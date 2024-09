Pronostico Torino – Lazio: i granata a caccia della vittoria per restare in testa al Campionato

La 6° Giornata del Campionato di Serie A 2024-24 propone una sfida d’alta quota inattesa alla vigilia della stagione. Il Torino primo in classifica, ospita una delle big del torneo come la Lazio, guardandola dall’alto in basso.

In questo avvio di campionato è cresciuto a dismisura l’entusiasmo in casa granata, dove si intrecciano sentimenti contrapposti tra l’euforia della leadership e la contestazione alla presidenza Cairo.

Il Torino di Paolo Vanoli dopo le prime 5 Giornate è ancora imbattuto e ha conquistato 11 punti frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. I granata hanno battuto l’Atalanta in casa e Venezia e Verona in trasferta. I due pareggi sono stati contro il Milan a San Siro alla prima Giornata e contro il Lecce.

La Lazio di Baroni invece ha raccolto 7 punti nelle prime 5 giornate frutto di 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio.

I bianconcelesti come i granata hanno battuto Venezia e Verona.

Le sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta per 2 a 1 contro Udinese e Fiorentina.

Il pareggio è stato contro il Milan per 2 a 2 come i granata.

Le quote serie A non conferiscono alla squadra di mister Paolo Vanoli la grandissima fiducia che si deve ad una capolista visto che è il segno 2 viene dato come più probabile con una quotazione di 2.650 contro il 2.90 del successo granata. Il pareggio è al momento quotato a 3.10.

I valori delle rose in campo son a favore della compagine capitolina anche se questo inizio di stagione ha detto tutto il contrario.

I granata infatti, tuttora imbattuti, hanno messo alla frusta sia il Milan (2 a 2 a San Siro) che l’Atalanta (battuta 2-1 al ‘Grande Torino’), conquistando successi anche contro Venezia e Verona (entrambe in trasferta), e impattando con il Lecce, l’unica gara dove Zapata e compagni sono apparsi un po’ sottotono.

I laziali si sono mostrati invece molto più altalenanti. Sono già due le sconfitte per la squadra di Baroni, costretta alla resa sia contro l’Udinese che appena domenica scorsa in casa della Fiorentina; due anche i successi, conquistati all’esordio ospitando il neopromosso Venezia e poi, sempre all’Olimpico, battendo il Verona, mentre il pareggio (2-2 pirotecnico) è arrivato (in casa) contro il Milan.

Partenze diametralmente opposte e la conquista dei tre punti nella sfida del ‘Bentegodi’, ha portato ad aumentare sensibilmente il divario fra le due compagini protagoniste del lunch match di domenica 29 settembre alle ore 12:30.

Il +4 del Torino sulla Lazio non è un divario enorme, ovviamente, ma sottolinea le diverse partenze di entrambi i team in queste prime 5 Giornate di Serie A: più che positivo, e per certi versi particolarmente inatteso, quello del Torino, al di sotto delle aspettative quello dei biancocelesti, vogliosi ora di riscattarsi e di riprendere il cammino ipotizzato in estate.

Probabili Formazioni di Torino – Lazio:

Vanoli manda in campo il suo Torino con il 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta e linea difensiva a 3 formata da Vojvoda, Coco e Masina. A centrocampo c’è Ricci in cabina di regia affiancato da Tameze e Ilic. Sulla fascia destra c’è Lazaro mentre a sinistra Sosa. In attacco la coppia formata da Sanabria e Zapata.

Baroni schiera la sua Lazio con il 4-2-3-1 con Provedel in porta e davanti a lui Gila e Romagnoli centrali con Lazzari a destra e Tavares a sinistra. I due di centrocampo sono Guendouzi e Rovella. In attacco Castellanos punta centrale supportato da Isaksen, Dia e Zaccagni.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Curiosità di Torino – Lazio:

Il Torino è riuscito a battere la Lazio in una sola occasione negli ultimi 10 scontri diretti.

Nelle ultime 2 sfide giocate contro i biancocelesti i granata non hanno segnato nessun gol. La scorsa stagione infatti la Lazio ha battuto il Torino 2 a 0 sia all’Olimpico che in trasferta.

L’ultima vittoria del Torino risale ad aprile 2023 quando i granata vinsero in trasferta 1 a 0.

La Lazio è imbattuta nelle ultime 5 trasferte disputate contro i granata, si tratta di un vero e proprio record per i biancocelesti nelle sfide esterne con il Torino in Serie A.

L’ultima vittoria casalinga del Torino contro la Lazio risale a maggio del 2019 quando i granata vinsero 3 a 1.

Per quanto riguarda il bilancio totale dei precedenti giocati a Torino i padroni di casa sono in vantaggio: nei 54 precedenti giocati sono stati 20 le vittorie del Torino, 19 i pareggi e 15 le vittorie esterne della Lazio.

Pronostico di Torino – Lazio:

Visto l’andamento dei granata in questo campionato e lo stato di forma delle due squadre la quota 1.50 dell’1X ci sembra più probabile.

Gli ultimi 7 precedenti giocati in campionato dalle due squadre sono terminati sempre con 2 gol segnati al massimo.

La quota dell’Under 2.5 a 1.65 anche questa volta potrebbe rivelarsi vincente.

