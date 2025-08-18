Nottingham Forest su Douglas Luiz: accordo con il giocatore, ma manca l’intesa con la Juventus

Nottingham Forest - Stadiosport.it

Il futuro di Douglas Luiz potrebbe riportarlo in Premier League dopo appena una stagione in Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Nottingham Forest avrebbe già trovato un accordo personale con il centrocampista brasiliano, ma la trattativa con la Juventus resta ancora aperta, con le parti che lavorano per colmare la distanza economica.

Arrivato a Torino nell’estate 2024 dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, Douglas Luiz non è riuscito a lasciare il segno in Serie A. Il suo bilancio nella stagione 2024-25 è stato infatti piuttosto deludente, con appena tre presenze da titolare in campionato e un rendimento ben al di sotto delle aspettative.

Per questo motivo la Juventus sta valutando seriamente la cessione del giocatore già dopo un solo anno, nella speranza di evitare una minusvalenza troppo pesante. Il Nottingham Forest si è mosso con decisione nelle ultime settimane, superando la concorrenza di altri club inglesi interessati al brasiliano. Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano e Calciomercato.com, il club inglese avrebbe già raggiunto un’intesa con Douglas Luiz per un contratto a lungo termine.

Il nodo resta però la trattativa con la Juventus. La prima offerta del Forest si aggirava intorno ai 30 milioni di euro, ritenuta insufficiente dai bianconeri. La dirigenza juventina, infatti, chiede almeno 39 milioni di euro, cifra considerata necessaria per non registrare una perdita in bilancio rispetto all’investimento fatto appena dodici mesi fa.

Secondo quanto riportato domenica, un piccolo rilancio da parte del Nottingham Forest, con l’aggiunta di alcuni bonus legati alle prestazioni (alcuni facilmente raggiungibili), potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare la trattativa.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, per Douglas Luiz sarebbe un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza all’Aston Villa, mentre la Juventus potrebbe liberare spazio salariale e reinvestire parte della cifra incassata sul mercato in entrata.