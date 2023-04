Quando gioca la Juventus: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca la Juventus e, dunque, tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari sia per il campionato di Serie A che per Europa League e Coppa Italia. Se sei un tifoso bianconero, puoi rimanere aggiornato su quando gioca la Juventus salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno la Juventus alla ripresa della stagione calcistica 2022-2023.

La Juventus di Massimiliano Allegri proverà ad arrivare fino in fondo in Europa League. I bianconeri restano impegnati, dunque, in tre competizioni, tra cui la Serie A che con un quarto posto ancora possibile, sempre in attesa del ricorso. La Coppa Italia bianconera, invece, avrà la possibilità di giocari l’accesso in finale e il record di coppe nazionali vinte.

Ecco tutti i prossimi impegni della Juventus:

23/04/2023 alle ore 20:45 Juventus – Napoli ( 31° Giornata Serie A )

( ) 26/04/2023 ore 21:00 Inter – Juventus (Ritorno Semifinale Coppa Italia)

30/04/2023 alle ore 20:45 Bologna – Juventus ( 32° Giornata Serie A )

( ) 03/05/2023 alle ore 15:00 Juventus – Lecce ( 33° Giornata Serie A )

( ) 07/05/2023 alle ore 15:00 Atalanta – Juventus ( 34° Giornata Serie A )

( ) 11/05/2023 ore 21:00 Juventus – Siviglia (Semifinale Europa League)

14/05/2023 alle ore 15:00 Juventus – Cremonese ( 35° Giornata Serie A )

( ) 18/05/2023 ore 21:00 Siviglia – Juventus (Semifinale Europa League)

11/05/2023 ore 21:00 Roma – Bayer Leverkusen (Semifinale Europa League)

21/05/2023 alle ore 15:00 Empoli – Juventus ( 36° Giornata Serie A )

( ) 28/05/2023 alle ore 15:00 Juventus – Milan ( 37° Giornata Serie A )

04/06/2023 alle ore 15:00 Udinese – Juventus (38° Giornata Serie A)

Le altre partite