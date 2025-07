L’Inter si inserisce nella corsa per Nkunku: sfida a Manchester United e Bayern Monaco

L’Inter ha messo nel mirino Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea in uscita in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri si sarebbero aggiunti alla lista di club interessati, tra cui Manchester United e Bayern Monaco, pronti a contendersi il cartellino del 27enne francese.

Nkunku, avventura complicata al Chelsea

Arrivato al Chelsea due anni fa dal RB Lipsia, Nkunku non è mai riuscito a imporsi stabilmente nella formazione titolare dei Blues. Nella scorsa stagione di Premier League ha totalizzato 27 presenze, ma solo 9 da titolare, realizzando 3 reti. Il bilancio complessivo parla di 61 presenze e 18 gol in tutte le competizioni con la maglia dei londinesi.

Inter pronta a inserirsi nella trattativa

Dopo aver raggiunto la finale di Champions League, l’Inter vuole alzare ulteriormente l’asticella e valuta Nkunku come rinforzo offensivo di qualità, in grado di giocare sia da esterno che da trequartista.

Nel frattempo, secondo le indiscrezioni, il giocatore sembrerebbe preferire un trasferimento al Bayern Monaco, dove il nuovo tecnico Vincent Kompany ha appena conquistato la Bundesliga e sta costruendo una squadra competitiva a livello europeo.

Anche il Manchester United resta in corsa, e si parla addirittura di un possibile scambio con Alejandro Garnacho, che potrebbe approdare a Stamford Bridge in una trattativa incrociata.

Nkunku ancora protagonista con il Chelsea

Nonostante le voci di mercato, Nkunku ha continuato a essere impiegato nel Mondiale per Club, dove ha disputato cinque partite, partendo titolare in tre occasioni e andando in rete contro il Benfica.

La finale contro il PSG negli Stati Uniti potrebbe rappresentare la sua ultima presenza con la maglia del Chelsea, prima di un addio ormai sempre più probabile.

Inter su Nkunku: idea suggestiva per l’attacco, ma prima serve la cessione di Taremi

L’Inter pensa in grande per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea e della nazionale francese. Dopo gli arrivi di Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri cercano un profilo diverso da quelli già in rosa, in grado di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e segnare con continuità.

Nkunku piace ma resta solo un’idea: pesa il nodo Taremi

Il nome di Nkunku stuzzica la dirigenza interista, ma si tratta di una pista al momento complicata. Molto dipenderà dall’eventuale cessione di Mehdi Taremi, che potrebbe liberare spazio e risorse per un colpo di livello. Sul centravanti iraniano ci sono Fulham e Fenerbahce, e l’Inter sarebbe disposta ad agevolarne la partenza anche riducendo il prezzo del cartellino, pur di finalizzare l’operazione in uscita.

La strategia del club è chiara: costruire un reparto offensivo con cinque attaccanti, così da garantire a Chivu alternative valide in una stagione che si preannuncia lunga e intensa. Con gli addii di Arnautovic e Correa, l’Inter ha già inserito forze fresche, ma manca ancora un elemento con caratteristiche tecniche e dinamiche per completare il mosaico.

I numeri di Nkunku: talento, ma condizionato dagli infortuni

Arrivato al Chelsea nell’estate del 2023 per circa 60 milioni di euro, Nkunku ha vissuto un’esperienza complicata in Inghilterra. In due stagioni ha collezionato 60 presenze, segnando 18 gol e fornendo 5 assist. Tuttavia, il dato più preoccupante riguarda gli infortuni: ben 54 partite saltate per problemi fisici, distribuiti in quattro stop importanti.

Nonostante ciò, il talento dell’ex Lipsia non è in discussione, e proprio per questo motivo il Chelsea continua a valutarlo intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante che frena l’Inter, anche perché nella corsa al giocatore si è già inserito il Bayern Monaco, fortemente interessato al profilo e già in contatto con l’agente Pini Zahavi.

L’Inter osserva, ma il Bayern è avanti

Attualmente l’Inter resta alla finestra, consapevole di non essere in pole position. Il Bayern, reduce dalla conquista della Bundesliga, rappresenta una destinazione gradita per Nkunku, che avrebbe già espresso preferenza per un trasferimento in Germania, dove ha vissuto le sue migliori stagioni con la maglia del RB Lipsia.

Carboni al Genoa, Pio Esposito confermato: la nuova struttura offensiva

Intanto in casa Inter è stato definito l’organico dei giovani: Valentin Carboni verrà ceduto in prestito secco al Genoa, dopo una stagione sfortunata segnata da un grave infortunio. Scelta differente per Pio Esposito, che ha convinto lo staff tecnico e sarà l’unico classe 2005 mantenuto in rosa.

L’attacco nerazzurro è dunque in fase di ridefinizione, ma l’obiettivo resta chiaro: inserire un elemento di qualità internazionale. Nkunku è più di un sogno, ma per diventare realtà servono incastri precisi e soprattutto una cessione rapida di Taremi.

