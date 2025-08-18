Pronostici calcio oggi Lunedì 18 Agosto 2025: in campo la Coppa Italia con Udinese, Spezia, Sampdoria e Torino

La giornata di oggi propone un menù ricco per gli appassionati di calcio e scommesse, con partite in programma in diversi campionati europei. In Italia riflettori puntati sulla Coppa Italia, dove scendono in campo Udinese, Spezia, Sampdoria e Torino. Sono match che daranno le prime indicazioni importanti in vista della nuova stagione, con squadre di Serie A e di Serie B pronte a misurarsi già in gare ufficiali.
Spezia – Sampdoria (ore 18:30)
Derby ligure al “Picco” che si annuncia combattuto. Lo Spezia ha confermato la solidità difensiva che l’ha portato ai vertici della scorsa Serie B e davanti al proprio pubblico parte con i favori del pronostico. La Sampdoria ha cambiato tanto e resta un’incognita, con il peso di una piazza esigente. Ci aspettiamo una vittoria interna con porta inviolata.
Pronostico: 1 + No Gol
Udinese – Carrarese (ore 20:45)
I bianconeri vogliono iniziare bene davanti ai propri tifosi e il divario tecnico è evidente. La Carrarese proverà a difendersi ma l’Udinese ha qualità e fisicità per sbloccare subito il match e controllarlo fino alla fine. Possibile successo con clean sheet.
Pronostico: 1 + No Gol
Torino – Modena (ore 21:15)
I granata non hanno brillato nel precampionato e si presentano con qualche assenza pesante. Il Modena è squadra organizzata e può mettere in difficoltà, soprattutto sfruttando la fase difensiva incerta dei padroni di casa. Probabile successo granata ma con entrambe a segno.
Pronostico: 1 + Gol
Tabella pronostici Coppa Italia 18 Agosto 2025
|Partita
|Orario
|Pronostico
|Spezia – Sampdoria
|18:30
|1 + No Gol
|Udinese – Carrarese
|20:45
|1 + No Gol
|Torino – Modena
|21:15
|1 + Gol