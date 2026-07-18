New York chiama Pulisic: il piano folle della MLS per strapparlo al Milan dopo il dramma Mondiale
Pulisic, tentazione MLS: l’annuncio da New York scuote il Milan (ma c’è un ostacolo da 46 milioni) – Christian Pulisic continua a essere al centro dei desideri del calcio statunitense. L’ultimo affondo pubblico arriva direttamente da New York: il New York City FC ha espresso apertamente il sogno di riportare in patria l’attaccante rossonero. Le dichiarazioni della dirigenza americana delineano uno scenario di mercato suggestivo, che si scontra tuttavia con il muro eretto da Via Aldo Rossi, proprio mentre il giocatore affronta il momento più delicato della sua avventura italiana.
Leggi anche: Smantellamento Milan, c’è la lista nera di Amorim: in 10 con la valigia, cifre shock per non fallire!
Le parole del CEO del New York City FC
A uscire allo scoperto è stato Brad Sims, CEO del New York City FC, durante un evento ufficiale della MLS:
“Ci piacerebbe averlo con noi e crediamo che in futuro vorrà tornare a casa a giocare in MLS. Se chiedeste a uno qualsiasi dei miei 29 colleghi nella lega se lo vorrebbero, otterreste altrettanti sì. Ma se il Milan non intende cederlo, l’affare è morto in partenza.”
Il momento d’oro e il dramma: la situazione di Pulisic
L’assalto degli americani arriva in un momento cruciale e paradossale per il numero 11 rossonero, stretto tra tre fattori chiave:
- Il grave infortunio: Pulisic è attualmente ai box per una frattura alla gamba destra rimediata al Mondiale 2026 nel match contro il Belgio. Lo stop forzato sarà di almeno 6 settimane, mettendo a rischio il suo inizio di stagione in Serie A.
- Il digiuno da riscatto: Dopo una prima parte di stagione esaltante (10 gol fino a dicembre), il 2026 dell’attaccante è stato condizionato da una pesante flessione e da problemi fisici, culminati in un insolito digiuno realizzativo di 19 partite con la maglia del Milan.
- La centralità per la panchina: Nonostante il periodo buio e l’infortunio, la guida tecnica del Milan ha già le idee chiarissime su come impiegarlo a pieno regime (“Voglio vederlo giocare tra le linee”) non appena si sarà ripreso.
La posizione blindata del Milan
Se da un lato il richiamo degli Stati Uniti rappresenta un’opzione concreta per il futuro a lungo termine del giocatore (il cui contratto scadrà a giugno 2027), la risposta della dirigenza milanista per questa sessione di mercato resta un “no” categorico. A meno di offerte folli e fuori mercato superiori all’attuale valutazione di circa 46 milioni di euro, Pulisic non si muove da Milano.