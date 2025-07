Roma scatenata: offerta per Rios, ora affondo imprevisto su El Aynaoui

Calciomercato Roma: nuova offerta per El Aynaoui, il sogno resta il doppio colpo con Rios

La Roma accelera sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo richiesto da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno formalizzato una nuova offerta al Lens per Neil El Aynaoui, fissata a 22 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale da 25 milioni. Un’offerta importante, che avvicina le richieste del club francese e tiene viva la possibilità di chiudere l’affare nei prossimi giorni.

El Aynaoui primo nome per la mediana: il piano della Roma

La trattativa per El Aynaoui ha preso vigore a seguito delle difficoltà incontrate nel tentativo di portare a Trigoria Richard Rios dal Palmeiras. Il centrocampista francese è un profilo che piace da tempo al direttore sportivo Frederic Massara, e i contatti con il giocatore sono già ben avviati. Il Lens, tuttavia, continua a valutare il cartellino intorno ai 25 milioni netti, cifra che la Roma spera di abbassare inserendo formule più flessibili come il prestito con obbligo di riscatto.

Centrocampista moderno e dinamico, El Aynaoui abbina qualità tecniche raffinate a una grande intensità nel pressing. Dotato di buon senso della posizione, capacità d’inserimento e visione verticale, è perfetto per il centrocampo a due di Gasperini, dove i mediani devono saper costruire e rompere il gioco. La sua versatilità consente di utilizzarlo anche in posizione più avanzata o laterale, rendendolo un potenziale equilibratore negli spazi di mezzo, ideale per coprire le sortite dei quinti.

Il centrocampista ha chiuso l’ultima stagione con 8 gol in 24 presenze in Ligue 1, confermando un’ottima capacità di inserimento e versatilità tattica, anche se alcuni infortuni lo hanno limitato nella continuità.

La pista Rios si complica: lo Zenit rilancia con ingaggio da top player

Per quanto riguarda Richard Rios, il discorso si è complicato: il Palmeiras continua a pretendere 30 milioni di euro cash e non accetta proposte basate su bonus o pagamenti dilazionati. La Roma ha già raggiunto un accordo personale con il giocatore, ma la concorrenza è forte. In particolare, lo Zenit San Pietroburgo ha messo sul tavolo un’offerta molto ricca da 4 milioni netti a stagione, contro i 2,2 milioni previsti dai giallorossi. Anche il Porto monitora la situazione, forte della recente cessione di Conceiçao alla Juventus.

Fisico, tecnica e intelligenza tattica: Rios è il profilo perfetto per il calcio aggressivo e verticale di Gasperini. Bravo a recuperare palloni, ma anche rapido nel giocare in avanti, può essere il perno centrale del centrocampo, garantendo copertura difensiva e transizioni rapide. Il suo stile ricorda per certi versi quello di de Roon, ma con maggiore creatività in fase di impostazione. In un sistema come il 3-4-2-1, sarebbe l’equilibratore ideale davanti alla difesa.

Obiettivo doppio colpo a centrocampo: Rios e El Aynaoui

La Roma continua a coltivare il sogno di chiudere entrambi i colpi, consapevole però che dovrà necessariamente operare con intelligenza sul mercato per non superare il budget disponibile. L’idea è quella di chiudere un’operazione con formula definitiva e l’altra tramite prestito con obbligo, in modo da spalmare i costi su più stagioni. Il tecnico Gasperini ha richiesto almeno due nuovi mediani per poter sviluppare il suo 3-4-2-1 e completare un reparto che, ad oggi, vede solo Cristante, Koné e Pisilli come alternative di prima squadra.

Wesley vuole solo la Roma, ma il Flamengo fa muro

Per il ruolo di esterno destro, resta viva la pista Wesley, laterale classe 2003 del Flamengo. Il club brasiliano non ha intenzione di fare sconti rispetto alla richiesta di 25 milioni di euro, chiarendo ufficialmente che nessuna cessione sarà presa in considerazione se non alle condizioni imposte dalla società.

Nonostante ciò, Wesley ha già rifiutato un’offerta dello Zenit, manifestando chiaramente la propria volontà di trasferirsi nella capitale italiana. Questo potrebbe facilitare le manovre della Roma, che però dovrà comunque reperire risorse da eventuali cessioni per finanziare l’operazione.

Esterno destro puro classe 2003, Wesley unisce velocità esplosiva, resistenza e buona qualità nel cross. Perfetto per il ruolo di tornante destro nel 3-4-2-1, è un giocatore in grado di coprire tutta la fascia, garantendo spinta costante e recuperi difensivi. Il suo profilo è in linea con gli esterni che Gasperini ha valorizzato in passato, come Hateboer o Zappacosta, ma con margini di crescita ancora enormi. In fase offensiva può garantire assist e inserimenti in area.

Ferguson per l’attacco: accordo con il giocatore, manca quello con il Brighton

Sul fronte offensivo resta caldo anche il nome di Evan Ferguson, giovane attaccante del Brighton. L’intesa con il giocatore è già stata trovata, ma la trattativa con il club inglese è ancora in fase di definizione. Il Brighton accetterebbe un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Roma spinge per inserire un diritto. Il nodo principale resta la valutazione del cartellino: i giallorossi lo stimano tra i 25 e i 30 milioni, ma gli inglesi non scendono sotto i 40 milioni di euro.

caratteristiche tecniche Evan Ferguson



Attaccante centrale potente e intelligente, Ferguson ha solo 19 anni ma gioca con la maturità di un veterano. Sa giocare spalle alla porta, ma è letale anche in area grazie a un grande senso del gol. In un sistema come quello di Gasperini, che valorizza il lavoro delle punte nel creare spazi per i trequartisti, Ferguson sarebbe perfetto come riferimento offensivo, alternando gioco di sponda e profondità. La sua presenza fisica darebbe nuova dimensione all’attacco romanista.

Conclusione: la Roma è pronta a muoversi concretamente sul mercato per regalare a Gasperini una rosa competitiva in vista della Serie A 2025-2026 e dell’Europa League. Tra sogni e limiti di bilancio, i nomi caldi restano El Aynaoui, Rios, Wesley e Ferguson, ma molto dipenderà dalla capacità della dirigenza di chiudere operazioni intelligenti e sostenibili. Restate aggiornati su StadioSport.it per tutte le novità in tempo reale sul mercato della Roma.