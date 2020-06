Ripresa Serie A, diritti tv: Mediaset diffida la Lega per le partite in chiaro

Nei giorni scorsi il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva compiuto importanti passi in avanti per la trasmissione in chiaro delle restanti partite di Serie A. In un incontro avuto con l’AD di Sky, Maximiliano Ibarra, il Ministro pentastellato pareva aver ottenuto dall’emittente la possibilità di trasmettere in chiaro, su TV8, due-tre gare per le prime tre giornate dopo la ripresa del campionato. Un compromesso che sembrava aver messo d’accordo tutte le parti e tutelava sia gli interessi economici dell’emittente privata, sia quelli del Ministro cui preme l’opportunità di trasmettere in chiaro le gare per evitare assembramenti nei luoghi di ritrovo pubblici quali i bar.

Questa trattativa potrebbe però essere frenata dalla Mediaset, altro attore interessato alla trasmissione delle gare e che, contestualmente, sembrava aver ricevuto da Sky il via libera per la trasmissione gratuita degli highlights delle partite. Ieri il patron di Mediaset, Silvio Berlusconi, avrebbe inviato una missiva ai vertici della Lega in cui li diffidava dal concedere a TV8 i diritti per l’erogazione dei match. Nello specifico, l’emittente del gruppo Fininvest ha informato, attraverso la lettera, che, in mancanza di una normativa chiara da parte del Governo che disciplini la messa in onda delle restanti partite di campionato, si farà appello all’articolo 700 del Codice di Procedura Civile, chiedendo di fatto la sospensione delle trasmissioni.

Insomma, se verrà concessa la possibilità di trasmettere le partite della Serie A in chiaro, Mediaset vorrà sedersi al tavolo per avere anch’essa voce in capitolo. Un’azione, quella minacciata dall’azienda milanese, che potrebbe essere seguita, come sottolinea il Corriere dello Sport, anche da altre importanti emittenti Nazionali come Rai e La7, tutte attratte dalla possibilità di accaparrarsi un prodotto che esercita dalle enormi potenzialità commerciali e remunerative.

