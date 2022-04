Risultati Andata Quarti Conference League 7/4/2022: Bodo/Glimt-Roma 2-1

CONFERENCE LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Solita valanga di gol in Conference League, anche nella serata dedicata alle sfide d’andata dei quarti di finale.

Quando giocano Feyenoord e Slavia Praga il divertimento è assicurato. Anche nel primo match valevole per la qualificazione in semifinale, infatti, finisce con un rocambolesco pareggio in goleada, che lascia tutto aperto e da definire la prossima settimana.

Terzo round e terza sconfitta per la Roma contro il Bodo-Glimt dopo le brutte figure nella fase a gironi, nonostante il gol del vantaggio al termine del primo tempo, ma c’è ancora spazio per tentare la rimonta.

Solo un pareggio tra Leicester City e PSV Eindhoven in Inghilterra nell’incrocio più equilibrato in assoluto del tabellone.

Infine, vince di misura l’Olympique Marsiglia contro il PAOK Salonicco in Francia, ma sarà una bolgia la prossima settimana in terra greca.

Risultati e marcatori:

Feyenoord-Slavia Praga 3-3: 10′ Sinisterra (F), 41′ Olayinka (S), 67′ Sor (S), 74′ Senesi (F), 86′ Kokcu (F), 95′ Traore (S)

Bodo/Glimt-Roma 2-1 (43′ Pellegrini, 56′ Saltnes, 89′ Vetlesen)



Leicester-PSV 0-0



Olympique Marsiglia-PAOK 2-1 (13′ Gerson, 45′ Payet, 48′ El Kaddouri)