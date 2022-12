Quando gioca il Napoli: prossime partite e calendario Napoli

In questo articolo vediamo quando gioca il Napoli, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari sia per il campionato di Serie A che per la Champions League e Coppa Italia. Se sei un tifoso azzurro, puoi rimanere aggiornato su quando gioca il Napoli salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.



Ecco tutti gli impegni che attenderanno azzurri alla ripresa della stagione calcistica 2022-2023.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha letteralmente incantato la prima parte di campionato, collezionando la vittoria del girone di Champions League. Il Napoli ha dominando anche la prima parte di campionato con ben 41 punti in 15 partite giocate, restando di fatti impegnato in tre competizioni: Campionato, Champions League e Coppa Italia. Il 4 gennaio ricomincerà la Serie A, data in cui il Napoli sfiderà l’Inter in una gara che avrebbe un grande perso in ottica scudetto. Mentre il 17 gennaio partirà ufficialmente il percorso in Coppa Italia degli azzurri contro la Cremonese. La Champions League, invece, ricomincerà il 21 febbraio con gli uomini di Spalletti impegnati nel doppio confronto con l’Eintracht Francoforte.

Ecco tutti i prossimi impegni del Napoli:

Il 04/01/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro l’Inter (Inter – Napoli)

Il 08/01/2023 alle ore 18:00 in Serie A contro la Sampdoria (Sampdoria – Napoli)

Il 13/01/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro la Juventus (Napoli – Juventus)

Il 17/01/2023 alle ore 21:00 in Coppa Italia contro la Cremonese (Napoli – Cremonese)

Il 21/01/2023 alle ore 18:00 in Serie A contro la Salernitana (Salernitana – Napoli)

Il 29/01/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro la Roma (Napoli – Roma)

Il 05/02/2023 alle ore 12:30 in Serie A contro lo Spezia (Spezia – Napoli)

Il 12/02/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro la Cremonese (Napoli – Cremonese)

Il 17/02/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo – Napoli)

Il 21/02/2023 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro Eintracht Francoforte (Eintracht Francoforte – Napoli)

Il 25/02/2023 alle ore 18:00 in Serie A contro l’Empoli (Empoli – Napoli)

Il 03/03/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro la Lazio (Napoli – Lazio)

Il 11/03/2023 alle ore 18:00 in Serie A contro l’Atalanta (Napoli – Atalanta)

Il 15/03/2023 alle ore 21:00 in Champions League, Ottavi, contro Eintracht Francoforte (Napoli – Eintracht Francoforte)

Il 19/03/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino – Napoli)

Il 02/04/2023 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Napoli – Milan)

Il 08/04/2023 alle ore 12:30 in Serie A contro il Lecce (Lecce – Napoli)

Il 16/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Verona (Napoli – Verona)

Il 23/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus – Napoli)

Il 30/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Salernitana (Napoli – Salernitana)

Il 03/05/2023 alle ore 19:00 in Serie A contro l’Udinese (Udinese – Napoli)

Il 07/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Napoli – Fiorentina)

Il 14/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza – Napoli)

Il 21/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Inter (Napoli – Inter)

Il 28/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna – Napoli)

Il 04/06/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Sampdoria (Napoli – Sampdoria)