Video Gol Highlights Napoli-Sassuolo 0-2: sintesi 1-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Sassuolo 0-2, 6° Giornata Serie A: la sblocca Locatelli su rigore, gol annullato a Manolas, raddoppia Maxime Lopez

Il Sassuolo batte il Napoli allo Stadio San Paolo di Napoli in uno dei posticipi pomeridiani della sesta giornata di Serie A.

Seconda sconfitta in campionato per i partenopei, in realtà la prima sul campo, una frenata importante dopo le ottime prestazioni di queste ultime partite in stagione.

Altra clamorosa e grande impresa degli emiliani, che conquistano la prima vittoria contro gli azzurri nella propria storia in terra campana portandosi addirittura al secondo posto in classifica.

Napoli-Sassuolo

La sintesi di Napoli-Sassuolo 0-2, 6° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Ad entrambe le squadre piace fare possesso palla partendo dal basso, ma mentre i padroni di casa vanno in pressing alto, gli ospiti preferiscono compattarsi dietro la linea della palla.

Gli spazi sono ristretti al massimo, solo qualche giocata estemporanea serve a svegliare la partita, come le conclusioni di Mertens, impreciso, e Osimhen, che si divora il vantaggio tutto solo davanti alla porta su un recupero palla in attacco, ma poi sono Consigli da una parte e Ospina dall’altra a salvare il risultato sui tentativi di Fabian Ruiz e Boga.

Sicuramente più intenso il secondo tempo, soprattutto grazie agli ospiti, che rientrano in campo con molta più determinazione, tanto da costringere Ospina all’intervento decisivo su Rogerio, mentre Locatelli sfiora solo il palo.

I padroni di casa continuano a far girare la palla troppo lentamente, ma hanno davvero grande qualità in attacco e basta poco per accendersi, come dimostra il colpo di testa alto di Osimhen e il calcio di punizione di Mertens, sul quale Consigli si fa trovare pronto.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 59′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Locatelli, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Di Lorenzo su Raspadori, grazie all’intervento del Var.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo avversaria iniziando un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, graziati da Mertens, che non trova clamorosamente la porta su cross di Politano.

Dopo i tanti cambi, gli ospiti ci provano con Kyriakopoulos, mentre al 91′ minuto viene annullato il gol di Manolas per fuorigioco di Osimhen e al 95′ minuto gli ospiti raddoppiano con un meraviglioso gol di Maxime Lopez, che salta tutti al termine di un bel contropiede.

Video Gol Highlights di Napoli-Sassuolo 0-2, 6° Giornata Serie A

Il tabellino di Napoli-Sassuolo 0-2, 6° Giornata Serie A

Napoli-Sassuolo 0-2

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Hysaj 6 (25′ st Mario Rui 6); Ruiz 6, Bakayoko 6,5; Politano 6,5 (33′ st Zielinski 6), Mertens 5,5 (25′ st Elmas 6), Lozano 5 (20′ st Petagna 5,5); Osimhen 5,5.

Allenatore: Gattuso 6

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Ayhan 7, Chiriches 6,5 (43′ st Marlon sv), Ferrari 6,5; Muldur 5,5 (36′ st Kyriakopoulos), Lopez 6,5, Locatelli 7,5, Rogerio 6,5; Traoré 6 (23′ st Defrel 6,5), Raspadori 6,5 (43′ st Bourabia sv), Boga 6 (36′ st Obiang 6).

Allenatore: De Zerbi 7,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 14′ st rig. Locatelli (S), 45’+5 st Lopez (S)

Ammoniti: Locatelli (S), Manolas (N), Bourabia (S), Ospina (N)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS