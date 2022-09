Video Gol Highlights Fiorentina-RFS Riga 1-1: Sintesi 8-9-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-RFS Riga 1-1, 1° Giornata Gruppo A Conference League: Ilic pareggia Barak

Solo un pareggio tra Fiorentina e RFS Riga allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella prima giornata del Gruppo A di Conference League.

Non un buon esordio per i toscani, dai quali ci si aspettava sicuramente di più, probabilmente pagando dazio per il ritorno nelle coppe europee.

Ottima figura dei lettoni, che riescono nell’impresa di vincere in terra italiana dimostrando di non essere una squadra cuscinetto.

Sintesi di Fiorentina-RFS Riga 1-1

Out Castrovilli, Duncan, Nico Gonzalez, Igor e Milenkovic per Vincenzo Italiano, che schiera Gollini a porta e Ranieri in difesa con Dodò, Martinez Quarta e Biraghi. In mediana spazio a Barak, Amrabat e Bonaventura, mentre in attacco la scelta ricade su Kouame, Cabral e Ikone.

Squadra titolare per Viktor Morosz, che punta su un 3-4-3. Davanti a Steinbors il trio difensivo è composto da Jagodinskis, Stuglis e Lipuscek. La linea di centrocampo a quattro è costituita da Sorokins, Panic, Saric e Mares, mentre in attacco spazio al tridente formato da Simkovic, Ilic e Santana.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. I padroni di casa mostrano la propria qualità con un possesso palla davvero lunghissimo ed asfissiante, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza dietro la linea del centrocampo.

Il più pericoloso in assoluto è Barak, che viene fermato anche dal palo, mentre il portiere si esalta più volte su Cabral e il sinistro di Ranieri è impreciso.

Nel finale c’è ancora tempo per le ammonizioni comminate a Panic e Lipuscek nel tentativo degli ospiti di metterci maggiore aggressività, facendosi vedere in attacco con il solo Ilic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sottil per uno spento Kouame e, dopo l’ammonizione di Sorokins, c’è spazio anche per Jovic al posto di Cabral, molto sfortunato stasera.

E sembra cambiare qualcosa, visto che al 56′ minuto i padroni di casa sbloccano finalmente il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Barak su assist perfetto di Biraghi.

Gli ospiti provano a reagire anche con i cambi: dentro Friesenbichler per Simkovic; mentre i padroni di casa inseriscono Maleh per Bonaventura dopo il tentativo di Ikone.

Al 74′ minuto fulmine a ciel sereno, visto che gli ospiti pareggiano con Ilic, su assist di Friesenbichler, bravo a rubare palla a Barak.

Nel finale c’è spazio per Mandragora, Saponara e Rakels che subentrano al posto di Barak, Ikone e Emerson, mentre Maleh riceve un cartellino giallo e Jovic è poco cinico sotto porta.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-RFS Riga 1-1:

Tabellino di Fiorentina-RFS Riga 1-1

Marcatori: 11’s.t. Barak (F), 29’ s.t Ilic (R)



Assist: 11’s.t. Biraghi (F), 29’s.t. Friesenbichier



FIORENTINA (4-3-3):Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (27’s.t. Maleh), Amrabat, Barak (32’ s.t. Mandragora); Kouame (1’s.t. Sottil), Cabral (10’ s.t. Jovic), Ikone (32’s.t.Saponara). All. Italiano



RFS RIGA (4-4-2): Steinbors; Jagodinskis, Stuglis, Lipuscek; Sorokins (23’s.t.Vlalukin), Panic, Saric, Mares; Simkovic (17’s.t. Friesenbichier), Ilic, Emerson Santana(44’s.t.Rakels).



Arbitro: Orel (Cze)



Ammoniti: 33’ p.t. Panic (R), 45’ p.t. Lipuscek (R), 9’ p.t. Sorokins (R), 41’ s.t. Maleh (F), 43’s.t. Ilic (R)



Espulsi: