Pronostici Qualificazioni Mondiali 2026: Quote Aggiornate, Calendario e Multipla Consigliata

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2026

Le qualificazioni europee ai Mondiali 2026 entrano nel vivo con un formato rinnovato e tante sfide decisive per definire le 16 squadre che rappresenteranno la UEFA alla fase finale del torneo. In questo articolo analizziamo nel dettaglio il nuovo regolamento, il calendario completo e i pronostici delle prossime giornate, con particolare attenzione alle quote e alle variazioni di mercato.

Nuovo formato delle qualificazioni: come funziona

Con l’aumento dei posti UEFA da 13 a 16, la formula delle qualificazioni è stata completamente ridisegnata. La fase a gironi prevede 12 gruppi da 4 o 5 squadre ciascuno.

Le prime classificate di ogni girone si qualificano direttamente al Mondiale 2026 .

di ogni girone si qualificano direttamente al . Le seconde classificate e le quattro migliori vincitrici di girone della Nations League 2024-25 accedono invece agli spareggi.

Gli spareggi metteranno in palio gli ultimi quattro posti per le rappresentanti europee.

Calendario qualificazioni UEFA Mondiali 2026

La fase a gironi è entrata nel vivo, con le prime quattro giornate già archiviate. Ecco il programma completo:

Prima giornata: 21-22 marzo 2025 ✅

21-22 marzo 2025 ✅ Seconda giornata: 24-25 marzo 2025 ✅

24-25 marzo 2025 ✅ Terza giornata: 6-7 giugno 2025 ✅

6-7 giugno 2025 ✅ Quarta giornata: 9-10 giugno 2025 ✅

9-10 giugno 2025 ✅ Quinta giornata: 4-6 settembre 2025 ⚽

4-6 settembre 2025 ⚽ Sesta giornata: 7-9 settembre 2025

7-9 settembre 2025 Settima giornata: 9-11 ottobre 2025

9-11 ottobre 2025 Ottava giornata: 12-14 ottobre 2025

12-14 ottobre 2025 Nona giornata: 13-15 novembre 2025

13-15 novembre 2025 Decima giornata: 16-18 novembre 2025

16-18 novembre 2025 Spareggi – Semifinali: 26 marzo 2026

26 marzo 2026 Spareggi – Finali: 31 marzo 2026

Chi accede agli spareggi: regole e ranking Nations League

Agli spareggi parteciperanno 16 squadre:

12 seconde classificate dei gironi di qualificazione.

dei gironi di qualificazione. 4 migliori vincitrici dei gironi di UEFA Nations League 2024-25 che non si sono piazzate tra le prime due del proprio gruppo.

Le 16 squadre verranno suddivise in 4 mini-tornei da 4 squadre ciascuno, con semifinali e finali secche. Le 4 vincitrici otterranno il pass per il Mondiale 2026.

Ecco la classifica provvisoria delle squadre di Nations League che possono entrare negli spareggi:

Lega A

Spagna

Germania

Portogallo

Francia

Lega B

Inghilterra

Norvegia

Galles

Repubblica Ceca

Lega C

Romania

Svezia

Macedonia del Nord

Irlanda del Nord

Lega D

Moldavia

San Marino

Pronostici qualificazioni Mondiali Europa 2026 – Giovedì 4 settembre

Kazakistan-Galles: Galles a 7 punti in 4 partite e in corsa per la qualificazione, Kazakistan fermo a 3 punti.

Pronostico: multigol ospite 1-3

Galles a 7 punti in 4 partite e in corsa per la qualificazione, Kazakistan fermo a 3 punti. multigol ospite 1-3 Georgia-Turchia: dopo l’ultimo precedente vinto dalla Georgia, ci si attende gara aperta.

Pronostico: goal

dopo l’ultimo precedente vinto dalla Georgia, ci si attende gara aperta. goal Lituania-Malta: entrambe lontane dal sogno Mondiale, partita chiusa.

Pronostico: under 2.5

entrambe lontane dal sogno Mondiale, partita chiusa. under 2.5 Bulgaria-Spagna: iberici nettamente favoriti, possibile vittoria larga.

Pronostico: 2 + over 1.5

iberici nettamente favoriti, possibile vittoria larga. 2 + over 1.5 Liechtenstein-Belgio: gara senza storia, dominio belga annunciato.

Pronostico: 2 + over 2.5

gara senza storia, dominio belga annunciato. 2 + over 2.5 Lussemburgo-Irlanda del Nord: scontro equilibrato, meglio proteggersi.

