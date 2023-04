Quando gioca il Milan: prossime partite e calendario

In questo articolo vediamo quando gioca il Milan, quindi tutte le prossime partite e il calendario completo con date e orari sia per il campionato di Serie A, Champions League e Coppa Italia. Se sei un tifoso rossonero, puoi rimanere aggiornato su quando gioca il Milan salvando questo contenuto nei preferiti del tuo browser.

Ecco tutti gli impegni che attenderanno rossoneri alla ripresa della stagione calcistica 2022-2023.

Il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare una sfida tutta italiana in Champions League, con il sogno di arrivare fino in fondo anche grazie ad un sorteggio che l’aiuterebbe nel percorso. In campionato, invece, i rossoneri dovranno giocarsela fino in fondo per conquistare un posto tra le prime quattro della classifica, obiettivo minimo stagionale dopo aver vinto lo Scudetto la scorsa stagione.

Ecco tutti i prossimi impegni del Milan:

23/04/2023 alle ore 18:00 Milan – Lecce ( 31° Giornata Serie A )

( ) 30/04/2023 alle ore 18:00 Roma – Milan ( 32° Giornata Serie A )

( ) 03/05/2023 alle ore 15:00 Milan – Cremonese ( 33° Giornata Serie A )

( ) 07/05/2023 alle ore 15:00 Milan – Lazio ( 34° Giornata Serie A )

( ) 10/05/2023 alle ore 21:00 Milan – Inter (Semifinale Champions League)

13/05/2023 alle ore 15:00 Spezia – Milan ( 35° Giornata Serie A )

( ) 16/05/2023 alle ore 21:00 Inter – Milan (Semifinale Champions League)

21/05/2023 alle ore 15:00 Milan – Sampdoria ( 36° Giornata Serie A )

( ) 28/05/2023 alle ore 15:00 Juventus – Milan ( 37° Giornata Serie A )

( ) 04/06/2023 alle ore 15:00 Milan – Verona (38° Giornata Serie A)

Le altre partite