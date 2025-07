Calciomercato Roma 2025-26: tutte le trattative, acquisti e cessioni

La nuova era giallorossa è cominciata sotto la guida di Gian Piero Gasperini, e a Trigoria è già iniziato il lavoro per modellare una rosa in grado di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza, con Frederic Massara al timone del mercato, sta valutando profili funzionali al gioco del tecnico ex Atalanta.

Roma, la lista della spesa di Gasperini: attaccante, esterni, un centrocampista e un difensore per puntare in alto

L’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è cominciata con idee chiare ma una lista di esigenze tutt’altro che breve. Il nuovo allenatore giallorosso ha già tracciato la strada tecnica per costruire una squadra competitiva, con l’obiettivo di lottare per un posto in Champions League. Serve un attaccante di peso, almeno due esterni per il 3-4-2-1, un centrocampista completo e un difensore affidabile: una lista della spesa corposa e piena di incognite.

Tra i nodi più spinosi c’è il futuro di Paulo Dybala, sempre più oggetto del desiderio di club stranieri. In difesa, l’addio di Ndicka per la Coppa d’Africa e l’incertezza su Angelino, complicano la costruzione del reparto arretrato. Anche tra i pali resta da chiarire la posizione di Svilar, autore di una grande stagione ma al centro di alcune valutazioni di mercato.

Intanto, sul fronte dirigenziale, la Roma ha detto addio a Florian Ghisolfi, che ha lasciato Trigoria dopo pochi mesi. Al suo posto è tornato Frederic Massara, uomo di esperienza e fiducia, già al lavoro con Gasperini per definire le priorità del mercato. L’unico a dire no è stato Claudio Ranieri, che ha rifiutato la panchina della Nazionale per rimanere vicino alla sua Roma, pur senza un ruolo operativo nel club.

Con tante piste aperte e pochi colpi già chiusi, il mercato giallorosso è ancora in piena evoluzione. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali tasselli arriveranno a Trigoria per costruire una Roma all’altezza delle ambizioni del suo nuovo allenatore.

Situazione portieri

Svilar rinnova

Svilar resta alla Roma: rinnovo fino al 2029 con maxi ingaggio

Il futuro di Mile Svilar sarà ancora a tinte giallorosse. Nonostante il forte interesse del Milan, il portiere classe 1999 ha deciso di proseguire la sua avventura alla Roma, convinto anche dall’intervento diretto di Claudio Ranieri, figura di riferimento all’interno dell’ambiente romanista.

L’estremo difensore belga rinnoverà il proprio contratto con il club capitolino, con un importante adeguamento dell’ingaggio: si passerà da uno stipendio inferiore al milione a circa 4 milioni di euro netti a stagione, segno della piena fiducia del nuovo corso targato Gasperini.

Gollini potrebbe lasciare la Roma, le direzioni possibili sarebbero la Cremonese o il Sassuolo, in quanto il giocatore desidera un minutaggio più elevato di quello ottenuto finora nel club giallorosso.

Possibili acquisti e cessioni in difesa

Angelino verso l’addio: affare con l’Al-Hilal congelato, la Roma punta su Gosens o Martin

Il futuro di Angelino è sempre più lontano da Trigoria, ma il trasferimento non è ancora chiuso. Il laterale spagnolo ha accettato l’offerta monstre da 10 milioni a stagione dell’Al-Hilal, guidato da Simone Inzaghi, e anche la Roma ha dato l’ok alla cessione per 25 milioni di euro, garantendosi così una plusvalenza notevole dopo averlo acquistato per appena 5 milioni.

Tuttavia, l’operazione si è arenata per ragioni burocratiche: il club saudita non è riuscito a tesserare Angelino in tempo per il Mondiale per Club, motivo per cui l’affare è attualmente congelato.

