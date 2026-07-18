MILANO – Dopo le dolorose partenze e qualche frenata di troppo, il calciomercato dell’Inter entra finalmente nella sua fase più calda. La priorità assoluta di Beppe Marotta e Piero Ausilio ha un nome e un cognome: trovare l’erede di Denzel Dumfries sulla corsia di destra per consegnare a Cristian Chivu la pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico. Il prescelto è Djed Spence, ma i piani dei nerazzurri prevedono un piano B di primissimo livello.

Il prescelto di Chivu: assalto a Djed Spence

Conclusa l’avventura al Mondiale 2026 con la sua Inghilterra (eliminata in semifinale dall’Argentina del nerazzurro Lautaro Martinez), Djed Spence è diventato il piano A assoluto per la fascia destra dell’Inter. Il laterale classe 2000, di proprietà del Tottenham ma già visto in Italia con la maglia del Genoa, ha già espresso il suo totale gradimento al trasferimento a Milano.

La trattativa con gli Spurs è entrata nel vivo, ma c’è da superare lo scoglio economico: il club londinese spara alto e chiede ben 35 milioni di euro. L’Inter, che inizialmente aveva stanziato un budget di 25 milioni (dopo aver visto sfumare i profili di Palestra e Khalaili, quest’ultimo saltato alle visite mediche), sta valutando il sacrificio economico pur di accontentare le richieste di Chivu.

L’alternativa di livello: spunta il nome da 40 milioni

Se l’affare con il Tottenham dovesse incontrare frenate improvvise a causa delle commissioni o delle pretese inglesi, Marotta ha già bloccato un’alternativa di lusso che infiamma la piazza. Si tratta di Guéla Doué, gioiello ventitreenne dello Strasburgo.

Il profilo del franco-ivoriano piace tantissimo all’area tecnica per la sua fisicità e la capacità di spinta, ideale per il 3-5-2 di matrice interista. La valutazione dello Strasburgo è persino superiore rispetto a quella di Spence – si parla di circa 40 milioni di euro – ma i contatti sotterranei sono già avviati. Sullo sfondo restano più defilate le piste “italiane” che portano a Dodò della Fiorentina e Norton-Cuffy del Genoa, ritenute al momento opzioni low-cost dell’ultimo minuto.

La maledizione della fascia destra in casa Inter sta per essere spezzata: la prossima settimana, con il rientro dei nazionali dai Mondiali, è previsto il summit decisivo per stringere i tempi e regalare a Chivu il suo nuovo fulmine.