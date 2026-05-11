Napoli – Bologna LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A

Dove vedere Bologna – Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Lunedì 11 Maggio ore 20:45.

Il Napoli si prepara a vivere una serata decisiva allo Stadio Maradona, dove lunedì affronterà il Bologna con l’obiettivo di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo aver ceduto lo scudetto conquistato nella stagione precedente, la squadra partenopea vuole comunque chiudere il campionato nel miglior modo possibile, puntando a un prestigioso secondo posto che darebbe valore a un’annata complessa ma ancora ricca di motivazioni.

La sfida contro il Bologna rappresenta quindi un passaggio fondamentale per gli azzurri, chiamati a compiere l’ultimo passo davanti al proprio pubblico. Il traguardo europeo è ormai vicino, ma serviranno concentrazione, intensità e una prestazione all’altezza per trasformare la gara del Maradona in una conferma definitiva.

Situazione diversa per il Bologna, ormai indirizzato verso una posizione di metà classifica e senza particolari pressioni legate alla lotta europea o alla salvezza. La formazione emiliana arriva a Napoli con meno urgenze di classifica, ma con la possibilità di giocare una partita libera mentalmente e provare a complicare i piani dei padroni di casa.

Probabili Formazioni di Napoli – Bologna:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

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Dove vedere Napoli – Bologna in Diretta TV e streaming:

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La sfida Napoli – Bologna di Lunedì 11 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Napoli – Bologna su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

Il Napoli ha ormai dovuto accettare la fine del proprio ciclo da campione d’Italia, con l’Inter che nello scorso fine settimana ha conquistato matematicamente lo Scudetto e ha chiuso ufficialmente il regno azzurro in Serie A. Per la squadra partenopea, però, la stagione non è ancora finita e il finale di campionato conserva un peso enorme, soprattutto perché resta da certificare la qualificazione alla prossima Champions League.

Antonio Conte, tecnico sempre esigente e poco incline ai cali di tensione, non permetterà al gruppo di abbassare l’intensità proprio nel momento decisivo. A tre giornate dalla conclusione, il Napoli è ancora coinvolto nella corsa alle prime quattro posizioni e deve completare il lavoro per trasformare una stagione complessa in un piazzamento europeo di grande valore. La perdita dello Scudetto non cancella l’importanza dell’obiettivo Champions, fondamentale sul piano sportivo, economico e progettuale.

Il calendario sembra offrire ai partenopei un percorso favorevole. Dopo la sfida casalinga contro il Bologna, il Napoli affronterà il Pisa, già retrocesso, e successivamente l’Udinese, in un finale che sulla carta può consentire agli azzurri di difendere la propria posizione senza eccessivi scossoni. La situazione di classifica è incoraggiante anche perché la Roma, quinta, si trova a tre punti di distanza e ha già disputato una partita in più, motivo per cui servirebbe un crollo inatteso per rimettere davvero tutto in discussione.

Il pareggio senza reti contro il Como ha lasciato qualche rimpianto, anche perché il Napoli ha rischiato in più di un’occasione e ha chiuso per la terza volta in stagione una sfida contro i lariani senza riuscire a prevalere nei novanta minuti. Ora, però, la squadra di Conte torna allo Stadio Maradona, dove il rendimento recente resta uno dei punti di forza più importanti. Prima della gara contro il Bologna, gli azzurri hanno infatti vinto 20 delle ultime 28 partite interne di Serie A, perdendo una sola volta davanti al proprio pubblico.

Il precedente più recente contro il Bologna sorride inoltre al Napoli, capace di imporsi per 2 a 0 nella semifinale di Supercoppa Italiana. Un dato che aumenta la fiducia dell’ambiente, anche se la partita del Maradona resta da affrontare con massima attenzione. Per gli azzurri non si tratta soltanto di difendere un vantaggio in classifica, ma di chiudere definitivamente il discorso Champions League e dare un segnale forte in vista della prossima stagione.

Come arriva il Bologna:

Il Bologna aveva conquistato l’accesso alla Supercoppa Italiana grazie al memorabile trionfo in Coppa Italia ottenuto nella scorsa stagione, un risultato che aveva certificato la crescita del progetto rossoblù e alimentato grandi ambizioni anche in chiave europea. La stagione attuale, però, sta vivendo una fase conclusiva decisamente meno brillante, con la squadra emiliana ormai lontana dagli obiettivi più prestigiosi e con poche possibilità di dare una svolta concreta al proprio campionato.

Nell’ultimo turno di Serie A, il pareggio casalingo per 0 a 0 contro il Cagliari ha confermato le difficoltà offensive del gruppo allenato da Vincenzo Italiano. Il Bologna non è riuscito a segnare in nessuna delle tre partite di campionato disputate dopo l’eliminazione dall’Europa League, un dato che racconta bene il momento poco incisivo della squadra negli ultimi metri. La mancanza di gol sta pesando sulla classifica e ha contribuito a spegnere definitivamente le speranze di chiudere la stagione nelle posizioni più nobili.

Il settimo posto non è più raggiungibile e il Bologna rischia ora di scivolare fuori dalla parte sinistra della classifica. La possibilità di tornare in una competizione UEFA è ormai sfumata, lasciando ai rossoblù un finale di stagione senza particolari traguardi concreti. Nonostante questo, la squadra di Italiano proverà comunque a chiudere con dignità, soprattutto per confermare una solidità esterna che nel corso dell’anno ha rappresentato uno degli aspetti più positivi del rendimento emiliano.

Il dato più interessante riguarda infatti il rendimento lontano dal Dall’Ara. Pur avendo mostrato grandi limiti in casa nel 2026, il Bologna può vantare il sesto miglior rendimento esterno complessivo della Serie A, un elemento che permette ai rossoblù di presentarsi allo Stadio Maradona con qualche ambizione. La trasferta contro il Napoli resta complicata, ma il rendimento fuori casa suggerisce che gli emiliani possono creare problemi anche a una squadra ancora in piena corsa per blindare la Champions League.

Anche i precedenti recenti in campionato offrono motivi di fiducia al Bologna. Nonostante la sconfitta subita a dicembre nella sfida di Supercoppa Italiana, i rossoblù hanno perso soltanto una delle ultime sei gare di Serie A contro il Napoli. Tra questi risultati spicca il successo per 2 a 0 ottenuto nella gara d’andata di novembre, una vittoria che dimostra come la squadra emiliana abbia già saputo mettere in difficoltà i partenopei. Per questo, pur arrivando al match con meno motivazioni di classifica, il Bologna può affrontare la trasferta al sud con la consapevolezza di avere ancora strumenti tecnici e tattici per rendere la partita tutt’altro che scontata.

Pronostico di Napoli – Bologna:

Il Napoli parte favorito nella sfida contro il Bologna e il pronostico più credibile porta verso un successo dei padroni di casa per 2 a 0. I rossoblù cercano una doppia vittoria stagionale in Serie A contro i partenopei che manca dal 2002, ma il momento della squadra di Vincenzo Italiano non sembra ideale per tentare un’impresa allo Stadio Maradona.

Il Bologna arriva infatti alla partita con una condizione poco brillante, soprattutto sul piano offensivo. La squadra emiliana fatica a trovare continuità, non segna da diverse gare di campionato e contro le formazioni della parte alta della classifica ha avuto un rendimento molto deludente. Solo tre squadre hanno fatto peggio contro le avversarie posizionate nella metà superiore della Serie A, un dato che pesa molto alla vigilia di una trasferta complicata come quella di Napoli.

Il fattore campo può fare la differenza. Nessuna delle ultime 12 sfide di campionato giocate a Napoli tra Napoli e Bologna è terminata in pareggio, con gli azzurri capaci di vincerne nove. Questa tendenza conferma quanto il Maradona sia spesso stato un terreno favorevole ai partenopei contro i rossoblù, soprattutto quando la posta in palio per il Napoli è alta.

Per questo motivo, la previsione più solida è una vittoria del Napoli, spinto dalla necessità di blindare la qualificazione alla prossima Champions League e dalla voglia di chiudere bene davanti al proprio pubblico. Il Bologna può provare a rendere la partita equilibrata con organizzazione e compattezza, ma la maggiore motivazione degli azzurri e il momento negativo degli ospiti indirizzano il pronostico verso il 2 a 0 per il Napoli.