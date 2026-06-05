Dove vedere Cobolli-Arnaldi Diretta Tv e Streaming Gratis semifinale Roland Garros

Derby italiano storico al Roland Garros: Cobolli e Arnaldi si giocano la finale alle ore 19:00 in Diretta Tv e Streaming anche in chiaro.

Il Roland Garros 2026 regala al tennis italiano una pagina destinata a rimanere nella storia. Per la prima volta, due azzurri si affrontano in una semifinale Slam tutta italiana, con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi pronti a contendersi un posto nella finale dell’Open di Francia. Una certezza, quindi, c’è già: un italiano sarà protagonista nell’ultimo atto del torneo parigino, confermando il momento straordinario del movimento azzurro dopo la finale raggiunta da Jannik Sinner nel 2025.

La sfida tra Cobolli e Arnaldi è in programma venerdì 5 giugno 2026 sul campo centrale di Parigi, il prestigioso Philippe Chatrier, con inizio fissato non prima delle ore 19:00. Non si tratta soltanto di una semifinale: è un vero derby generazionale, tecnico ed emotivo, tra due giocatori che arrivano all’appuntamento più importante della loro carriera con percorsi diversi ma ugualmente sorprendenti.

Il percorso di Cobolli e Arnaldi fino alla semifinale

Flavio Cobolli si è guadagnato la semifinale dopo una grande vittoria in rimonta contro Felix Auger Aliassime. Il romano ha saputo reagire a un avvio complicato, ribaltando l’inerzia del match e imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Una prestazione di maturità, forza mentale e qualità atletica, che gli ha permesso di raggiungere per la prima volta una semifinale Slam e di confermare la sua crescita tra i migliori giocatori del circuito.

Dall’altra parte ci sarà Matteo Arnaldi, protagonista di un torneo durissimo dal punto di vista fisico e mentale. Il ligure è arrivato in semifinale dopo il match contro Matteo Berrettini, terminato con il ritiro del romano a fine secondo set. Prima ancora, Arnaldi aveva già lasciato il segno con una maratona epica contro Frances Tiafoe, vinta al quinto set dopo oltre cinque ore di battaglia. Il suo Roland Garros è stato costruito sulla resistenza, sulla capacità di soffrire e su una tenuta nervosa fuori dal comune.

La semifinale tra Cobolli e Arnaldi mette quindi di fronte due modi diversi di vivere la terra rossa. Cobolli arriva con maggiore brillantezza e con una spinta tecnica evidente, mentre Arnaldi porta in campo una resistenza quasi estrema, una grande capacità difensiva e l’abitudine a restare dentro partite lunghissime. Il risultato è una sfida aperta, molto più delicata di quanto possano suggerire le quote o il ranking.

I precedenti tra Cobolli e Arnaldi

I precedenti tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono in perfetto equilibrio: una vittoria per parte. Il primo confronto risale al 2023, sulla terra di Umago, quando Arnaldi riuscì a imporsi in due set con il punteggio di 6-3, 7-6. Il secondo incrocio è invece molto più recente e simbolico, perché si è giocato proprio al Roland Garros 2025, quando Cobolli ebbe la meglio in quattro set con il risultato di 6-3, 6-3, 6-7, 6-1.

Questo nuovo confronto arriva quindi esattamente sul palcoscenico più importante. Non sarà una partita come le altre, perché entrambi conoscono bene il peso dell’occasione.

Chi vincerà non conquisterà soltanto la finale del Roland Garros, ma entrerà in una dimensione completamente nuova della propria carriera.

Per Cobolli significherebbe consacrare definitivamente una crescita già evidente; per Arnaldi sarebbe il coronamento di un torneo costruito contro ogni previsione, con una quantità enorme di ore passate in campo.

Dove vedere Cobolli Arnaldi in diretta TV

La semifinale del Roland Garros 2026 tra Cobolli e Arnaldi sarà visibile in chiaro su NOVE. La decisione di trasmettere il match gratuitamente rappresenta una scelta importante per permettere a milioni di appassionati italiani di seguire un evento storico per il tennis nazionale. Il collegamento è previsto con il prepartita dalle 18:30, mentre l’inizio del match è fissato non prima delle ore 19:00.

La partita sarà trasmessa anche sui canali Eurosport, titolare dei diritti del torneo, con copertura dedicata alla semifinale maschile. Per chi segue abitualmente il tennis attraverso le piattaforme pay, il match sarà quindi disponibile anche nel palinsesto Eurosport, oltre alla trasmissione in chiaro sul NOVE.

Dove vedere Cobolli Arnaldi in streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, la semifinale Cobolli Arnaldi sarà disponibile su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che offrono la copertura del Roland Garros. Il match sarà inoltre visibile in streaming anche tramite i servizi collegati a Eurosport e, secondo la programmazione indicata, anche su DAZN per gli abbonati. In chiaro, la partita sarà accessibile anche attraverso il sito di NOVE, consentendo la visione gratuita anche da dispositivi mobili, computer e smart TV compatibili.

Per gli utenti che vogliono seguire la partita senza abbonamento, la soluzione principale resta quindi NOVE, sia in televisione sia in streaming sul portale ufficiale dell’emittente. Chi invece desidera una copertura più ampia del torneo, con studi, approfondimenti e altri campi, potrà affidarsi a Eurosport, Discovery+ e HBO Max.

Cobolli favorito, ma Arnaldi può trasformare la partita in una battaglia

Alla vigilia della semifinale, Flavio Cobolli parte favorito secondo i principali operatori di scommesse. Il romano viene considerato più fresco, più continuo e più incisivo, anche per il rendimento mostrato nel corso del torneo. Il suo gioco aggressivo da fondo campo, unito alla capacità di alzare il ritmo con il diritto, può diventare un fattore decisivo sul Philippe Chatrier, soprattutto se riuscirà a comandare gli scambi senza farsi trascinare in una partita troppo lunga.

Matteo Arnaldi, però, ha già dimostrato di poter ribaltare situazioni quasi compromesse. Il ligure ha costruito il suo percorso su partite estenuanti, recuperi difficili e una straordinaria disponibilità al sacrificio. Il dato delle tante ore trascorse in campo può essere letto in due modi: da una parte rappresenta un possibile limite fisico, dall’altra conferma la sua capacità di resistere anche nei momenti più duri. Se riuscirà ad allungare gli scambi e a far pesare la tensione dell’evento, Arnaldi potrà trasformare la semifinale in una battaglia psicologica.

Una semifinale che cambia la storia del tennis italiano

La semifinale Cobolli Arnaldi non è soltanto una partita del Roland Garros 2026, ma un passaggio storico per tutto il tennis italiano. Avere due giocatori azzurri uno contro l’altro in una semifinale Slam significa certificare la profondità del movimento nazionale, ormai non più legato soltanto a un singolo campione ma capace di portare più atleti nelle fasi decisive dei tornei più prestigiosi.

Il fatto che l’incontro venga trasmesso anche in chiaro su NOVE aumenta ulteriormente il valore dell’evento. Non sarà una partita riservata solo agli appassionati più fedeli o agli abbonati, ma una serata di sport accessibile a tutti. Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha ringraziato Eurosport e Warner Bros. Discovery per la scelta di rendere disponibile in chiaro una semifinale così importante, definendo Cobolli e Arnaldi due straordinari ambasciatori del tennis italiano.

Cobolli Arnaldi, scheda della partita