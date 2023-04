Quando gioca la Roma: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca la Roma, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari sia per il campionato di Serie A, Europa League e Coppa Italia. Se sei un tifoso giallorosso, puoi rimanere aggiornato su quando gioca la Roma salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno giallorossi alla ripresa della stagione calcistica 2022-2023.

La Roma di Josè Mourinho vuole replicare la vittoria della scorsa stagione in Europa, magari festeggiando e portando nel palmares anche l’Europa League dopo la Conference League. Inoltre, mai come quest’anno non è solo di vitale importanza economica, ma anche una necessità sportiva provare a tornare a qualificarsi in Champions League in un campionato molto equilibrato dietro la capolista, con tante pretendenti per i primi quattro posti.

Ecco tutti i prossimi impegni della Roma:

23/04/2023 alle ore 15:00 Atalanta – Roma ( 31° Giornata Serie A )

( ) 30/04/2023 alle ore 15:00 Roma – Milan ( 32° Giornata Serie A )

( ) 03/05/2023 alle ore 19:00 Monza – Roma ( 33° Giornata Serie A )

( ) 07/05/2023 alle ore 15:00 Roma – Inter ( 34° Giornata Serie A )

( ) 11/05/2023 ore 21:00 Roma – Bayer Leverkusen (Semifinale Europa League)

14/05/2023 alle ore 15:00 Bologna – Roma ( 35° Giornata Serie A )

( ) 18/05/2023 ore 21:00 Bayer Leverkusen – Roma (Semifinale Europa League)

21/05/2023 alle ore 15:00 Roma – Salernitana ( 36° Giornata Serie A )

( ) 28/05/2023 alle ore 15:00 Fiorentina – Roma ( 37° Giornata Serie A )

( ) 04/06/2023 alle ore 15:00 Roma – Spezia (38° Giornata Serie A)

Le altre partite