Per sostituire Angelino, il tecnico piemontese ha fatto due nomi chiari: il primo è Robin Gosens (classe ’94), già allenato all’Atalanta e oggi in forza alla Fiorentina, valutato intorno ai 10 milioni di euro. Il secondo profilo è Aarón Martín (classe ’97), reduce da una stagione convincente con il Genoa, considerato più economico e adatto al ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1.

Gasperini chiede un difensore: valutazioni in corso su Hermoso e Kumbulla, quattro i nomi sul taccuino

Tra le priorità di mercato per completare il puzzle tattico della Roma 2025/2026, Gian Piero Gasperini ha inserito un nuovo difensore centrale. Il tecnico, da sempre esigente nel reparto arretrato, vuole rinforzare la linea a tre con un elemento affidabile, atletico e abituato ai meccanismi di marcatura a uomo e costruzione dal basso.

Intanto saranno valutati in ritiro due rientri importanti: Mario Hermoso, svincolato ma in trattativa per restare, e Marash Kumbulla, di ritorno dal prestito al Sassuolo e voglioso di rilancio.

Nel frattempo, la lista di nomi seguiti è ben definita:

Jhon Lucumí (Bologna), roccioso e abile nei duelli aerei, già protagonista in Serie A e compatibile con le richieste fisiche del sistema gasperiniano.

(Bologna), roccioso e abile nei duelli aerei, già protagonista in Serie A e compatibile con le richieste fisiche del sistema gasperiniano. Oumar Solet (Udinese), forte fisicamente e con ottima progressione palla al piede, può agire anche da centrale destro.

(Udinese), forte fisicamente e con ottima progressione palla al piede, può agire anche da centrale destro. Leonardo Balerdi (Marsiglia), difensore tecnico e mobile, con esperienza europea, ideale per la costruzione dal basso.

(Marsiglia), difensore tecnico e mobile, con esperienza europea, ideale per la costruzione dal basso. Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), già allenato da Gasperini all'Atalanta, veloce e aggressivo, potrebbe tornare in Italia con un sistema che conosce perfettamente.

Il reparto difensivo sarà centrale nel progetto romanista, e il nuovo innesto dovrà integrarsi in fretta con i meccanismi di gioco a uomo, ad alta intensità e con costruzione rapida richiesti da Gasperini.

Roma, Wesley obiettivo primario per la fascia destra: piacciono anche Molina e Ratiu

Per dare nuova spinta alla fascia destra nel 3-4-2-1 di Gasperini, la Roma ha messo in cima alla lista dei desideri Wesley (classe 2003), talentuoso esterno del Flamengo. Il brasiliano, già convocato nella Seleção, è un vecchio pallino del tecnico piemontese, che aveva provato a portarlo anche all’Atalanta. Ora, con la maglia giallorossa, potrebbe diventare un tassello fondamentale per garantire velocità, corsa e profondità sulla corsia.

Il Flamengo non si oppone alla cessione e ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Un investimento importante ma in linea con l’idea della Roma di rafforzare le corsie con profili giovani, esplosivi e con margini di crescita.

Alternative sul taccuino di Trigoria sono Nahuel Molina (1998), in forza all’Atletico Madrid, giocatore più esperto e già protagonista in Europa, e Andrei Rațiu (1998), esterno del Rayo Vallecano, molto apprezzato per la sua duttilità e capacità di adattarsi su entrambe le fasce.

L’identikit cercato da Gasperini è chiaro: un quinto di centrocampo capace di coprire tutta la fascia, bravo sia nel duello uno contro uno che nel fornire cross e inserimenti offensivi. Wesley è il preferito, ma la Roma si tiene pronta a valutare ogni opzione per dare al tecnico un’arma in più sulle corsie laterali.

