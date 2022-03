Risultati Andata Ottavi Conference League 10/3/2022: Vitesse-Roma 0-1

EUROPA CONFERENCE LEAGUE ANDATA OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Tantissimi gol e risultati importanti nelle sfide d’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League.

Nelle gare del pomeriggio, la Roma riesce a vincere in Olanda contro il Vitesse grazie a Sergio Oliveira, che però si fa pure espellere nel finale.

Spettacolo e divertimento in Serbia e Repubblica Ceca, dove il Feyenoord e lo Slavia Praga dilagano contro Partizan Belgrado e LASK Linz, mentre basta un gol di Kurtic al PAOK Salonicco contro il Gent.

In serata, vince clamorosamente in rimonta l’incredibile Bodo-Glimt contro l’AZ Alkmaar, mentre passeggia il Leicester City in casa contro il Rennes.

Infine, pareggio spettacolare e al cardiopalma tra PSV e Copenaghen ad Eindhoven e vince di misura il Marsiglia in casa contro il Basilea.

Risultati e marcatori:

PAOK Salonicco-Gent 1-0 58’ Kurtic

Partizan Belgrado-Feyenoord 2-5 13’ Natcho (P), 20’ , 77’ Toornstra (F), 46’ Jovic (P). 52’ Dessers (F), 64’ Geertruida (F), 71’ Sinisterra (F)

Slavia Praga-LASK Linz 4-1 3’, 29’ Sor (S), 67’ Balic (L), 83’ Olauinka (S), 85’ Traore (S)

Vitesse-Roma 0-1 45’+1’ Oliveira

Bodo Glimt-Az Alkmaar 2-1 39’ Pellegrino (B), 73’ Aboukhlal (A), 90’+1’ rig. Solbakken (B)

Leicester-Rennes 2-0 30’ Albrighton, 90’+3’ Iheanacho

Marsiglia-Basilea 2-1 19’ rig., 58’ Milik (M), 79’ S. Esposito (B)

PSV Eindhoven-Copenaghen 4-4 6’ Johannesson (C), 21’, 70’ Gakpo (P), 23’, 78’ Biel (C) , 43’ Lerager (C), 50’ Doan (P), 85’ Zahavi (P)

