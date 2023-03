Video Gol Highlights Lazio-AZ Alkmaar 1-2: Sintesi 7-3-2023

Video Gol e Highlights Lazio-AZ Alkmaar 1-2, Andata Ottavi di finale Conference League: Pavlidis e Kerzek ribaltano Pedro

L’AZ Alkmaar batte in rimonta la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League.

Sconfitta clamorosa per i biancocelesti, che pure hanno dominato e costruito tantissimo, ma si sono inaspettatamente fatti ribaltare il vantaggio iniziale e ora servirà un’impresa per conquistare la qualificazione ai quarti in terra olandese.

Sintesi di Lazio-AZ Alkmaar 1-2

Out il solo Immobile per Maurizio Sarri, che sceglie Felipe Anderson nel tridente d’attacco con Zaccagni e Pedro, si affida a Luis Maximiano a porta, e a Patric e Lazzari in difesa con Casale e Marusic, confermando Cataldi in mediana con Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Tante assenze per Pascal Jansen, orfano di Bazoer, Beukema, Martins Indi, Vanheusden e Westerveld. In difesa giocano Sugawara, Goes, Chatzidiakos e Kerzek a protezione di Ryan, mentre a centrocampo spazio a Clasie, Mijnans e Reijnders. Infine, in attacco Karlsson viene affiancato da Pavlidis e Odgaard.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi, tra due squadre davvero ben messe in campo. Sicuramente i padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere, visto che sono bravi a ripartire.

Dopo un paio di tentativi di Lazzari e Milinkovic-Savic, al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pedro, che trova il gol del vantaggio su assist di uno scatenato Zaccagni.

Solo dopo aver rischiato di affondare sull’ennesima giocata di Pedro, finalmente gli ospiti reagiscono, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari rendendosi pericolosi con Mijnans e Odgaard.

E’ solo il preludio per il gol del pareggio, che arriva al 44′ minuto, firmato da Pavlidis su assist del solito velocissimo Karlsson.

Eppure, nel finale c’è ancora tempo per una clamorosa traversa di Milinkovic-Savic con una conclusione potente e precisa da fuori area.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Romagnoli al posto di Casale, ma non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano a fare possesso palla, mentre gli ospiti si compattano e ribaltano l’azione in contropiede.

E’ bravo Ryan su Milinkovic-Savic e Felipe Anderson prima della clamorosa rimonta degli ospiti, che al 62′ minuto ribaltano il risultato con Kerzek al termine di un bel triangolo con Karlsson.

⏰ RESULT ⏰



🔴 Big win for AZ Alkmaar as they go into the second leg with a one-goal lead 💪#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 7, 2023

Tenta di fare il colpaccio poco dopo Karlsson, c’è spazio per Cancellieri e Vecino, che subentrano per Pedro e Cataldi e vengono ammoniti Clasie e proprio Kerzek.

I padroni di casa vogliono pareggiare a tutti i costi attaccando a testa bassa e sfiorando più volte la rete con Felipe Anderson, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ma manca un po’ di cinismo.

Girandola di cambi: dentro De Wit, Meerdink, Brederode e Mihailovic, fuori Kerzek, Pavlidis, Karlsson e Odgaard.

Highlights e Video Gol di Lazio-AZ Alkmaar 1-2:

Tabellino di Lazio-AZ Alkmaar 1-2

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale (46′ Romagnoli), Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi (70′ Vecino), Luis Alberto; Pedro (70′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez (82′ De Wit); Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard (83′ Mihailovic), Pavlidis (83′ Meerdink), Karlsson (82′ Van Brederode). All. Jansen.

Gol: 18′ Pedro (L), 45′ Pavlidis (A), 62′ Kerkez (A)

Ammoniti: Clasie (A), Kerkez (A)