Possibili colpi/cessioni a centrocampo

Roma vicina a Richard Rios: offerta da 30 milioni per il centrocampista del Palmeiras, Paredes verso il Boca

La Roma accelera per rinforzare il cuore della mediana e si avvicina a Richard Rios (classe 2000), centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Il giocatore è considerato il profilo ideale per prendere il posto di Leandro Paredes, ormai destinato a fare ritorno al Boca Juniors. Il direttore sportivo Frederic Massara è pronto a formalizzare l’offerta ufficiale nelle prossime ore: sul piatto 30 milioni di euro più bonus.

Rios è un centrocampista dinamico, con un’eccellente capacità di interdizione, ma anche dotato di visione e inserimento. Si tratta di un profilo duttile, capace di agire sia davanti alla difesa che da mezzala, perfetto per il 3-4-2-1 di Gasperini, dove i mediani devono coprire tanto campo e contribuire sia in fase difensiva che nella costruzione dal basso.

Nella lista dei desideri di Gasperini figurano anche Matt O’Riley del Brighton, regista moderno con buona tecnica e intelligenza tattica, e Franck Kessié (1996), attualmente in Arabia Saudita, che è stato offerto alla Roma come rinforzo d’esperienza. Il club valuterà il da farsi anche in base all’evoluzione della trattativa per Rios, al momento considerato la prima scelta per completare il nuovo centrocampo giallorosso.

Offerta ufficiale per Neil El Aynaoui

Il centrocampista francese è un profilo che piace da tempo al direttore sportivo Frederic Massara, e i contatti con il giocatore sono già ben avviati. Il Lens, tuttavia, continua a valutare il cartellino intorno ai 25 milioni netti, cifra che la Roma spera di abbassare inserendo formule più flessibili come il prestito con obbligo di riscatto.

Il centrocampista ha chiuso l’ultima stagione con 8 gol in 24 presenze in Ligue 1, confermando un’ottima capacità di inserimento e versatilità tattica, anche se alcuni infortuni lo hanno limitato nella continuità.

Possibili acquisti e cessioni in attacco

Roma, via Abraham, Zalewski, Paredes e Shomurodov: saluti pesanti ma ancora fuori dai parametri UEFA

La Roma ha iniziato una profonda operazione di sfoltimento della rosa con l’obiettivo di fare cassa, ma i conti con la UEFA restano in sospeso. Nonostante la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, operazione che ha portato un incasso importante, il club giallorosso non ha ancora rispettato pienamente i paletti finanziari imposti dall’organismo europeo.

Saluta anche Nicola Zalewski, trasferitosi all’Inter dopo essere cresciuto nel vivaio romanista.

A completare la lista delle uscite c’è Eldor Shomurodov, anche lui fuori dal progetto tecnico di Gasperini, che ha ufficialmente lasciato Trigoria.

Cessioni importanti sia sotto il profilo tecnico che economico, ma ancora insufficienti per rientrare nei limiti del fair play finanziario. Da qui la necessità di proseguire con ulteriori operazioni in uscita, parallelamente ai rinforzi richiesti dal nuovo tecnico. La Roma continua a muoversi tra uscite strategiche e nuovi innesti per costruire una rosa competitiva e sostenibile.

Roma, riflettori su Dybala: Gasperini lo studia, possibile cessione se non convince

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei dossier più delicati sul tavolo della Roma. L’arrivo di Gian Piero Gasperini ha aperto a nuovi scenari per l’attaccante argentino, che sarà valutato in ritiro prima di qualsiasi decisione definitiva. Il tecnico vuole capire se l’ex Juventus può ancora garantire intensità e continuità in un sistema di gioco molto esigente sul piano atletico.

Dybala, oggi gravato da un ingaggio da 7 milioni di euro netti, non ha più la gamba esplosiva di un tempo, ma la qualità tecnica resta indiscussa. L’idea di Gasperini è quella di ritagliargli un ruolo simile a quello avuto da Ilicic ai tempi dell’Atalanta, libero di svariare tra le linee e incidere con giocate decisive, ma senza particolari compiti difensivi.

