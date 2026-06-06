Calendario Juventus Serie A 2026-2027: debutto a Frosinone, Milan subito alla terza e finale con l’Inter nel mirino

Serie A - TechSporty.it

La Juventus conosce finalmente il proprio cammino nella Serie A 2026-2027. Il calendario è stato sorteggiato al Teatro Regio di Parma e propone subito un avvio interessante per i bianconeri, che cominceranno il campionato nel weekend del 23 agosto 2026 in trasferta contro il Frosinone. Curiosamente, proprio il Frosinone sarà anche l’ultima avversaria della stagione, con il ritorno fissato alla 38ª giornata all’Allianz Stadium nel weekend del 30 maggio 2027.

Il nuovo campionato sarà particolarmente importante per la Juventus, reduce da una stagione complicata chiusa al sesto posto e senza qualificazione alla Champions League, con accesso soltanto alla Europa League. Per questo il calendario assume un peso ancora maggiore: la squadra dovrà partire forte, evitare passi falsi nelle prime settimane e gestire al meglio un percorso che presenta diversi blocchi molto impegnativi.

Avvio delicato: Frosinone, Parma e subito il Milan

La partenza della Juventus può sembrare sulla carta favorevole, ma nasconde più di un’insidia. La prima giornata sarà in casa del Frosinone, neopromosso e probabilmente spinto dall’entusiasmo del ritorno in Serie A. Alla seconda arriverà il Parma a Torino, prima del primo vero big match stagionale: Juventus-Milan, in programma alla terza giornata nel weekend del 6 settembre 2026.

Affrontare il Milan così presto può essere un vantaggio o un problema, a seconda dello stato di forma con cui le due squadre arriveranno all’appuntamento. Per la Juventus, sarà subito un test pesante per misurare ambizioni, solidità difensiva e qualità del nuovo progetto tecnico. Una vittoria alla terza giornata potrebbe dare grande slancio, mentre un risultato negativo rischierebbe di aumentare la pressione fin dall’inizio.

Dopo il Milan, i bianconeri affronteranno Sassuolo in trasferta e Atalanta in casa. Si tratta di un calendario che non concede un vero periodo di rodaggio: nelle prime cinque giornate la squadra dovrà già mostrare continuità, perché gli scontri con Milan e Atalanta possono incidere subito sulla classifica e sul clima attorno all’ambiente.

Napoli alla decima, Lazio e Fiorentina prima della fase più calda

Dopo la sosta di ottobre, la Juventus ripartirà con Cagliari-Juventus, poi riceverà la Lazio alla settima giornata. Sarà un altro appuntamento importante, soprattutto perché arriverà prima di una mini sequenza di trasferte contro Lecce e Genoa, con quest’ultima collocata nel turno infrasettimanale del 28 ottobre 2026.

Alla decima giornata, nel weekend del 1° novembre 2026, ci sarà Juventus-Napoli, una delle sfide più attese della prima parte di stagione. Il match contro i partenopei rappresenterà un altro snodo pesante, non solo per la classifica, ma anche per il valore simbolico della partita. Subito dopo, i bianconeri andranno a Firenze per Fiorentina-Juventus, gara sempre carica di tensione e rivalità.

Il tratto centrale dell’andata propone poi Venezia, Como, Udinese e Monza, quattro partite in cui la Juventus dovrà necessariamente costruire punti pesanti. In un campionato lungo e competitivo, sono proprio queste gare a determinare la differenza tra una squadra che resta agganciata alle prime posizioni e una che perde terreno nei momenti meno appariscenti.

Dicembre e gennaio da brividi: Roma, Bologna, Torino e Inter

La fase più complicata del girone d’andata arriverà tra la 16ª e la 19ª giornata. La Juventus affronterà prima la Roma in trasferta il 20 dicembre 2026, poi il Bologna fuori casa il 3 gennaio 2027, quindi il derby contro il Torino il 6 gennaio e infine il Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro il 10 gennaio.

È il primo vero blocco durissimo del calendario bianconero. Quattro partite consecutive ad alta intensità, tre delle quali lontano da Torino, con il derby in mezzo e la sfida all’Inter a chiudere il girone d’andata. Football Italia sottolinea proprio questa sequenza come uno dei passaggi più difficili dell’intero percorso juventino.

La gestione fisica e mentale sarà decisiva. In quel periodo la Juventus potrebbe essere impegnata anche tra coppe e recuperi, quindi profondità della rosa, rotazioni e tenuta atletica diventeranno fondamentali. Uscire bene da questo tratto significherebbe presentarsi al giro di boa con grande fiducia. Perdere troppi punti, invece, potrebbe complicare seriamente la corsa alle prime quattro posizioni.

