinaikos 3, Villarreal 0, Maccabi Haifa 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo G

Sheriff Tiraspol – Roma 1-2 (45’+4′ Paredes (R), 57′ Tovar (S), 65′ Lukaku (R))

Servette – Slavia Praga 0-2 (32′ Masopust, 59′ Ogbu)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo G

Slavia Praga 3, Roma 3, Sheriff Tiraspol 0, Servette 0

Europa League 2023-2024, Risultati Gruppo H

Bayer Leverkusen – Hacken 4-0 (10′ Wirtz, 16′ Adli, 66′ Boniface, 70′ Hofmann)

Qarabag – Molde 1-0 (56′ Leandro Andrade)

Europa League 2023-2024, Classifica Gruppo H

Bayer Leverkusen 3, Qarabag 3, Molde 0, Hacken 0