Pronostico: under 2.5

scontro equilibrato, meglio proteggersi. under 2.5 Olanda-Polonia: entrambe a punteggio pieno, ma olandesi più solidi.

Pronostico: 1 + over 1.5

entrambe a punteggio pieno, ma olandesi più solidi. 1 + over 1.5 Slovacchia-Germania: tedeschi favoriti, ma possibile gara con gol.

Pronostico: X2 + over 1.5

Multipla consigliata 4 settembre

Olanda-Polonia 1 + over 1.5

Georgia-Turchia goal

Bulgaria-Spagna 2 + over 2.5

Lussemburgo-Irlanda del Nord under 2.5

Slovacchia-Germania X2 + over 1.5

Pronostici qualificazioni Mondiali Europa 2026 – Venerdì 5 settembre

Danimarca-Scozia: match decisivo per la vetta, danesi leggermente avanti.

Pronostico: 1X + under 3.5

match decisivo per la vetta, danesi leggermente avanti. 1X + under 3.5 Far Oer-Croazia: croati superiori, probabile goleada.

Pronostico: 2 + over 1.5

croati superiori, probabile goleada. 2 + over 1.5 Grecia-Bielorussia: padroni di casa strafavoriti.

Pronostico: 1

padroni di casa strafavoriti. 1 Islanda-Azerbaigian: islandesi favoriti, ma attenzione ai gol.

Pronostico: 1X + over 1.5

islandesi favoriti, ma attenzione ai gol. 1X + over 1.5 Italia-Estonia: gli azzurri non possono sbagliare, serve vittoria larga.

Pronostico: 1 handicap o 1 + over

gli azzurri non possono sbagliare, serve vittoria larga. 1 handicap o 1 + over Moldavia-Israele: ospiti superiori e obbligati a vincere.

Pronostico: multigol ospite 1-3

ospiti superiori e obbligati a vincere. multigol ospite 1-3 Montenegro-Rep. Ceca: cechi solidi e difficili da battere.

Pronostico: X2 + under 3.5

cechi solidi e difficili da battere. X2 + under 3.5 Slovenia-Svezia: equilibrio totale, possibile partita bloccata.

Pronostico: under 2.5

equilibrio totale, possibile partita bloccata. under 2.5 Svizzera-Kosovo: elvetici favoriti, ma Kosovo in crescita.

Pronostico: multigol 2-5

elvetici favoriti, ma Kosovo in crescita. multigol 2-5 Ucraina-Francia: francesi lanciati, probabile successo esterno.

Pronostico: 2

Multipla consigliata 5 settembre

Ucraina-Francia 2

Slovenia-Svezia under 2.5

Islanda-Azerbaigian 1X + over 1.5

Far Oer-Croazia 2 + over 1.5

Svizzera-Kosovo multigol 2-5

Italia-Estonia 1 + over 2.5

🔥 Multipla Consigliata Qualificazioni Mondiali 2026 Quote aggiornate al 2 settembre 2025 🇳🇱 Olanda – Polonia → 1 + Over 1.5

→ 🇬🇪 Georgia – Turchia → Goal

→ 🇧🇬 Bulgaria – Spagna → 2 + Over 2.5

→ 🇱🇺 Lussemburgo – Irlanda del Nord → Under 2.5

→ 🇸🇰 Slovacchia – Germania → X2 + Over 1.5 💡 Consiglio: giocando 10€ potenziale vincita 74,30€ con quota totale 7.43.

*** Quote aggiornate al 2 settembre 2025

FAQ – Qualificazioni Mondiali Europa 2026

Chi si qualifica ai Mondiali 2026?

Alle fasi finali dei Mondiali 2026 si qualificano 16 squadre europee. Le 12 vincitrici dei gironi ottengono l’accesso diretto, mentre i 4 posti rimanenti vengono assegnati tramite spareggi tra le 12 seconde classificate e le 4 migliori vincitrici dei gironi di Nations League che non si sono piazzate tra le prime due.

Come funzionano gli spareggi UEFA?

Gli spareggi UEFA coinvolgono 16 squadre suddivise in 4 mini-tornei da quattro formazioni ciascuno. Ogni mini-torneo prevede semifinali e finale in gara secca: le quattro vincitrici ottengono il pass per il Mondiale 2026.

Dove vedere le qualificazioni Mondiali 2026 in streaming?

Le partite delle qualificazioni europee saranno disponibili sia in diretta TV sia in streaming. Tutti i dettagli aggiornati sulle emittenti e le piattaforme ufficiali si trovano qui -> DAZN Offerte Abbonamenti Guida Completa

