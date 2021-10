Video Gol Highlights Bodo Glimt – Roma 6-1 Conference League 21-10-2021

Video Gol e Highlights di Bodo/Glimt – Roma 6-1, 3° Giornata Gruppo C di Conference League: la Roma di Mourinho viene travolota dai norvegesi e subisce la prima sconfitta stagionale in Europa

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Mourinho dopo quella di domenica a Torino contro la Juventus. Stavolta i giallorossi vengono travolti a sorpresa dai norvegesi del Bodo/Glimt con un netto 6 a 1!

Arriva così la prima sconfitta in Conference League per la Roma che dopo aver battuto nettamente il Cska Sofia all’esordio per 5 a 1 ed in trasferta lo Zorya viene travolta in Norvegia dal Bodo/Glimt.

Ora Mourinho ha solo due giorni di tempo per cercare di ricompattare la sua Roma in vista del big Match di domenica alle 18:00 in campionato dove all’Olimpico ci sarà il Napoli capolista a punteggio pieno!

Sintesi di Bodo Glimt – Roma 6-1:

Mourinho manda in campo la sua Roma con un ampio turn over in tutti i reparti. In porta c’è Rui Patricio e la difesa è formata da Reynolds a destra e Calafiori a sinitra con Kumbulla e Ibanez centrali. A centrocampo ci sono Diawara e Darboe. In attacco Mayoral gioca da punta centrale supportato da Carles Perez, Villar ed El Shaarawy.

Il Bodo parte subito bene e si porta in vantaggio all’8° minuto con Bothei servito molto bene da Berg in un azione tutta di prima.

Al 16° sfiora il raddoppio Korandsen per i norvegesi con Rui Patricio che è bravo a respingere.

Al 20° Il Bodo Glimt raddoppia con Berg che viene lasciato libero di calciare dal limite dell’area e mette la palla all’incrocio dei pali.

La Roma prova a reagire ed il primo tiro dei giallorossi è di Carles Perez ma Haikin para senza problemi.

Al 28° Carles Perez con un bel sinistro accorcia le distanze per la Roma.

Il primo tempo si chiude sul 2 a 1 per i padroni di casa.

Mourinho nell’intervallo sostituisce Darboe, Mayoral e Villar con Cristante, Shomurodov e Mkhitaryan.

Al 53° il Bodo si porta sul 3 a 1 grazie alla doppietta di Botheim. La difesa giallorossa si addormenta con Botheim che da pochi metri dalla porta non sbaglia!

Al 60° altre sostituzioni per Mourinho che manda in campo altri due titolari per cercare di recuperare la partita: dentro Abraham e Pellegrini al posto di Diawara ed El Shaarawy.

Al 71° ancora gol del Bodo Glimt che si porta sul 4 a 1!

Ancora una volta la difesa giallorossa si fa sorprendere con Kumbulla che viene superato da un lancio in profondità e Solbakken si trova a tu per tu con Rui Patricio e lo batte con un pallonetto.

Al 78° arriva il 5 a 1 del Bodo Glimt che dilaga! Ancora un errore difensivo della Roma e Pellegrino è a tu per tu con Rui Patricio e lo batte.

Passano 2 minuti ed il Bodo Glimt affonda definitivamente i giallorossi con un tennistico 6 a 1.

Solbakken stavolta salta anche Rui Patricio e mette in rete a porta vuota.

La partita si trasforma in un incubo per la Roma che non vede l’ora che finisca!

Video dei Gol e Highlights di Bodo Glimt – Roma 6-1:

Tabellino di Bodo Glimt – Roma 6-1:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode (82′ Hoibraten), Bjorkan; Brunstad Fet (81′ Vetlesen), Berg, Naraden; Solbakken (82′ Koomson), Botheim, Pellegrino (82′ Mvuka). Allenatore: Kjetil Knutsen. A disposizione: Smits, Kvile, Konsgro, Hoibraten, Koomson, Moberg, Vetlesen, Hagen, Mvuka, Pernambuco, Nordas.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara (60′ Abraham), Darboe (46′ Cristante); Carles Perez, Villar (46′ Mkhitaryan), El Shaarawy (60′ Pellegrini); Mayoral (46′ Shomurodov). Allenatore: José Mourinho. A disposizione: Fuzato, Vina, Tripi, Mancini, Cristante, Bove, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Shomurodov, Abraham, Zalewski.

Marcatori: 8′ Bothei (B), 20′ Berg (B), 28′ Carles Perez (R), 53′ Botheim (B); 71′ Solbakken (B), 78′ Pellegrino (B), 81′ Solbakken (B)

