Video Gol Highlights Verona-Torino 2-3: sintesi 20-09-2024

Il Risultato di Verona-Torino 2-3: i granata espugnano il “Bentegodi” con una partita perfetta tatticamente e non solo. il 3-2 finale va addirittura stretto agli ospiti, che dominano grazie anche, e soprattutto, alla superiorità numerica goduta per poco più di settanta minuti.

Sanabria sblocca subito il risultato, Kastanos pareggia e, dopo un rigore sbagliato dallo stesso attaccante paraguayano, va a segno Zapata. Adams chiude i conti, inutile il gol di Dani Mosquera a tempo scaduto.

Il Torino va in vetta con 11 punti, mentre il Verona resta a 6.

La Sintesi di Verona-Torino 2-3

L’inizio è spettacolare e il risultato cambia ben due volte in soli due minuti: al 10° i piemontesi passano in vantaggio per primi grazie a Sanabria, che sfrutta un buco centrale nella difesa scaligera e insacca sfruttando bene l’imbucata di testa di Zapata, mentre due minuti dopo Kastanos riceve palla da Lazovic e dal limite calcia di prima intenzione beffando il portiere granata grazie anche a una deviazione.

Al 20° un’altra svolta, espulsione di Dawidowicz per una gomitata in area a Sanabria e rigore per il Torino: lo stesso Sanabria se ne incarica, ma colpisce il palo e l’azione sfuma.

Dopo un gran tiro di Walukiewicz fuori di poco, il Torino riesce a trovare il vantaggio al 33° grazie a Zapata, che batte Montipò con un poderoso stacco di testa su cross di Lazaro. Il resto del primo tempo non offre molto altro e le squadre vanno al riposo dopo tre minuti di recupero.

La ripresa è nettamente meno scoppiettante e per oltre metà parziale accade poco o nulla, salvo accendersi negli ultimi minuti: dopo un gol sfiorato dal nuovo entrato granata Gineitis, arriva il terzo gol ospite in un momento precedentemente favorevole agli scaligeri. Lo segna un altro volto nuovo, Adams, che sfrutta un errato retropassaggio di Coppola e si presenta al cospetto di Montipò battendolo.

A questo punto il Verona si lancia avanti per provare a riaprire la partita, ma la rete della speranza arriva solo al 93° con Dani Mosquera, che appoggia in rete un assist di Belahyane dopo una frittata in area di Masina. Subito dopo, arriva il triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Verona-Torino 2-3

Il Tabellino di Verona-Torino 2-3

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua (87′ Lambourde), Dani Silva, Belahyane, Lazovic (46′ Daniliuc); Kastanos (68′ Rocha Livramento); Tengstedt (67′ Mosquera), Sarr (27′ Frese). Allenatore: Zanetti

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (82′ Dembelé), Maripan, Masina; Lazaro, Tameze (67′ Linetty), Ricci (93′ Njie), Ilic (67′ Gineitis), Sosa; Sanabria (67′ Adams), Zapata. Allenatore: Vanoli

Marcatori: 10′ Sanabria, 12′ Kastanos, 33′ Zapata, 79′ Adams e 93′ Dani Mosquera

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Coppola, Kastanos, Livramento e Dembele

Espulsi: 21′ Dawidowicz

Note: al 22° Sanabria sbaglia un rigore (palo)

