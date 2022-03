Video Gol e Highlights di Vitesse – Roma 0-1 Conference League 10-03-2022

Video Gol e Highlights di Vitesse – Roma 0-1: vittoria di misura preziosa e sofferta per i giallorossi in Olanda nell’andata degli ottavi di Finale di Conference League con gol decisivo segnato da Sergio Oliveira poi espulso nel finale di partita.

Preziosa vittoria per la Roma di Mourinho in trasferta in Olanda nell’andata degli ottavi di Finale di Europa League e con questo risultato i giallorossi potranno guardare con ottimismo alla gara di ritorno tra 7 giorni che si giocherà allo Stadio Olimpico.

Il gol decisivo è stato segnato da Sergio Oliveira nel recupero del primo tempo su assist di Nicolò Zaniolo.

Sintesi di Vitesse – Roma 0-1:

Mourinho lascia a riposo in panchina Smalling, Pellegrini e Karsdorp in vista del match di domenica in trasferta contro l’Udinese.

La Roma scende in campo con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo c’è Maitland-Niles a destra e Vina a sinistra con Sergio Oliveira e Veretout al centro. In attacco Abraham punta centrale supportato da Mkhitaryan e Zaniolo.

Al 14° viene annullato un gol a Grbic per posizione irregolare.

Parte bene il Vitesse che nella prima mezzora ha diverse occasioni.

Al 32° Openda supera Ibanez e calcia in porta sul primo palo ma il pallone termina di poco a lato.

Due minuti dopo ancora Openda a tu per tu con Rui Patricio calcia clamorosamente alto!

La prima occasione per la Roma arriv solo al 42° sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Abraham che prova la girata ma il portiere Houwen vola e devia il pallone in corner!

Al 45°+1 ancora su azione di calcio d’angolo la Roma passa in vantaggio!

Vina mette dentro un pallone che viene sporcato da Mancini e arriva a Sergio Oliveira che di destro mette il pallone all’incrocio dei pali!

Nella ripresa è ancora il Vitesse ad avere le prime occasioni da gol.

Al 64° Doekhi prova la girata ma la conclusione è centrale.

Sul capovolgimento di fronte c’è un clamoroso liscio di Rasmussen che manda Abraham a tu per tu con Houwen ma l’attaccante britannico prova ingenuamente il colpo sotto ed il portiere del Vitesse riesce a toccare e poi Rasmussen libera.

Al 78° viene espulso Sergio Oliveira per doppia ammonizione e la Roma resta in 10 uomini.

All’83° il Vitesse sfiora il pareggio con Grbic che sbuca tra Mancini e Karsdorp e colpisce di testa ma il pallone è centrale tra le braccia di Rui Patricio.

Video dei Gol e Highlights di Vitesse – Roma 0-1:

Tabellino di Vitesse – Roma 0-1:

VITESSE (4-3-3): Houwen; Oroz (82′ Bazoer), Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni (82′ Frederikksen); Bero, Openda (82′ Buitink), Grbic. All. Letsch. A disp. Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt, van Duivenbooden.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles (46′ Karsdorp), Sergio Oliveira, Veretout (46′ Cristante), Vina (46′ El Shaarawy); Zaniolo (66′ Pellegrini), Mkhitaryan (87′ Smalling); Abraham. All. Mourinho. A disp. Fuzato, Carles Pérez, Shomurodov, Bove, Darboe, Zalewski, Afena-Gyan

Marcatori: 45+1′ Sergio Oliveira

Ammoniti: 8′ Vina, 33′ Oroz, 68′ Sergio Oliveira, 86′ Mancini

Espulsi: 78′ Sergio Oliveira

Migliori Bookmakers AAMS