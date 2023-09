Video Gol Highlights Atalanta-Rakow 2-0: Sintesi 21-9-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Rakow 2-0, 1° Giornata Gruppo D Europa League: segnano De Ketelaere e Ederson

L’Atalanta batte abbastanza agevolmente il Rakow al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella prima giornata del Gruppo D della fase a gironi di Europa League.

Tutto abbastanza facile per i bergamaschi, che esordiscono davvero in maniera perfetta in questa edizione della coppa europea.

Sintesi di Atalanta-Rakow 2-0

Out Scamcca e Tourè per Gian Piero Gasperini, che schiera Toloi, Djimsiti e Scalvini davanti a Musso, sceglie Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Ruggeri a centrocampo e il tridente d’attacco pesante con Lookman e De Ketelaere alle spalle di Muriel.

Indisponibili Arsenic, Gryszkiewicz, Lopez e Svarnas per Dawid Szwarga, che punta su Racovitan, Kovacevic e Rundic in difesa a protezione di Kovacevic, a centrocampo giocano Sorescu, Papanikolaou, Berggren e Plavsic, mentre in attacco spazio a Kochergin, Zwolinski e Yeboah.

E’ una partita abbastanza a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti si difendono provando poi a ripartire in contropiede.

Ci prova un paio di volte Lookman prima del giallo di De Roon, mentre Rundic è impreciso e Muriel trova l’ottima risposta del portiere avversario.

Il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 49′ minuto con De Ketelaere su assist di Zappacosta.

Momento di massimo sforzo per i padroni di casa, visto che gli ospiti vanno in completa balia degli avversari, rischiando sulle giocate di Lookman prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Kitter, Cebula, Ederson e Miranchuk subentrare per Yeboah, Kochergin, De Roon e Muriel.

Al 66′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Ederson su assist perfetto di Ruggeri.

Entrano anche Crnak e Lederman per Zwolinski e Berggren, ma a macinare gioco ed occasioni sono i padroni di casa, che sfiorano il tris ancora con De Ketelaere, sul quale è decisivo Kovacevic, ma anche Musso sporca i guanti sul contropiede di Lederman.

Entrano Holm, Pasalic e Carlos al posto di Zappacosta, Lookman e Plavsic, poi anche Bakker per De Ketelaere, che si era divorato la doppietta poco prima, e Ruggeri nel finale risulta poco cinico sotto porta.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Rakow 2-0:

Tabellino di Atalanta-Rakow 2-0

Marcatori: 3’ st De Ketelaere (A), 21′ st Ederson (A)

Assist: 3’ st Zappacosta (A), 21′ st Ruggeri (A)

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (31′ st Holm), De Roon (17′ st Ederson), Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere (47′ st Bakker), Muriel (17′ st Miranchuk), Lookman (31′ st Pasalic). All. Gasperini.

Rakow Chestochowa (3-4-3): V. Kovacevic; Racovitan,A. Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolau, Berggren (26′ st Lederman), Plavsic (33′ st Carlos); Kochergin (16′ st Cebula), Zwolinski (25′ st Crnac), Yeboah (16′ st Kittel). All. Szwarga.

Ammoniti: 32′ de Roon (A)