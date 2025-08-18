eFootball potrebbe tornare su console Nintendo

eFootball - Stadiosport.it

Dopo oltre dieci anni di assenza, la serie calcistica di Konami sembra pronta a tornare nel mondo Nintendo. Secondo le ultime scoperte emerse dall’analisi del codice della più recente versione di eFootball, sarebbe in lavorazione un port dedicato a Nintendo Switch 2, segnando un ritorno storico che potrebbe entusiasmare gli appassionati.

La saga, conosciuta in passato come Winning Eleven e poi come Pro Evolution Soccer, è nata nel 1996 e ha segnato profondamente l’evoluzione dei videogiochi sportivi. Dal 2021 la serie ha cambiato volto diventando eFootball, un titolo free-to-play con forte impronta online. Nonostante il grande successo della prima Nintendo Switch, nessuna versione del gioco calcistico di Konami era mai approdata sulla console ibrida, una scelta che aveva lasciato delusi molti tifosi virtuali.

L’indizio dal datamining: “NOZ” e il collegamento con Switch 2

Il segnale che ha acceso le speranze arriva dal noto dataminer Durandil67, che analizzando l’aggiornamento della Season 2026 rilasciato il 14 agosto ha individuato un nuovo riferimento interno denominato “NOZ”. Questo codice non era mai apparso nelle versioni precedenti ed è stato subito collegato al nome in codice “Ounce”, già associato a Nintendo Switch 2 nelle indiscrezioni trapelate nell’ottobre 2024.

Un dettaglio interessante riguarda il prefisso “CS” che precede “NOZ”: nel linguaggio tecnico di Konami questa sigla indica la versione console, lasciando intendere che si tratterebbe di un port “completo” e non di un semplice adattamento mobile.

Sempre nello stesso aggiornamento è comparsa anche la voce “NSW”, accompagnata dal prefisso “AM”, usato internamente per le versioni mobile. Questo suggerisce che nel 2017 Konami avesse preso in considerazione un port diretto di eFootball Mobile su Nintendo Switch, progetto poi mai concretizzato. Con Switch 2, invece, l’operazione sembra molto più concreta.

L’eventuale arrivo di eFootball non sarebbe un caso isolato. Konami ha già mostrato interesse verso la nuova console Nintendo, avendo annunciato Survival Kids, un titolo cooperativo survival tra i pochi giochi esclusivi previsti al lancio della piattaforma. La presenza di un grande brand sportivo come eFootball arricchirebbe ulteriormente il catalogo iniziale e darebbe un segnale forte di supporto alla console.

Il ritorno del calcio Konami su Nintendo

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del ritorno del calcio Konami su Nintendo dopo oltre dieci anni. L’ultimo episodio risale a PES 2014 su Nintendo 3DS, mentre su Nintendo DS erano arrivate versioni dedicate come PES 6 e PES 2008.

Questa eventuale novità permetterebbe a Switch 2 di proporre un’offerta sportiva più ampia, affiancando EA Sports FC 26, atteso per il 26 settembre e già confermato come titolo disponibile al lancio.

Al momento Konami non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le prove scovate nel codice rappresentano un indizio concreto. Per i giocatori appassionati di calcio su Nintendo si tratterebbe di un annuncio importante, capace di colmare un vuoto che durava da oltre un decennio.