PSG, non solo Mbappé: Thiago Silva, Kurzawa e Icardi out contro l’Atalanta?

Piove sul bagnato in casa PSG: la squadra di Tuchel è uscita vittoriosa da una difficile finale di Coppa di Lega contro l’Atalanta, ma rischia di aver perso altre pedine importanti, dopo il caso Mbappé di cui vi avevamo già parlato, proprio in vista del match di Champions League contro i nerazzurri del prossimo 12 agosto.

Più nello specifico sono tre i giocatori che tengono i parigini “sulle spine”: si tratta di Kurzawa, Icardi e Thiago Silva. Se il brasiliano è uscito per motivi precauzionali, per evitare una ricaduta dopo i postumi di un infortunio, il terzino francese sembra aver subito una contrattura al muscolo della gamba destra ed è stato sostituito da Kherer. Anche Icardi, visibilmente sotto tono ieri sera, è uscito per un problema alla gamba destra che è stata prontamente fasciata dallo staff medico dei parigini. Le condizioni dei tre talenti sono ancora da certificare, ma la loro presenza contro l’Atalanta è in forte dubbio. Una brutta notizia per il PSG che dovrà fare a meno del già citato Mbappé e dello squalificato Di Maria in occasione dei quarti di finale.

PSG-Atalanta: fuori anche Ilicic?

Problemi anche per la stessa Atalanta che, come annuncia Gianluca Di Marzio, potrebbe dire addio ad Ilicic in vista della sfida al PSG. Lo sloveno è infatti volato in Patria per problemi personali, e la stessa società orobica, non scenderà in campo nell’importante partita del 12 agosto. L’Atalanta perde dunque il suo bomber, ma può comunque contare sulle tante defezioni avversarie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS