Pronostico Norvegia-Inghilterra Mondiale 2026: Quote Quarti, Statistiche e Consigli Scommesse

I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano una sfida europea stellare all’Hard Rock Stadium di Miami. Sabato 11 luglio, alle ore 23:00 italiane, la sorprendente Norvegia sfida i favoriti dell’Inghilterra per un posto in semifinale.

Da un lato la favola scandinava che ha appena eliminato il Brasile grazie a un monumentale Erling Haaland; dall’altro i Tre Leoni, che puntano alla coppa forti di una rosa profonda guidata da Harry Kane e Jude Bellingham. Ecco l’analisi dettagliata con le migliori quote, le statistiche chiave e i consigli per le scommesse.

Comparazione Quote 1X2: Chi è la Favorita?

I principali bookmaker assegnano i favori del pronostico alla nazionale inglese, ma le quote restano decisamente interessanti a causa del grande stato di forma della Norvegia.

Esito Eurobet Goldbet AdmiralBet Bet365 1 (Vittoria Norvegia) 4.30 4.20 4.10 4.25 X (Pareggio) 3.70 3.65 3.65 3.70 2 (Vittoria Inghilterra) 1.87 1.85 1.85 1.85

Lo Stato di Forma e i Dati Chiave

Le due squadre arrivano a questa sfida di Miami dopo percorsi intensi ed emozionanti:

Norvegia: Ha scioccato il mondo eliminando il Brasile negli ottavi (2-1). La squadra scandinava ha segnato in tutte e 5 le partite finora disputate nel Mondiale (12 gol totali), ma mostra qualche fragilità difensiva avendo incassato 9 reti.

Ha scioccato il mondo eliminando il Brasile negli ottavi (2-1). La squadra scandinava ha segnato in tutte e 5 le partite finora disputate nel Mondiale (12 gol totali), ma mostra qualche fragilità difensiva avendo incassato 9 reti. Inghilterra: È reduce da una battaglia epica contro il Messico, vinta per 3-2 all’Estadio Azteca giocando oltre 40 minuti in dieci uomini. I britannici sono imbattuti nelle ultime 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio) ed è la quinta volta consecutiva che raggiungono i quarti di un Mondiale.

Il super duello dei bomber: Haaland contro Kane

Il quarto di finale sarà inevitabilmente deciso dai due centravanti più dominanti del pianeta, attualmente in piena corsa per la scarpa d’oro del torneo:

Erling Haaland (Norvegia): 7 gol segnati finora nel torneo. Ha trovato la via del gol in quattro partite consecutive e vanta una striscia incredibile di 14 partite consecutive a segno con la maglia della propria nazionale.

7 gol segnati finora nel torneo. Ha trovato la via del gol in quattro partite consecutive e vanta una striscia incredibile di 14 partite consecutive a segno con la maglia della propria nazionale. Harry Kane (Inghilterra): 6 gol messi a segno. Il capitano dei Tre Leoni sta trascinando i suoi e arriva da due doppiette consecutive realizzate contro RD Congo e Messico.

Probabili Formazioni e Ultime dalle Squadre

QUI NORVEGIA – Il CT Solbakken deve gestire l’allarme legato a un virus influenzale che ha colpito lo spogliatoio negli ultimi giorni, ma l’undici titolare non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto a quello che ha battuto il Brasile. Haaland supportato da Bobb e Sorloth.

QUI INGHILTERRA – Emergenza in difesa per Gareth Southgate: mancherà Jarell Quansah per squalifica (espulso contro il Messico). In forte dubbio anche Jordan Henderson a causa di un insolito infortunio al polso rimediato durante i festeggiamenti negli ottavi. Spazio al tridente Saka-Kane-Foden, con Bellingham a rimorchio.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Sorloth.

Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Sorloth. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Il Pronostico di Norvegia-Inghilterra: I Consigli Utili

Analizzando lo storico recente e il potenziale offensivo espresso dalle due formazioni in questa Coppa del Mondo, ecco le scelte consigliate dagli esperti: