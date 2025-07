Napoli su Garnacho: nuova offensiva per il talento argentino del Manchester United

Il Napoli torna alla carica per Alejandro Garnacho, esterno offensivo del Manchester United, con l’obiettivo di rinforzare le corsie in vista della stagione 2025-26. Dopo il primo tentativo fallito a gennaio, quando gli inglesi rifiutarono un’offerta da 40 milioni di sterline, ora il club azzurro prepara una nuova offensiva.

Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, rilasciate al Mirror, aprono un nuovo capitolo nella trattativa:

“Garnacho ha velocità, talento e potenziale. Ma non è solo per questo che lo vogliamo. Lo vogliamo perché gioca nello United. Se lo togli da lì, diventa il doppio del giocatore“.

Una vera e propria frecciata al club inglese, a cui De Laurentiis ha aggiunto un’affermazione ancora più netta:

“Lo United ha un difetto che non riesco a spiegare“, criticando implicitamente la gestione tecnica e sportiva del club.

Situazione tesa a Old Trafford: Garnacho pronto all’addio

Secondo la stampa britannica, Garnacho sarebbe disposto a lasciare Manchester già in questa sessione estiva e non si è presentato al ritiro pre-campionato a Carrington. Lo United, seppur non intenzionato a svendere il talento argentino, valuta il giocatore oltre i 50 milioni di sterline.

Da quando Rúben Amorim ha preso le redini della squadra a novembre, il modulo 3-4-2-1 ha limitato lo spazio per gli esterni puri, escludendo Garnacho dal suo ruolo naturale e influenzando negativamente il suo rendimento.

Il malumore del giocatore è diventato evidente anche sui social: dopo essere stato escluso dalla finale di Europa League contro il Tottenham, Garnacho ha definito la stagione uno “sh*tshow“, suscitando polemiche tra tifosi e media. A peggiorare le cose, la pubblicazione di una foto in cui indossava la maglia dell’Aston Villa con il nome di Rashford ha alimentato dubbi sul clima nello spogliatoio.

Napoli pronto a investire: Garnacho sarebbe il fiore all’occhiello

Il club partenopeo, guidato da Antonio Conte, è in cerca di un esterno offensivo per il nuovo progetto tecnico e vede in Garnacho un elemento chiave per dare velocità e imprevedibilità alla manovra. La trattativa resta complessa, ma l’argentino rappresenta un obiettivo dichiarato.

Nel frattempo, il Manchester United ha posticipato il rientro del giocatore fino a fine luglio, ma cresce la sensazione che l’addio possa arrivare prima.

Napoli, Garnacho fuori dai piani dello United: pronta una nuova offerta da 45 milioni

Il Napoli torna forte su Alejandro Garnacho, ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United, insieme ad altri nomi illustri come Jadon Sancho, Tyrell Malacia, Antony e persino Marcus Rashford, tutti inseriti nella lista dei partenti dopo aver manifestato la volontà di cambiare aria.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il club azzurro avrebbe riacceso i contatti con i Red Devils dopo la rottura definitiva tra il talento argentino e la società inglese. Un interesse confermato anche da alcune dichiarazioni attribuite ad Aurelio De Laurentiis, che però sarebbero state smentite successivamente da Fabrizio Romano.

Da gennaio a oggi: la trattativa per Garnacho non si è mai spenta

Il corteggiamento del Napoli per Garnacho non è una novità: già a gennaio 2025, dopo l’addio sfumato di Kvaratskhelia, il club partenopeo era stato vicinissimo al classe 2004. L’accordo tra le due società sembrava ormai fatto sulla base di 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro), ma le richieste di ingaggio dell’argentino bloccarono tutto. In quell’occasione, gli azzurri dirottarono le proprie attenzioni su Noah Okafor, prelevato in prestito dal Milan.

Ora, a distanza di sei mesi, la pista si è riaccesa: il Napoli, che ha già chiuso per Noa Lang dal PSV (28 milioni bonus inclusi), vuole affondare il colpo su Garnacho con una nuova offerta che si aggira attorno ai 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro), nella speranza di sfruttare la situazione interna turbolenta al Manchester United sotto la guida di Rúben Amorim.

Conte ha già dato l’ok: Garnacho può ritrovare McTominay

Secondo fonti inglesi, Antonio Conte avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, proprio come fece durante la sessione invernale. L’argentino rappresenterebbe il rinforzo ideale per le fasce, offrendo velocità, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo, qualità fondamentali nel sistema di gioco del tecnico salentino.

Inoltre, in caso di fumata bianca, Garnacho potrebbe ritrovare Scott McTominay, centrocampista scozzese eletto MVP della scorsa stagione, che il Napoli segue da tempo.

Il nodo resta il prezzo: Garnacho o Ndoye

Il Manchester United continua a valutare Garnacho 70 milioni di euro, ma il Napoli punta a ottenere uno sconto sostanziale facendo leva sulla rottura tra giocatore e club e sulla necessità dei Red Devils di fare cassa. Una cifra superiore ai 50 milioni potrebbe comunque far saltare la pista che porta a Dan Ndoye del Bologna, altro nome in orbita Napoli.

La strategia del club azzurro è chiara: investire su un giocatore già pronto per i grandi palcoscenici, ma ancora con ampi margini di crescita.

Le dichiarazioni “fantasma” di De Laurentiis: il caso mediatico

A rendere ancora più movimentata la vicenda, alcune frasi riportate dal Daily Mirror e attribuite a De Laurentiis, che avrebbe detto:

Tuttavia, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha prontamente smentito queste dichiarazioni, affermando che il presidente del Napoli non ha rilasciato alcuna intervista al Mirror.

Nonostante la confusione mediatica, la trattativa resta aperta e calda: Garnacho è sempre più un nome in cima alla lista del Napoli, deciso a rinforzarsi con un colpo da top club.