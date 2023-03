Risultati Andata Ottavi Conference League 7-9/3/2023: Fiorentina-Sivasspor 1-0 dopo Lazio-AZ 1-2

EUROPA CONFERENCE LEAGUE ANDATA OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

La Conference League non delude nemmeno nelle sfide di andata degli ottavi di finale, che regala sempre tantissimi gol.

Ad aver aperto le danze, la clamorosa sconfitta casalinga della Lazio, che subisce un’inaspettata rimonta dall’AZ Alkmaar martedì.

Vittorie in trasferta per West Ham e Nizza, che sbancano negli stadi di AEK Larnaca e Sheriff Tiraspol, mentre il Villarreal non va oltre il pareggio contro l’Anderlecht.

Diversamente, invece, la Fiorentina riesce a vincere la sua prima doppia sfida battendo in casa il Sivasspor, ma con un solo gol di vantaggio.

Spettacolo e divertimento nel pareggio rocambolesco tra Basilea e Slovan Bratislava, pareggiano anche Gent e Basaksehir, mentre il Lech Poznan supera agevolmente l’ostacolo Djurgarden.

Risultati e marcatori:

Lazio-AZ Alkmaar 1-2: 18′ Pedro (L), 45′ Pavlidis (A), 62′ Kerkez (A)

AEK Larnaca-West Ham 0-2 36’, 45’+2′ Antonio

Anderlecht-Villarreal 1-1 28’ Trigueros (V), 57’ Dreyer (A)

Sheriff Tiraspol-Nizza 0-1 45’+4′ Amraoui

Basilea-Slovan Bratislava 2-2 6’ Amdouni (B), 18’ Medvedev (S), 40’ Zeqiri (B), 70’ Abubakari (S)

Fiorentina-Sivasspor 1-0 69’ Barak

Gent-Basaksehir 1-1 16’ Okaka (B), 35’ Orban (G)

Lech Poznan-Djurgarden 2-0 39’ Milic, 82’ Marchwinski