PSG: Mbappé salta l’Atalanta in Champions

Brutta tegola per il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel: la squadra campione di Francia dovrà fare a meno di Kylian Mbappé per la partita contro l’Atalanta del prossimo 12 agosto, match valevole per i quarti di finale della Champions League, che inaugurerà la final eight della competizione omonima.

L’infortunio alla caviglia destra ha confermato le cattive sensazioni avute al momento dell’infortunio, accorso durante la finale di Coppa di Francia giocata, e vinta, venerdì scorso contro il Saint-Etienne. Mbappè è uscito in lacrime dal campo a seguito i un contrasto di gioco con Loic Perrin. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il ragazzo hanno evidenziato una distorsione con lesione dei legamenti esterni. Ciò significa, come da comunicato del clb francese, che Mbappé dovrà stare fuori almeno tre settimane saltando la delicata sfida contro l’armata Gasperini.

Un brutto colpo per Tuchel che perde una delle sue principali bocche di fuoco per il caldo finale di stagione. Un giocatore capace di segnare la bellezza di 29 gol quest’anno e che si è preso la centralità dell’attacco parigino. Ora Tuchel, apparso visibilmente adirato nella conferenza post match, dovrà attingere dalla panchina per ovviare all’assenza del classe ’98. Magari rispolverando il tridente con Neymar, Icardi e Di Maria.

