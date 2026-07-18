Caso Pellegrimi Roma - Juve Ultimora Calciomercato

La Juventus ha provato a riaccendere un’altra miccia sull’asse con la Roma. Dopo il colpo Zeki Celik, strappato ai giallorossi a parametro zero (ufficializzato il 16 luglio con un contratto da svincolato e circa 1 milione di euro di costi accessori), il nome finito al centro della nuova tensione è stato quello di Lorenzo Pellegrini. Una pista clamorosa, trattandosi di un simbolo romanista, che ha infiammato le ultime ore di mercato tra indiscrezioni torinesi e la secca replica del giocatore.

Il vero scoop: Pellegrini è a Roma e smonta il caso con una storia Instagram

Nelle ultime ore, l’ambiente bianconero era stato scosso da indiscrezioni decisamente spinte. Alcune voci social e i rumors lanciati da Luca Momblano parlavano di un Pellegrini vicinissimo alla Juventus, addirittura già avvistato a Torino e con visite mediche programmate al J|Medical.

La risposta del capitano non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente via social. Pellegrini ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che ha spento ogni speculazione: una foto che lo ritrae sorridente a Roma, precisamente a Casal Palocco, a pranzo con la sua famiglia. Un messaggio chiaro e inequivocabile per smentire i rumors su un suo presunto blitz a Torino e bollare la vicenda come una fake news estiva.

La realtà sul contratto: Pellegrini NON è svincolato

A fare ulteriore chiarezza sulla vicenda sono i dettagli contrattuali. Contrariamente alle voci che lo dipingevano come un calciatore senza contratto a partire dal 30 giugno, la realtà è ben diversa: Lorenzo Pellegrini ha un contratto blindato con la Roma valido fino al 30 giugno 2026.

Il giocatore percepisce un ingaggio importante, superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione. Questo elemento cambia radicalmente la prospettiva: non si tratta di un’opportunità a parametro zero come lo è stata per Celik, ma di un’operazione che richiederebbe un eventuale accordo tra i club o una complessa trattativa di trasferimento.

Il retroscena: il sondaggio della Juventus c’è stato (e Massara ci ha provato)

Nonostante il contratto in essere, l’interesse della Juventus non era del tutto inventato, ma faceva riferimento a un sondaggio esplorativo avvenuto nei giorni scorsi.

Il fattore Massara: L’attuale dirigente della Juventus, Ricky Massara (direttore sportivo della Roma fino al 29 maggio), conosce alla perfezione le dinamiche interne di Trigoria e le situazioni dei singoli calciatori. Dopo il blitz per Celik, Massara ha provato a capire se ci fossero i margini per un inserimento anche su Pellegrini.

L’attuale dirigente della Juventus, Ricky Massara (direttore sportivo della Roma fino al 29 maggio), conosce alla perfezione le dinamiche interne di Trigoria e le situazioni dei singoli calciatori. Dopo il blitz per Celik, Massara ha provato a capire se ci fossero i margini per un inserimento anche su Pellegrini. La stima dei protagonisti: Il profilo del centrocampista piace molto a Torino. Luciano Spalletti lo stima da tempo per la sua duttilità (mezzala, trequartista o interno di qualità), e Giovanni Carnevali lo conosce molto bene sin dai tempi del Sassuolo.

Il profilo del centrocampista piace molto a Torino. Luciano Spalletti lo stima da tempo per la sua duttilità (mezzala, trequartista o interno di qualità), e Giovanni Carnevali lo conosce molto bene sin dai tempi del Sassuolo. Il rifiuto del capitano: Davanti al sondaggio della Juventus, la risposta di Pellegrini è stata un no secco. Il giocatore ha ringraziato ma ha declinato l’invito: la sua priorità assoluta è rimanere alla Roma.

Il futuro con Gasperini: la Roma deve programmare

Dal punto di vista tecnico, il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini considera Pellegrini una risorsa utile e un elemento di continuità importante in una rosa che subirà profondi cambiamenti. Il tecnico vuole una squadra intensa, aggressiva e verticale, e Pellegrini ha le qualità per integrarsi in questo scacchiere, a patto di ritrovare la migliore condizione fisica dopo alcune stagioni altalenanti.

Tuttavia, il tema economico resta sul tavolo per il futuro a lungo termine. Sebbene Pellegrini abbia scelto la Roma e lo abbia ribadito con forza, il club dovrà gestire con attenzione il peso del suo ingaggio nelle prossime sessioni di mercato, evitando che il prolungarsi di certe situazioni possa attirare nuovamente l’interesse di club italiani o della Premier League. Per ora, l’affare Juve è congelato e archiviato: il capitano resta a Roma.