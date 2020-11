Rijeka-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 05-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Rijeka-Napoli, sfida valevole per la 3° giornata del girone F di Europa League in programma domani alle 18:55.

Dopo le brutta sconfitta casalinga maturata domenica contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi (0-2), il Napoli di Gennaro Gattuso si proietta sull’incontro di Europa League, in programma domani alle 18:55, contro il Rijeka di Simon Rozman. Gli azzurri non possono concedersi errori contro i croati se vogliono sperare nel passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Le ultime sulle formazioni di Rijeka e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Rozman dovrebbe schierare i suoi con un difensivo 5-4-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Nevistic in porta. Davanti a lui, Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval e Stefulj. Centrocampo a quattro con Menalo, Pavicic, Andrijasevic e Loncar. In attacco l’unica punta, Kulenovic.

Gattuso dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme e Bakayoko con Politano, Lobotka e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unico perno offensivo, Petagna.

Probabili formazioni Rijeka-Napoli

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.

Rijeka-Napoli, 3° giornata fase a gironi Europa League – girone F.

Come vedere Rijeka-Napoli in diretta TV e streaming

Rijeka-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 18:55, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del Digitale Terrestre). Via streaming invece, il match tra croati e partenopei sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Rijeka-Napoli

La radiocronaca di Rijeka-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:55, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Quella di domani sera sarà la prima sfida ufficiale tra le due formazioni. Tuttavia quando Fiume apparteneva ancora al Regno d’Italia, Napoli e Fiumana si incontrarono due volte in quella che allora era la Divisione Nazionale, antenata dell’attuale Serie A. I due confronti videro la vittoria casalinga del Napoli, per 2-1, nella gara d’andata giocata nel gennaio 1929 e il pareggio, per 1-1, a Fiume nel maggio successivo.

