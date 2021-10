Risultati Conference League 3° Giornata e Classifiche Gironi 21/10/2021: Bodo/Glimt-Roma 6-1

EUROPA CONFERENCE LEAGUE 3° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Tantissimi gol e risultati clamorosi nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Conference League.

Nel Gruppo A, super Maccabi Tel Aviv ad Helsinki contro l’HJK, mentre il LASK Linz torna con i tre punti dalla trasferta contro l’Alashkert.

Nel Gruppo B, pareggio spettacolare tra Anorthosis e Flora, mentre il Gent vince lo scontro diretto contro il Partizan a Belgrado.

Nel Gruppo C, clamorosa debacle della Roma, che viene umiliata in Norvegia dal Bodo-Glimt, mentre lo Zorya festeggia la sua prima vittoria in Bulgaria contro il CSKA Sofia.

Nel Gruppo D, l’AZ Alkmaar vince anche contro il Cluj, mentre Jablonec e Randers non vanno oltre il pareggio.

Nel Gruppo E, il Feyenoord batte anche l’Union Berlino, mentre il Maccabi Haifa vince lo scontro diretto contro lo Slavia Praga.

Nel Gruppo F, il PAOK Salonicco fa il colpaccio a Copenaghen, mentre lo Slovan Bratislava festeggia la prima vittoria contro il Lincoln.

Nel Gruppo G, clamorosa sconfitta in Olanda per il Tottenham contro il Vitesse, mentre il Rennes rialza la testa battendo il Mura.

Infine, nel Gruppo H, il Qarabag supera anche l’Almaty, mentre il Basilea passeggia contro l’Omonia Nicosia.

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo A

HJK-Maccabi Tel Aviv 0-5

Alashkert-LASK 0-3 (35′ Hong Hyun-Seok, 68′ Goiginger, 92′ Michorl)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo A

Maccabi 7, LASK 7, HJK 3, Alashkert 0

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo B

Anorthosis-Flora 2-2 (25′ Deletic, 28′ Popovic, 38′ e 80′ Sappinen)

PARTIZAN-GENT 0-1 – 59′ Kums (G)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo B

Gent 9, Partizan 6, Flora 1, Anorthosis 1

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo C

Bodo/Glimt-Roma 6-1 (8′, 52′ e 80′ Botheim, 20′ Berg, 28′ Carles Perez, 71′ Solbakken, 78′ Pellegrino)

CSKA SOFIA-ZORYA LUHANSK 0-1 – 65′ Sayyadmanesh (Z)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo C

Bodo-Glimt 7, Roma 6, Zorya 3, CSKA Mosca 1

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo D

CLUJ-AZ ALKMAAR 0-1 – 19′ Karlsson (A)

JABLONEC-RANDERS 2-2 – 35’/53′ Cvancara (J), 36’/90′ rig. Odey (R)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo D

AZ 7, Jablonec 4, Randers 3, Cluj 1

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo E

Feyenoord-Union Berlino 3-1 (11′ Jahanbakhsh, 29′ Linssen, 35′ Awoniyi, 76′ Sinisterra)

M. Haifa-Slavia Praga 1-0 (24′ Donyoh)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo E

Feyenoord 7, Maccabi 4, Slavia Praga 3, Union Berlino 3

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo F

Copenhagen-PAOK 1-2 (19′ Sidcley, 38′ Zivkovic, 80′ Biel)

SLOVAN BRATISLAVA-LINCOLN RED IMPS 2-0 – 46′ Green (S), 84′ Henty (S)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo F

PAOK 7, Copenaghen 6, Slovan 4, Lincoln 0

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo G

Mura-Rennes 1-2 (17′ Guirassy, 20′ Lotric, 41′ Laborde)

Vitesse-Tottenham 1-0 (78′ Wittek)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo G

Rennes 7, Vitesse 6, Tottenham 4, Mura 0

Europa Conference League 2021-2022, Risultati Gruppo H

Qarabag-K. Almaty 2-1 (19′ rig. Kanté, 79′ Sheydaev, 91′ Huseynov)

BASILEA-OMONIA 3-1 – 19′ Millar (B), 27′ rig. Gomez (O), 41′ rig. Cabral (B), 88′ Zhegrova (B)

Europa Conference League 2021-2022, Classifica Gruppo H

Qarabag 7, Basilea 7, Omonia 1, Almaty 1

