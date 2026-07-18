Ruben Amorim detta le linee del calciomercato del Milan: scatta l'ora delle cessioni eccellenti per evitare minusvalenze.

Terremoto Milan: Amorim caccia tutti! Da Leao ai campioni, ecco la cifra minima per fuggire da Milano.

MILANO – Cento milioni spesi per fare la voce grossa in Europa (con gli arrivi stellari di Gonçalo Ramos e Mario Gila), ma adesso in casa Milan scatta l’ora del terremoto totale. Il diktat di Ruben Amorim è chiaro: prima di comprare altri 4 o 5 colpi da urlo, bisogna fare pulizia. E la lista degli esuberi è un bollettino di guerra.

La missione della dirigenza è una sola, quasi impossibile: evitare il dramma delle minusvalenze a bilancio. Ecco il piano di fuga, caso per caso, con le cifre reali che fanno tremare i tifosi.

😱 Il clamoroso addio di Rafael Leao: cifre folli!

Il re ha deciso di abdicare. Rafael Leao vuole scappare dal Milan e cambiare aria il prima possibile. La dirigenza ha già fissato il prezzo del tradimento: si cercano 60 milioni di euro. Una plusvalenza clamorosa se si pensa che il portoghese pesa a bilancio soltanto 11,212 milioni. Chi si presenta con i soldi si prende il numero 10.

🇬🇧 Fuga in Premier League: i due inglesi fatti fuori

Amorim non guarda in faccia a nessuno. Anche la colonia inglese è pronta a fare le valigie per tornare in patria. Tomori e Loftus-Cheek hanno già gli agenti al lavoro. Per non rimetterci un solo euro, il Milan ha fissato le barricate del bilancio:

Tomori: non parte per meno di 5,651 milioni .

non parte per meno di . Loftus-Cheek: via libera a partire da 4,844 milioni.

❌ Il caso Fofana e il “mistero” Gimenez

Qui la situazione si fa caldissima. Fofana vorrebbe restare a tutti i costi per convincere Amorim, ma il club lo ha scaricato: il suo agente sa che serve un’offerta da 25 milioni, anche se la quota di salvataggio per evitare la minusvalenza è fissata a 13 milioni.

E Santiago Gimenez? Un fantasma da 20 milioni di peso residuo. Nessuno vuole spendere questa cifra cash: l’unica via di fuga è un bizzarro prestito con obbligo di riscatto per rimandare l’agonia del pagamento.

🚨 Tagliati e fuori rosa: risoluzioni e colpi di scena

Il finale è da brividi. Bennacer è un caso di Stato: l’affare con il Qatar è bloccato e ora si rischia una clamorosa risoluzione del contratto per liberarsi del suo ingaggio monstre da 4 milioni netti (a bilancio pesa solo 1,403 milioni).

Pervis Estupinan è invece a un passo dall’Aston Villa (operazione plusvalenza sopra i 13,6 milioni).

è invece a un passo dall’Aston Villa (operazione plusvalenza sopra i 13,6 milioni). Warren Bondo è stato letteralmente cancellato dalla lista dei convocati: per lui servono 6,938 milioni, ma i pretendenti tremano davanti alla cifra.

E Chukwueze e Musah? Rientrati dai prestiti a Fulham e Atalanta, sono gli unici che stanno provando a compiere il miracolo nel ritiro precampionato. Amorim li sta testando, ma con un peso a bilancio combinato di oltre 17 milioni (8,7 per il nigeriano, 8,4 per l’americano), anche per loro la parola “fine” non è ancora scritta. Il mercato del Milan è una polveriera.