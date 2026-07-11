Pronostico Norvegia-Inghilterra Mondiale 2026: Quote Quarti, Statistiche e Consigli Scommesse

I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano una sfida europea stellare all’Hard Rock Stadium di Miami. Sabato 11 luglio, alle ore 23:00 italiane, la sorprendente Norvegia sfida i favoriti dell’Inghilterra per un posto in semifinale.
Da un lato la favola scandinava che ha appena eliminato il Brasile grazie a un monumentale Erling Haaland; dall’altro i Tre Leoni, che puntano alla coppa forti di una rosa profonda guidata da Harry Kane e Jude Bellingham. Ecco l’analisi dettagliata con le migliori quote, le statistiche chiave e i consigli per le scommesse.
Comparazione Quote 1X2: Chi è la Favorita?
I principali bookmaker assegnano i favori del pronostico alla nazionale inglese, ma le quote restano decisamente interessanti a causa del grande stato di forma della Norvegia.
|Esito
|Eurobet
|Goldbet
|AdmiralBet
|Bet365
|1 (Vittoria Norvegia)
|4.30
|4.20
|4.10
|4.25
|X (Pareggio)
|3.70
|3.65
|3.65
|3.70
|2 (Vittoria Inghilterra)
|1.87
|1.85
|1.85
|1.85
Lo Stato di Forma e i Dati Chiave
Le due squadre arrivano a questa sfida di Miami dopo percorsi intensi ed emozionanti:
- Norvegia: Ha scioccato il mondo eliminando il Brasile negli ottavi (2-1). La squadra scandinava ha segnato in tutte e 5 le partite finora disputate nel Mondiale (12 gol totali), ma mostra qualche fragilità difensiva avendo incassato 9 reti.
- Inghilterra: È reduce da una battaglia epica contro il Messico, vinta per 3-2 all’Estadio Azteca giocando oltre 40 minuti in dieci uomini. I britannici sono imbattuti nelle ultime 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio) ed è la quinta volta consecutiva che raggiungono i quarti di un Mondiale.
Il super duello dei bomber: Haaland contro Kane
Il quarto di finale sarà inevitabilmente deciso dai due centravanti più dominanti del pianeta, attualmente in piena corsa per la scarpa d’oro del torneo:
- Erling Haaland (Norvegia): 7 gol segnati finora nel torneo. Ha trovato la via del gol in quattro partite consecutive e vanta una striscia incredibile di 14 partite consecutive a segno con la maglia della propria nazionale.
- Harry Kane (Inghilterra): 6 gol messi a segno. Il capitano dei Tre Leoni sta trascinando i suoi e arriva da due doppiette consecutive realizzate contro RD Congo e Messico.
Probabili Formazioni e Ultime dalle Squadre
QUI NORVEGIA – Il CT Solbakken deve gestire l’allarme legato a un virus influenzale che ha colpito lo spogliatoio negli ultimi giorni, ma l’undici titolare non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto a quello che ha battuto il Brasile. Haaland supportato da Bobb e Sorloth.
QUI INGHILTERRA – Emergenza in difesa per Gareth Southgate: mancherà Jarell Quansah per squalifica (espulso contro il Messico). In forte dubbio anche Jordan Henderson a causa di un insolito infortunio al polso rimediato durante i festeggiamenti negli ottavi. Spazio al tridente Saka-Kane-Foden, con Bellingham a rimorchio.
- Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Sorloth.
- Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane.
Il Pronostico di Norvegia-Inghilterra: I Consigli Utili
Analizzando lo storico recente e il potenziale offensivo espresso dalle due formazioni in questa Coppa del Mondo, ecco le scelte consigliate dagli esperti:
- Pronostico Base: Goal Sì (Quota circa 1.65). La Norvegia segna con estrema regolarità ma concede tanto dietro. L’Inghilterra non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle due sfide della fase a eliminazione diretta. La presenza contemporanea di Haaland e Kane rende questa opzione la più solida.
- Pronostico di Valore: Haaland Marcatore nei 90′ (Quota circa 2.10). L’attaccante del City è in uno stato di grazia assoluto e la difesa inglese, orfana di Quansah, potrebbe soffrire la sua fisicità.
- Risultato Esatto Consigliato: 1-2 Inghilterra (Quota circa 9.00). I Tre Leoni hanno una maggiore profondità della panchina per risolvere la gara nei minuti finali, ma difficilmente usciranno dal campo senza subire gol.