Video Gol e Highlights di Bodo/Glimt – Roma 2-1 Conference League 07-04-2022

Video Gol e Highlights di Bodo/Glimt – Roma 2-1: vittoria in rimonta per i padroni di casa dopo che la Roma aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 1 a 0 i norvegesi ribaltano il risultato nella ripresa

Ancora una sconfitta per la Roma di Mourinho in terra norvegese contro il Bodo/Glimt.

Dopo il sonoro 6 a 1 della fase a Gironi di Conference League del 21 ottobre scorso questa sera la Roma esce ancora una volta sconfitta seppur di misura dall’Aspmyra Stadion contro il Bodo/Glimt nell’andata dei quarti di finale di Conference League.

Ora per passare il turno la Roma dovrà vincere per forza la partita di ritorno che si giocherà allo Stadio Olimpico giovedì prossimo.

Sintesi di Bodo/Glimt – Roma 2-1:

Mourinho manda in campo la Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Sergio Oliveira al centro con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra.

In attacco Abraham punta centrale supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.

In apertura di partita subito 3 occasioni da gol per la Roma con Lorenzo Pellegrini.

Al 5° minuto Pellegrini prova il tiro dalla distanza ma termina di poco a lato.

All’8° ancora Pellegrini dopo un dribbling prova il tiro da posizione defilata ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo.

Al 10° ancora Pellegrini ci prova dalla distanza ma il pallone termina fuori.

Al 13° il Bodo sfiora il gol del vantaggio con Saltnes che si ritrova da solo in area di rigore della Roma e calcia ma il pallone dopo una deviazione colpisce l’esterno della rite.

Alla mezz’ora ci prova Zalewski con un tiro a giro ma il pallone termina fuori.

Al 37° la più ghiotta occasione per la Roma è sui piedi di Abraham che si ritrova a tu per tu col portiere Haikin ma gli tira sopra.

Al 42° la Roma passa in vantaggio con Lorenzo Pellegrini che con un gran tiro di controbalzo batte Haikin!

Il Bodo/Glimt trova il gol del pareggio al 55° con Ulrik Saltnes che prende Rui Patricio in controtempo e lo trafigge!

Al 64° Mourinho manda in campo Shomurodov e Vina al posto di Mkhitaryan e Zalewski.

Al 68° esce Mancini infortunato e al suo posto entra Smalling.

All’89° il Bodo/Glimt trova il gol del vantaggio con un colpo di testa vincente di Vetlesen.

Video dei Gol e Highlights di Bodo/Glimt – Roma 2-1:

Tabellino di Bodo/Glimt – Roma 2-1:

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe (90′ Kvile), Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson (82′ Mugisha), Espejord (75′ Boniface), Pellegrino. A disposizione: Smits, Sery Larsen, Boniface, Konradsen, Brunstad Fet, Selvåg Nordås, Kvile, Mugisha. Allenatore: Knutsen.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini(64′ Smalling), Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski (64′ Vina); Pellegrini, Mkhitaryan (64′ Shomurodov); Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Vina, Smalling, Carles Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Afena-Gyan, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: 42′ Pellegrini (Roma), 55′ Saltnes (Bodo/Glimt),89′ Vetlesen (Bodo/Glimt)

Ammoniti: Cristante (Roma), Vina (Roma)