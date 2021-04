PSG-Lille Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 3-4-2021

Tutto quello che c’è da sapere su PSG-Lille, sfida in programma sabato alle 17:00, valevole per la 31° giornata di campionato in Ligue 1.

Quella che andrà in scena sabato pomeriggio al Parco dei Principi sarà sfida attesissima tra la 1° e la 2° in classifica della Ligue 1. Paris Saint Germain e Lille, appaiate in cima alla graduatoria a quota 63 punti, si affrontano in quello che è senza alcun’ombra di dubbio il big match di giornata nel campionato francese. Prima della sosta per le qualificazioni a Qatar 2022, i parigini hanno agganciato in vetta, grazie alla vittoria esterna sul Lione, proprio i mastini che invece sono stati sconfitti clamorosamente, in casa, dal modesto Nimes terzultimo in classifica. L’incontro di dopodomani non dirà sicuramente chi tra PSG e Lille vincerà il titolo, visto che alla fine mancano ancora 8 partite, ma potrà certamente mettere in discesa, per una delle due, il prosieguo della stagione. Un pareggio rimetterebbe invece in corsa per lo “scudetto” anche Lione e Monaco, distanti attualmente 3 e 4 punti.

PSG-Lille, 31° giornata Ligue 1 03-04-2021.

Le ultime sulle formazioni di PSG e Lille

Per quanto riguarda le formazioni, Pochettino dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Navas in porta. Davanti a lui, Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa. Centrocampo a tre con Gueye, Paredes e Verratti. In attacco il tridente formato da Di Maria, Icardi e Mbappè.

Galtier dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Maignan quindi in porta con, a fargli da scudo, Djalo, Fonte, Botman e Mandava. A centrocampo spazio ad Andre e Renato Sanchez con Ikone, Yazici e Bamba sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Ylmaz.

Probabili formazioni PSG-Lille

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Icardi, Mbappè.

Lille (4-2-3-1): Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Mandava; Andre, Renato Sanchez; Ikone, Yazici, Bamba: Ylmaz.

Come vedere PSG-Lille in diretta TV e Streaming

PSG-Lille sarà visibile, a partire dalle 17:00, sulla piattaforma streaming, DAZN.

Precedenti e statistiche

Il precedente più recente tra PSG e Lille risale all’incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa di Francia disputato lo scorso 17 marzo a Parigi e terminato 3-0 in favore di Mbappè e compagni. L’ultima sfida in campionato risale invece al match d’andata, giocato al Pierre Mauroy, terminato 0-0. Considerando le sole gare di Ligue 1, il Paris Saint Germain ha vinto per 2-0 l’ultimo confronto casalingo contro il LOSC (22 novembre 2019 – Ligue 1 2019-2020) il quale non batte i capitolini dal 5-1 interno del 14 aprile 2019 (Ligue 1 2018-2019).

