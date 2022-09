Risultati Conference League 1° Giornata e Classifiche Gironi 8/9/2022: Fiorentina-RFS Riga 1-1

EUROPA CONFERENCE LEAGUE 1° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Ricomincia con risultati incredibili la Conference League nella sua seconda edizione, confermandosi bellissima per spettacolo e divertimento nella prima giornata della fase a gironi.

Nel Gruppo A esordio amaro per la Fiorentina, che non va oltre il pareggio in casa contro il debuttante RFS Riga, mentre tutto facile per il Basaksehir, che distrugge gli Hearts of Midlothian.

Nel Gruppo B vince l’Anderlecht contro il Silkeborg, mentre il West Ham fa onore alla memoria della Regina Elisabetta II battendo in rimonta la Steaua Bucarest.

Nel Gruppo C succede di tutto tra Villarreal e Lech Poznan, ma a vincere sono gli spagnoli, mentre pareggiano tra Austria Vienna e Hapoel Beer Sheva.

Nel Gruppo D pareggio incredibile tra Slovacko e Partizan Belgrado, mentre la partita tra Nizza e Colonia è iniziata in ritardo per gli scontri tra i tifosi, che hanno portato anche a diversi feriti, ed è finita in pareggio.

Nel Gruppo G pareggio equilibrato tra Ballkani e Cluj, mentre solo un pareggio tra Sivasspor e Slavia Praga.

Nel Gruppo E vince solo l’AZ Alkmaar sul difficile campo polacco del Dnipro, mentre pareggiano Vaduz e Apollon Limassol.

Nel Gruppo F solo pareggi sia tra Molde e Gent che tra Shamrock Rovers e Djurgarden.

Infine, nel Gruppo H vittoria abbastanza facile per il Basilea in casa contro il Pyunik, mentre lo Zalgiris pareggia sul campo dello Slovan Bratislava.

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Fiorentina-RFS 1-1

Hearts-Istanbul Basaksehir 0-4

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Basaksehir 3, RFS Riga 1, Fiorentina 1, Hearts of Midlothian 0

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo B

Anderlecht-Silkeborg 1-0

West Ham-FCSB 3-1

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo B

West Ham 3, Anderlecht 3, Silkeborg 0, Steaua Bucarest 0

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Villarreal-Lech 4-3

Austria Vienna-Hapoel Beer Sheva 0-0

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Villarreal 3, Hapoel Beer Sheva 1, Austria Vienna 1, Lech Poznan 0

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Slovacko-Partizan 3-3

Nizza-Colonia 1-1

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Partizan Belgrado 1, Colonia 1, Slovacko 1, Nizza 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Dnipro-AZ Alkmaar 0-1

Vaduz-Apollon 0-0

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo E

AZ 3, Apollon Limassol 1, Vaduz 1, Dnipro 0

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Molde-Gent 0-0

Shamrock Rovers-Djurgarden 0-0

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Gent 1, Djurgarden 1, Molde 1, Shamrock Rovers 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Ballkani-Cluj 1-1

Sivasspor-Slavia Praga 1-1

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Cluj 1, Slavia Praga 1, Ballkani 1, Sivasspor 1

Europa Conference League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Basilea-Pyunik 3-1

Slovan Bratislava-Zalgiris 0-0

Europa Conference League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Basilea 3, Zalgiris 1, Slovan Bratislava 1, Pyunik 0