Se però le sensazioni nei primi allenamenti non saranno positive, la Roma potrebbe aprire alla cessione, anche per alleggerire il monte stipendi. In caso di addio, sono già due i nomi sul taccuino della dirigenza: Federico Chiesa, vecchio pallino romanista che potrebbe lasciare la Juventus in caso di mancato rinnovo, e Igor Paixão (classe 2000), esterno offensivo del Feyenoord, rapido e imprevedibile, perfetto per il calcio verticale e aggressivo di Gasperini.

Intanto, da Buenos Aires arriva il richiamo del cuore: Leandro Paredes, appena tornato al Boca Juniors, starebbe spingendo per riportare anche Dybala alla Bombonera. Ma al momento, il futuro della Joya resta tutto da scrivere.

Roma, caccia al bomber: occhi su Ferguson, sogno Krstovic, idea Scamacca

Dopo le cessioni di Tammy Abraham al Besiktas e Shomurodov, la Roma ha aperto ufficialmente la caccia al nuovo centravanti titolare per la stagione 2025/2026. In cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini c’è Evan Ferguson (classe 2004), talento del Brighton, per il quale si registra una prima apertura del club inglese a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il giovane attaccante irlandese ha fisico, tecnica e senso del gol: sarebbe perfetto come punta centrale nel 3-4-2-1 gasperiniano.

A Trigoria, però, piace moltissimo anche Krstovic (classe 2000), protagonista con il Lecce nella scorsa stagione e considerato un attaccante completo per struttura e movimenti. Il problema è il prezzo: il club salentino chiede almeno 40 milioni di euro, una cifra fuori portata senza cessioni importanti o formule creative.

Restano monitorati con attenzione anche due profili alternativi: Georges Mikautadze (2000), in forza al Lione e autore di un’ottima stagione in Ligue 1, e Gianluca Scamacca (1999), già allenato da Gasperini all’Atalanta e profilo conosciuto e affidabile in ottica Serie A ed Europa League. Più fredda, invece, la pista che porta a Lorenzo Lucca dell’Udinese, il cui prezzo e rendimento lo stanno allontanando dai radar giallorossi.

La Roma è alla ricerca di un numero 9 che sappia attaccare la profondità, giocare spalle alla porta e contribuire al pressing alto, elementi fondamentali nel sistema di Gasperini. La scelta finale sarà decisiva per determinare le ambizioni offensive dei giallorossi nella nuova stagione.

riassunto di tutte le trattative/rumors

La Roma di Gian Piero Gasperini è al centro di una profonda rivoluzione tecnica in vista della stagione 2025/2026, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per la qualificazione alla Champions League. Finora nessun acquisto ufficiale, ma numerose cessioni già concluse: Le Fée al Sunderland, Dahl al Benfica, Zalewski all’Inter, Abraham al Besiktas, Shomurodov al Basaksehir e Paredes al Boca Juniors. In uscita restano i nomi di Dybala (valutato in ritiro), Angelino (trattativa avanzata con l’Al-Hilal), Celik, Baldanzi, Dovbyk e Gollini. Sul fronte entrate, il club lavora su diversi profili: per l’attacco piacciono Chiesa, Scamacca, Ferguson, Krstovic (valutato 40 milioni), Raspadori, Paixao, Sargent, Woltemade, Konaté e Lucca (sempre più distante). A centrocampo si punta forte su Richard Rios, con alternative come O’Riley, Kessié, Anjorin e Pasalic. In difesa si valutano Gosens, Lucumí, Solet, Balerdi, Kossonou, De Cuyper, Molina, Martin e Ratiu, mentre in porta i nomi monitorati sono Perri, Milinkovic-Savic, Petrovic, João Virginia, Carnesecchi e Sportiello. A Trigoria Massara guida le trattative dopo l’addio di Ghisolfi, mentre Gasperini ha richiesto innesti mirati per il suo 3-4-2-1: un attaccante, esterni a tutta fascia, un centrocampista dinamico e un difensore pronto.