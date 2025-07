Quando gioca il Napoli: partite e calendario 2025-2026

In questo articolo vediamo quando gioca il Napoli, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo del Napoli con date e orari della prossima stagione di Serie A 2025/2026 e Coppe.

Napoli di Antonio Conte: il calendario 2025-2026 tra big match e ambizioni Scudetto

Il nuovo Napoli targato Antonio Conte si appresta ad affrontare una stagione ricca di insidie e appuntamenti cruciali. L’esordio in campionato è fissato per sabato 23 agosto sul campo del Sassuolo, subito seguito dal debutto al “Maradona” contro il Cagliari il 30 agosto. Un inizio apparentemente morbido, utile per rodare i meccanismi imposti dal tecnico salentino.

Ma già a settembre il calendario si fa incandescente: il 13/09 sfida in trasferta contro la Fiorentina, e soprattutto il 28/09 super big match contro il Milan a San Siro. Ottobre si chiude con un altro snodo delicatissimo: Napoli-Inter il 26/10, vero test per misurare l’ambizione azzurra.

A novembre arriva una delle trasferte più sentite: il 30/11 il Napoli fa visita alla Roma, preludio del classicissimo contro la Juventus previsto per il 7 dicembre al “Maradona”, prima del ritorno a Torino il 25 gennaio. Il girone d’andata si conclude con una serie di incontri complicati, tra cui Udinese, Parma e una trasferta insidiosa a Cremona.

Nel girone di ritorno sarà cruciale il mese di aprile, con il big match contro il Milan (04/04) a Napoli, la sfida alla Lazio (19/04) e l’ultima trasferta complicata a Como (03/05). Il campionato si chiude in casa contro l’Udinese il 24 maggio 2026.

Aspettative stagionali del Napoli:

Con la conferma di Antonio Conte in panchina e l’arrivo di top player come De Bruyne, Milinkovic-Savic, Lucca, Lang e Beukema, le aspettative per il Napoli sono altissime: l’obiettivo dichiarato è quello di tornare a lottare per lo Scudetto. Il calendario offre un buon avvio per prendere slancio, ma sarà fondamentale il rendimento nei mesi chiave tra ottobre e dicembre, quando si concentrano molti scontri diretti.

Conte dovrà anche gestire al meglio i big match per evitare i blackout che hanno condizionato le ultime stagioni. Occhi puntati sui derby del Sud con Roma e Lazio, e sulle classiche contro Milan, Juventus e Inter, veri banchi di prova per misurare la statura della nuova squadra azzurra.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno azzurri alla ripresa della stagione calcistica 2025-2026.

Big match del Napoli 2025-26:

Milan-Napoli : 28/09 (andata), Napoli-Milan : 04/04 (ritorno)

: 28/09 (andata), : 04/04 (ritorno) Napoli-Inter : 26/10, Inter-Napoli : 11/01

: 26/10, : 11/01 Napoli-Juventus : 07/12, Juventus-Napoli : 25/01

: 07/12, : 25/01 Roma-Napoli : 30/11, Napoli-Roma : 15/02

: 30/11, : 15/02 Napoli-Atalanta : 23/11, Atalanta-Napoli : 22/02

: 23/11, : 22/02 Lazio-Napoli: 03/01, Napoli-Lazio: 19/04

Prossime partite e calendario completo del Napoli:

Il 24/05/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Udinese (Napoli – Udinese)

Il 23/08/2025 alle ore 18:30 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo – Napoli)

Il 30/08/2025 alle ore 20:45 in Serie A contro il Cagliari (Napoli – Cagliari)

Il 13/09/2025 alle ore 20:45 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina – Napoli)

Il 21/09/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Pisa (Napoli – Pisa)

Il 28/09/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan – Napoli)

Il 05/10/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Napoli – Genoa)

Il 19/10/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino – Napoli)

Il 26/10/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Inter (Napoli – Inter)

Il 29/10/2025 alle ore 20:45 in Serie A contro il Lecce (Lecce – Napoli)

Il 02/11/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Napoli – Como)

Il 09/11/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna – Napoli)

Il 23/11/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Atalanta (Napoli – Atalanta)

Il 30/11/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma – Napoli)

Il 07/12/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Napoli – Juventus)

Il 14/12/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Udinese (Udinese – Napoli)

Il 21/12/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Napoli – Parma)

Il 28/12/2025 alle ore 15:00 in Serie A contro la Cremonese (Cremonese – Napoli)

Il 03/01/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio – Napoli)

Il 06/01/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Verona (Napoli – Verona)

Il 11/01/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Inter (Inter – Napoli)

Il 18/01/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Napoli – Sassuolo)

Il 25/01/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus – Napoli)

Il 01/02/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Napoli – Fiorentina)

Il 08/02/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa – Napoli)

Il 15/02/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Napoli – Roma)

Il 22/02/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Atalanta (Atalanta – Napoli)

Il 01/03/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Verona (Verona – Napoli)

Il 08/03/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Napoli – Torino)

Il 15/03/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Napoli – Lecce)

Il 22/03/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari – Napoli)

Il 04/04/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Napoli – Milan)

Il 12/04/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma – Napoli)

Il 19/04/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Napoli – Lazio)

Il 26/04/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Cremonese (Napoli – Cremonese)

Il 03/05/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como – Napoli)

Il 10/05/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Napoli – Bologna)

Il 17/05/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Pisa (Pisa – Napoli)

