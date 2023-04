Quando gioca il Napoli: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca il Napoli, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari sia per il campionato di Serie A che per la Champions League e Coppa Italia. Se sei un tifoso azzurro, puoi rimanere aggiornato su quando gioca il Napoli salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno azzurri alla ripresa della stagione calcistica 2022-2023.

Il Napoli di Luciano Spalletti è ad un passo dal tornare a festeggiare uno Scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta, ma servono assolutamente cinque vittorie per sfruttare il largo vantaggio sulle inseguitrici, per avere la certezza matematica, che potrebbe arrivare con anticipo tra fine aprile e la prima metà di maggio. Eppure, i partenopei possono continuare a sognare anche in Champions League, visto che sulla carta è la grande favorita non solo ai quarti di finale, ma anche per un ipotetico nuovo derby in semifinale, in attesa di incrociare le spade con la grande favorita per la vittoria finale.

Ecco tutti i prossimi impegni del Napoli:

Il 07/04/2023 alle ore 19:00 Lecce – Napoli ( 29° Giornata Serie A )

( ) 12/04/2023 ore 21:00 Milan – Napoli (Quarti Finale Andata Champions League)

Il 15/04/2023 alle ore 18:00 Napoli – Verona ( 30° Giornata Serie A )

( ) 18/04/2023 ore 21:00 Napoli – Milan (Quarti Finale Ritorno Champions League)

Il 23/04/2023 alle ore 20:45 Juventus – Napoli ( 31° Giornata Serie A )

( ) Il 29/04/2023 alle ore 15:00 Napoli – Salernitana ( 32° Giornata Serie A )

( ) Il 03/05/2023 alle ore 19:00 Udinese – Napoli ( 33° Giornata Serie A )

( ) Il 07/05/2023 alle ore 15:00 Napoli – Fiorentina ( 34° Giornata Serie A )

( ) Il 14/05/2023 alle ore 15:00 Monza – Napoli ( 35° Giornata Serie A )

( ) Il 21/05/2023 alle ore 15:00 Napoli – Inter ( 36° Giornata Serie A )

( ) Il 28/05/2023 alle ore 15:00 Bologna – Napoli ( 37° Giornata Serie A )

( ) Il 04/06/2023 alle ore 15:00 Napoli – Sampdoria (38° Giornata Serie A)

