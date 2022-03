Pronostico Roma-Lazio, 20-03-2022, 30^ giornata Serie A

Si infiamma la Domenica pomeriggio della Serie A.

20-03-2022, alle ore 18, la stracittadina romana, allo stadio Olimpico, Roma – Lazio, il derby fra i giallorossi di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri, già acceso dalle polemiche prepartita fra i due tecnici.

I giallorossi per proseguire una striscia positiva avvalorata dal passaggio del turno in UEFA Europa Conference League.

I biancocelesti per provare a rimanere ancorati alla zona UEFA.

Una sfida sempre affascinante, sempre ad alto tasso di tensione.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Roma-Lazio.

I big match sono sempre di pronostico difficile, i derby peggio che mai.

Lo testimoniano i bookmakers, con grande equilibrio fra le quote, segno 1 a 2.72 con Planetwin365, 2.76 per il segno 2 con “Fantasyteam”.

Ciò che possiamo aspettarci è che possa essere una partita molto aperta come all’andata, magari con gol da ambo le parti, magari anche tanti gol.

Giallorossi che forse si son preparati a dovere per questo match, vedasi anche come è avvenuto il superamento degli ottavi di Conference, con una gara di ritorno giocata molto sottotono, cercando il massimo risultato con il minimo sforzo.

GG a 1.60, Ov2.5 a 1.82, Ov3.5 a 3.06, tutte quote Stanleybet.

Probabili formazioni Roma-Lazio.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Precedenti e statistiche Roma-Lazio.

Sarà il Derby di Roma numero 194.

Bilancio a favore dei giallorossi, con 72 vittorie, contro le 55 biancocelesti, 66 i pareggi.

Annotazione: il prossimo gol che la Lazio segnerà nel Derby sarà il gol numero 200 del club biancoceleste nella storia delle stracittadine romane.

All’andata il 1° derby romano per entrambi i tecnici, Sarri e Mourinho, con vittoria dei biancocelesti 3-2, Milinkovic Savic, Pedro – 1° giocatore della storia a segnare in 2 derby di roma consecutivi con entrambe le maglie – e Felipe Anderson per il successo biancoceleste, giallorossi in gol con Ibanez e Veretout su calcio di rigore.

Migliori Bookmakers AAMS