Il ritorno parte forte: Milan e Napoli a febbraio

Il girone di ritorno non sarà più semplice. Dopo Juventus-Genoa e Juventus-Cagliari, la squadra tornerà subito ad affrontare una grande: Milan-Juventus è in programma alla 22ª giornata, nel weekend del 31 gennaio 2027. Due settimane dopo, il 14 febbraio 2027, ci sarà Napoli-Juventus, altra trasferta pesantissima.

Tra queste due gare si inserirà Juventus-Sassuolo, mentre subito dopo Napoli arriveranno Juventus-Bologna, Monza-Juventus, Juventus-Roma e Lazio-Juventus. Anche questa parte del calendario sarà molto delicata, perché concentrerà diversi confronti contro squadre capaci di togliere punti e mettere in difficoltà i bianconeri sul piano del ritmo e dell’intensità.

La sfida con la Roma del 7 marzo 2027 e quella con la Lazio del 14 marzo potranno pesare tantissimo nella corsa europea. Se la Juventus arriverà a quel punto in lotta per la Champions League, questi scontri diretti saranno quasi finali anticipate.

Finale con derby, Atalanta e Inter prima dell’ultima giornata

Il finale di stagione presenta un’altra serie di partite molto importanti. Alla 30ª giornata, il 4 aprile 2027, ci sarà Torino-Juventus, secondo derby stagionale. Poi arriveranno Juventus-Lecce, Venezia-Juventus, Juventus-Fiorentina, Atalanta-Juventus, Udinese-Juventus, Juventus-Inter, Parma-Juventus e infine Juventus-Frosinone.

La partita da cerchiare in rosso è chiaramente Juventus-Inter, fissata alla 36ª giornata nel weekend del 16 maggio 2027. Un Derby d’Italia così vicino alla fine può avere un peso enorme: potrebbe valere punti per lo scudetto, per la qualificazione alla Champions League o per la definizione delle posizioni europee.

Anche la trasferta contro l’Atalanta del 2 maggio 2027 sarà molto complicata. Giocare a Bergamo nella fase finale del campionato è sempre un test fisico e tecnico pesante. La Juventus dovrà arrivare a maggio con una classifica ancora viva, perché le ultime giornate offrono sia ostacoli durissimi sia occasioni da sfruttare.

Calendario completo Juventus Serie A 2026-2027

1ª giornata, 23 agosto: Frosinone-Juventus

2ª giornata, 30 agosto: Juventus-Parma

3ª giornata, 6 settembre: Juventus-Milan

4ª giornata, 13 settembre: Sassuolo-Juventus

5ª giornata, 20 settembre: Juventus-Atalanta

6ª giornata, 11 ottobre: Cagliari-Juventus

7ª giornata, 18 ottobre: Juventus-Lazio

8ª giornata, 25 ottobre: Lecce-Juventus

9ª giornata, 28 ottobre: Genoa-Juventus

10ª giornata, 1 novembre: Juventus-Napoli

11ª giornata, 8 novembre: Fiorentina-Juventus

12ª giornata, 22 novembre: Juventus-Venezia

13ª giornata, 29 novembre: Como-Juventus

14ª giornata, 6 dicembre: Juventus-Udinese

15ª giornata, 13 dicembre: Juventus-Monza

16ª giornata, 20 dicembre: Roma-Juventus

17ª giornata, 3 gennaio: Bologna-Juventus

18ª giornata, 6 gennaio: Juventus-Torino

19ª giornata, 10 gennaio: Inter-Juventus

20ª giornata, 17 gennaio: Juventus-Genoa

21ª giornata, 24 gennaio: Juventus-Cagliari

22ª giornata, 31 gennaio: Milan-Juventus

23ª giornata, 7 febbraio: Juventus-Sassuolo

24ª giornata, 14 febbraio: Napoli-Juventus

25ª giornata, 21 febbraio: Juventus-Bologna

26ª giornata, 28 febbraio: Monza-Juventus

27ª giornata, 7 marzo: Juventus-Roma

28ª giornata, 14 marzo: Lazio-Juventus

29ª giornata, 21 marzo: Juventus-Como

30ª giornata, 4 aprile: Torino-Juventus

31ª giornata, 11 aprile: Juventus-Lecce

32ª giornata, 18 aprile: Venezia-Juventus

33ª giornata, 25 aprile: Juventus-Fiorentina

34ª giornata, 2 maggio: Atalanta-Juventus

35ª giornata, 9 maggio: Udinese-Juventus

36ª giornata, 16 maggio: Juventus-Inter

37ª giornata, 23 maggio: Parma-Juventus

38ª giornata, 30 maggio: Juventus-Frosinone