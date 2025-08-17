Milan – Bari LIVE Diretta Tv e Streaming Coppa Italia

Dove vedere Milan – Bari in diretta Tv e Streaming Live, Coppa Italia 2025-26, Domenica 17 agosto alle ore 21:15.

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto per il debutto ufficiale nella nuova stagione. Dopo le amichevoli estive, i rossoneri aprono il cammino in Coppa Italia 2025-2026 ospitando il Bari di Fabio Caserta.

La sfida, valida per i trentaduesimi di finale, si gioca in una calda notte di agosto a San Siro, con fischio d’inizio fissato alle 21:15 di domenica 17 agosto.

La scorsa stagione del Milan si è chiusa con una grande delusione, l’esclusione da tutte le coppe europee.

Un’assenza pesante sul piano internazionale, ma che potrebbe rivelarsi un vantaggio: i rossoneri avranno infatti la possibilità di concentrare tutte le energie su Serie A e Coppa Italia, con l’obiettivo di tornare protagonisti.

Il calciomercato estivo ha visto il club muoversi con decisione sia sul fronte delle uscite che su quello degli acquisti.

La partenza di un pilastro come Theo Hernández ha segnato profondamente la rosa, seguita dagli addii di Thiaw, Reijnders e Kalulu. Allo stesso tempo, però, i nuovi innesti garantiscono un Milan competitivo, capace di mantenere solidità e spettacolo, con la voglia di rilanciarsi subito ai vertici del calcio italiano.

Sarà il primo banco di prova per il nuovo corso rossonero, deciso a partire subito con il piede giusto.

Il pubblico del Meazza si prepara ad accogliere il nuovo Milan targato Allegri, chiamato a dare un segnale chiaro già dalla prima gara ufficiale. Di fronte ci sarà un Bari motivato, reduce da settimane intense di preparazione e desideroso di mettere in difficoltà una big di Serie A. La Coppa Italia, spesso teatro di sorprese, regala dunque subito una sfida affascinante che metterà in palio la qualificazione ai sedicesimi.

Il tecnico livornese potrà sfruttare l’occasione per testare uomini e schemi, dando minuti anche ai nuovi arrivati e ai giovani della rosa. Sul fronte opposto, Caserta punterà su compattezza e spirito di sacrificio, con l’obiettivo di giocarsela senza timori a San Siro.

Solo pochi mesi fa, a metà maggio, i rossoneri erano protagonisti all’Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia persa contro il Bologna di misura tra rimpianti e recriminazioni.

Il destino si diverte a cambiare le carte in tavola per il Milan che da finalista passa a squadra costretta a partire già dai trentaduesimi, in quella che resta l’unica competizione parallela al campionato, visto che l’Europa sarà assente dai calendari milanisti.

La stagione, però, nasce sotto grandi auspici. L’arrivo di volti nuovi di prestigio, come Luka Modric, si unisce al ritorno di Allegri e alimenta la speranza di vedere il Milan nuovamente competitivo ai massimi livelli. A rendere il quadro più complesso ci pensano però le cessioni eccellenti di Theo Hernandez e Reijnders, due pedine fondamentali che hanno lasciato un vuoto difficile da colmare.

La Coppa Italia, da sempre terreno fertile per sorprese e colpi di scena, promette una partita intensa. I rossoneri non possono permettersi passi falsi, mentre il Bari ha l’opportunità di giocare senza pressioni, cercando l’impresa in uno stadio storico come il Meazza.

Chi vincerà questa sfida troverà il Lecce di Eusebio di Francesco nei 16° di Finale il 24 settembre prossimo.

Formazioni Ufficiali di Milan – Bari:

Allegri manda in campo il suo Milan con il 3-5-2 con Maignan in porta e davanti a lui linea difensiva a 3 formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo c’è Ricci in cabina di regia affiancato da Fofana e Loftus-Cheek. Sulla destra c’è Saelemaekers e Esupinan a sinistra. In attacco la coppia formata da Leao e Pulisic.

Il Bari di Caserta scende in campo con il 4-3-3 con Cerofolini in porta e davanti a lui Vicari e Nikolaou centrali con Dickmann a destra e Dorval a sinistra. A centrocampo c’è Bellomo al centro affiancato da Braunoder e Pagano. In attacco il tridente formato da Pereiro, Moncini e Sibilli.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibili. All. Caserta

A disposizione: Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj.

Dove vedere Milan Bari in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita Data Orario Canale TV Streaming Milan – Bari Domenica 17 agosto 21:15 Canale 5 Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

La sfida di Coppa Italia tra il Milan di Max Allegri ed il Bari di domenica 17 agosto alle 21:15 a San Siro sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’app Infinity +.

Pronostico di Milan – Bari:

Il Milan parte nettamente favorito nel match di Coppa Italia contro il Bari, come confermano le quote dei bookmaker. La vittoria casalinga dei rossoneri è proposta a 1.14, mentre un clamoroso successo dei pugliesi si trova in lavagna a 9.55. Anche il pareggio appare poco probabile, con una quota di 5.74.

Gli esperti si attendono una partita molto offensiva da parte della squadra del Milan motivo per cui l’Under 2.5 è quotato a 2.60 è l’over 2.5 è ritenuto molto più probabile a 1.45.

Da tenere in considerazione la giocata sul successo del Milan con almeno due gol di scarto quotata a 1.53.

Interessante il mercato sul “entrambe le squadre a segno”: il GOL paga 2.20, mentre il NO GOL è proposto a 1.52.

Per quanto riguarda i risultati esatti, il più atteso è il 2-0 rossonero, bancato a 6.25. Seguono l’1-0 a quota 7.50 e il 3-0 a 7.00, mentre il 2-1 è offerto a 9.50.

Quote più alte per gli esiti meno probabili: lo 0-0 è dato a 18.00, l’1-1 a 13.00 e il 2-2 a 26.00. Molto più rischiosa l’opzione legata a un colpo esterno del Bari: lo 0-1 paga 26.00, mentre l’1-2 arriva addirittura a 31.00 volte la puntata.

Il nostro Pronostico di Milan-Bari è 1+Over 2.5.