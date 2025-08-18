Pronostici Scommesse Sportive

Pronostici calcio oggi Lunedì 18 Agosto 2025: in campo la Coppa Italia con Udinese, Spezia, Sampdoria e Torino

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Pronostici calcio oggi Lunedì 18 Agosto 2025: in campo la Coppa Italia con Udinese, Spezia, Sampdoria e Torino
Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La giornata di oggi propone un menù ricco per gli appassionati di calcio e scommesse, con partite in programma in diversi campionati europei. In Italia riflettori puntati sulla Coppa Italia, dove scendono in campo Udinese, Spezia, Sampdoria e Torino. Sono match che daranno le prime indicazioni importanti in vista della nuova stagione, con squadre di Serie A e di Serie B pronte a misurarsi già in gare ufficiali.

⚠️ Avviso: Questi pronostici non sono garanzia di vincita, ma analisi basate su dati statistici e stato di forma. La selezione odierna comprende partite studiate per multiple e scommesse mirate, sfruttando anche i bonus benvenuto dei bookmaker.

Spezia – Sampdoria (ore 18:30)

Derby ligure al “Picco” che si annuncia combattuto. Lo Spezia ha confermato la solidità difensiva che l’ha portato ai vertici della scorsa Serie B e davanti al proprio pubblico parte con i favori del pronostico. La Sampdoria ha cambiato tanto e resta un’incognita, con il peso di una piazza esigente. Ci aspettiamo una vittoria interna con porta inviolata.
Pronostico: 1 + No Gol

Udinese – Carrarese (ore 20:45)

I bianconeri vogliono iniziare bene davanti ai propri tifosi e il divario tecnico è evidente. La Carrarese proverà a difendersi ma l’Udinese ha qualità e fisicità per sbloccare subito il match e controllarlo fino alla fine. Possibile successo con clean sheet.
Pronostico: 1 + No Gol

Torino – Modena (ore 21:15)

I granata non hanno brillato nel precampionato e si presentano con qualche assenza pesante. Il Modena è squadra organizzata e può mettere in difficoltà, soprattutto sfruttando la fase difensiva incerta dei padroni di casa. Probabile successo granata ma con entrambe a segno.
Pronostico: 1 + Gol

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇
  • 🔹 EUROBET

    🎯 Welcome Bonus Sport
    💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse

     Vai al sito
  • 🔹 StarVegas

    🎁 Bonus di Benvenuto
    💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto

     Vai al sito
  • 🔹 ADMIRALBET

    🎯 Registrati con SPID e ricevi:
    💥 500 FREE SPIN + 4.500€ BONUS

     Vai al sito

Tabella pronostici Coppa Italia 18 Agosto 2025

PartitaOrarioPronostico
Spezia – Sampdoria18:301 + No Gol
Udinese – Carrarese20:451 + No Gol
Torino – Modena21:151 + Gol

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL