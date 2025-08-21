Come vedere la Serie A 2025-26 su Dazn: costi abbonamento e offerte

Anche quest’anno per vedere tutte le partite del Campionato di Serie A 2025-26 c’è una sola possibilità: abbonarsi a uno dei piani Dazn.

In questo articolo andiamo ad esaminare tutte le offerte di Dazn per vedere tutta la Serie A in diretta ed i diversi pacchetti e prezzi disonibili.

Dazn ha comunicato le nuove tariffe dei suoi pacchetti Standard, Plus e Start in vista della prossima stagione di Serie A 2025-2026 con cui gli abbonati potranno seguire in Diretta Streaming tutte le 380 partite.

La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte con l’inizio del campionato fissato al 23 di agosto e per il 5° anno consecutivo l’intera diretta del massimo campionato italiano sarà affidata ancora una volta alla piattaforma Dazn.

Una delle nuove formule introdotte da Dazn è il Pass Annuale che è sicuramente tra le più convenienti per chi vuole vedere tutte le partite di Serie A in diretta streaming.

Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite e quanto costa:

Anche nel Campionato di Serie A 2025-26 tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva su DAZN tranne 3 per Giornata che andranno in Diretta Tv anche su Sky.

La Serie A 2025-26 sarà trasmessa interamente su DAZN, che detiene i diritti esclusivi di tutte le 380 partite stagionali, ovvero 10 match per ogni giornata. La piattaforma continuerà a essere il punto di riferimento per i tifosi fino almeno al termine della stagione 2028-29 grazie all’accordo siglato con la Lega Serie A.

Come nella passata stagione anche Sky farà parte della copertura televisiva del campionato di Serie A seppur con un ruolo più limitato rispetto al passato.

Su Sky verranno trasmesse 3 partite su 10 di Serie A per ogni Giornata per un totale di 114 match annuali con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato 2025/2026.

Gli appassionati dovranno quindi affidarsi principalmente a DAZN per seguire l’intero calendario della Serie A, con Sky che offrirà solo una selezione di match settimanali, secondo modalità già note agli abbonati.

Quindi per poter seguire in diretta tutte le partite della propria squadra del cuore e tutto il campionato di Serie A occorre abbonarsi a Dazn.

Nuovo Abbonamento Dazn MyClub Pass:

DAZN MyClubPass: il nuovo abbonamento dedicato ai tifosi di Serie A, disponibile fino al 31 agosto

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Serie A Enilive 2025/2026 è ufficialmente iniziato e DAZN introduce una grande novità pensata per tutti gli appassionati di calcio: DAZN MyClubPass, il piano con durata limitata che consente di seguire solo la propria squadra del cuore. Un’opzione perfetta per chi vuole vivere ogni partita come allo stadio, senza dover sottoscrivere un abbonamento completo.

Disponibile fino al 31 agosto 2025, il nuovo Pass è riservato a tutti i tifosi senza un abbonamento DAZN attivo, compresi i nuovi clienti e coloro che in precedenza avevano sottoscritto i piani Goal o Sports. Grazie a MyClubPass, sarà possibile vedere tutte le partite della propria squadra, in casa e in trasferta, oltre a contenuti esclusivi come pre-partita, post-partita, highlights e programmi di approfondimento.

Cos’è DAZN MyClubPass e come funziona

DAZN MyClubPass è il nuovo piano pensato per chi desidera seguire solo le partite della propria squadra di Serie A. Durante la sottoscrizione, basta selezionare il club del cuore e si avranno a disposizione:

Tutte le 38 partite della propria squadra in stagione;

della propria squadra in stagione; Show pre e post-partita con interviste e analisi;

con interviste e analisi; Highlights completi e contenuti on demand;

e contenuti on demand; Nuovi programmi di approfondimento dedicati alla Serie A Enilive.

L’abbonamento è ideale per i tifosi che vogliono un’esperienza personalizzata, vivendo ogni momento del cammino stagionale della propria squadra.

Su quanti dispositivi si può usare DAZN MyClubPass

Il piano consente di guardare DAZN su due dispositivi contemporaneamente, purché siano connessi alla stessa rete internet. Una soluzione perfetta per condividere l’abbonamento in famiglia o tra coinquilini.

Periodo di attivazione e scadenza

DAZN MyClubPass è sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto 2025. L’offerta è limitata e non garantisce proroghe, quindi conviene attivarla subito per non perdere la possibilità di vivere la stagione di Serie A con un Pass dedicato.

Prezzo e modalità di pagamento

Il piano è disponibile in due opzioni:

Piano annuale con pagamento unico anticipato : 329€, pari a 27,42€ al mese .

: 329€, pari a . Piano annuale con pagamento rateale: 12 rate mensili da 29,99€ ciascuna.

Entrambe le modalità garantiscono l’accesso completo a tutti i contenuti dedicati alla propria squadra, senza costi nascosti.

Con DAZN MyClubPass i tifosi potranno vivere un’esperienza su misura, seguendo ogni partita, ogni gol e ogni emozione della propria squadra del cuore. Disponibile solo per un periodo limitato, è l’occasione perfetta per iniziare la nuova stagione di Serie A Enilive con un abbonamento pensato su misura per te.

Quanto costa l’abbonamento a Dazn:

Per vedere la Serie A e B ci sono due pacchetti Dazn ai seguenti prezzi:

Plus – 69,99 euro al mese su due reti domestiche in contemporanea;

– 69,99 euro al mese su due reti domestiche in contemporanea; Standard – 29,99 iniziali invece di 44,99 euro (dal secondo mese) utilizzabile su una rete domestica.

Dazn offre anche altri due pacchetti ma Start non include le partite di Serie A e Goal Pass permette di vedere soltanto quelle che sono trasmesse in co-esclusiva con Sky.

Il pacchetto Dazn Start permette di vedere i seguenti campionati:

Serie BKT ;

; LaLiga ;

; basket italiano;

basket europeo;

volley;

boxe;

selezione di gare di NFL;

altri eventi sportivi.

Dazn come nella passata stagione potrebbe decidere di mostrare fino a cinque partite di Serie A in diretta in chiaro nel corso del Campionato 2025-26.

Guida completa per abbonarsi a DAZN in pochi minuti

Abbonarsi a DAZN è un processo semplice e veloce, composto da tre passaggi fondamentali. Segui questa guida per iniziare subito a guardare il meglio dello sport in streaming.

1. Scegli la formula di abbonamento più adatta a te

Il primo passo consiste nel decidere come desideri pagare il tuo abbonamento. DAZN propone diverse modalità, tra cui:

Abbonamento mensile , con la libertà di disdire quando vuoi

, con la libertà di disdire quando vuoi Abbonamento annuale a pagamento mensile , che consente di dilazionare il costo in 12 rate

, che consente di dilazionare il costo in 12 rate Abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione, ideale per chi preferisce saldare tutto subito

Cliccando sull’opzione “Scopri tutti i piani”, potrai confrontare le offerte disponibili e selezionare quella che meglio si adatta alle tue esigenze.

2. Crea il tuo account personale

Dopo aver scelto il piano, dovrai inserire alcune informazioni per registrarti:

Nome e cognome

Indirizzo email valido , da confermare digitandolo due volte

, da confermare digitandolo due volte Password sicura, composta da almeno sei caratteri, contenente almeno una lettera e un numero

Una volta completata la registrazione, il tuo account sarà pronto per l’attivazione del servizio.

3. Installa l’app e inizia subito a guardare

Che tu voglia guardare DAZN su Smart TV, tablet, smartphone o PC, ti basta scaricare l’app ufficiale dal tuo store di riferimento. Dopo il primo accesso, potrai iniziare immediatamente a vedere eventi sportivi in diretta e on demand, senza ulteriori attese.

DAZN 2025-26: tutte le offerte per vedere la Serie A

Con l’inizio della Serie A 2025-26, DAZN si conferma il principale punto di riferimento per la visione di tutte le 380 partite stagionali. Ma quanto costa abbonarsi?

Ecco nel dettaglio le diverse modalità di abbonamento a DAZN Standard e DAZN Plus, con le relative modalità di pagamento.

Offerta DAZN Standard: tre opzioni per ogni esigenza

Dazn Standard consente di guardare i contenuti DAZN su due dispositivi alla volta connessi sulla stessa rete internet.

Ecco i prezzi per Dazn Standard:

Abbonamento annuale con pagamento mensile :

19,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 34,99 €. Permanenza minima di 12 mesi.

: 19,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 34,99 €. Permanenza minima di 12 mesi. Abbonamento annuale in un’unica soluzione :

359 euro, pagabili anche in 3 rate con Klarna .

: 359 euro, pagabili anche in 3 rate con . Abbonamento mensile flessibile:

29,99 euro il primo mese, poi 44,99 euro al mese con disdetta entro 30 giorni.

La formula più economica, nel lungo periodo, è sicuramente l’annuale con pagamento mensile dilazionato ideale per chi vuole dilazionare la spesa ma restare abbonato per tutto l’anno.

Offerta DAZN Plus:

DAZN Plus consente di guardare in contemporanea su due dispositivi anche da reti internet diverse, e quindi permette la condivisione dell’abbonamento (pur non ufficialmente prevista). Inoltre con DAZN Plus è possibile registrare fino a 7 dispositivi diversi contemporaneamente sul proprio account.

Ecco i prezzi per Dazn Plus:

Abbonamento annuale con pagamento mensile :

59,99 euro al mese per 12 mesi.

: 59,99 euro al mese per 12 mesi. Abbonamento annuale in un’unica soluzione :

599 euro l’anno, rateizzabile in 3 pagamenti da 199,66 € tramite Klarna.

: 599 euro l’anno, rateizzabile in tramite Klarna. Abbonamento mensile flessibile:

69,99 euro al mese, con possibilità di disdetta entro 30 giorni.

La formula più conveniente per due utenti è quella annuale in un’unica soluzione, che consente di risparmiare fino a 300 euro rispetto al mensile flessibile. In caso di condivisione, si spenderebbero circa 299,5 euro a testa all’anno (pari a 99 euro per 3 mesi con il pagamento rateale).

Sia che tu scelga DAZN Standard o DAZN Plus, per seguire tutta la Serie A 2025-2026 in streaming sarà fondamentale scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze economiche e di visione. Con l’opzione Plus e il pagamento in un’unica soluzione, la convenienza aumenta soprattutto per chi intende condividere l’abbonamento con un familiare.

Ecco come si distribuiscono le partite in Diretta ogni settimana:

Giorno e Orario Piattaforme disponibili Sabato ore 15:00 Esclusiva DAZN Sabato ore 18:00 Esclusiva DAZN Sabato ore 20:45 DAZN + Sky Sport Domenica ore 12:30 DAZN + Sky Sport Domenica ore 15:00 (3 partite) Esclusive DAZN Domenica ore 18:00 Esclusiva DAZN Domenica ore 20:45 Esclusiva DAZN Lunedì ore 20:45 DAZN + Sky Sport

